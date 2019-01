Las noticias de Andalucía, 18:03 (23/01/2019)

Voz 2

00:16

ahora pues que han surgido nuevos problemas en la galería vertical los técnicos tras detectar un saliente en los últimos metros del túnel y con el objetivo de acelerar el proceso trabajan directamente sobre el entubado rebajando el diámetro en el tramo final del pozo que tiene perdón en el tramo final de ese cilindro que tiene que apoyarse sobre el fondo de ese pozo vertical recordemos que anoche la perforadora trabajó para agrandar el diámetro de esa galería vertical desde esta mañana se estaba aprobando si los tubos encajaban pero no como decimos no han llegado los sesenta metros y así sin entubar sin asegurar los rescatistas no pueden entrar