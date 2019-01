Escucha las noticias de las 13:00 (24/01/2019)

buenas tardes fuentes de La Moncloa aseguran a la Cadena Ser que esa conversación telefónica de Pedro Sánchez ha ido ha ido muy bien que ha habido sintonía entre ambos dirigentes aseguran que Sánchez está ejerciendo un papel de liderazgo porque España es a la vez un país europeo e iberoamericano eso es lo que explican en el equipo del presidente del Gobierno que han distribuido esta mañana imágenes de Sánchez hablando por teléfono al aire libre en un camino nevado en Davos con Why do también se ha reunido allí con sus homólogos de Colombia Costa Rica Ecuador tres países del Grupo de Lima que han reconocido al presidente autoproclamado en Venezuela a la pregunta de si Sánchez está ejerciendo de mediador de la Unión Europea responden esas fuentes de La Moncloa que más bien se puede hablar de exista

Voz 1645

00:58

al al mismo tiempo un grupo deben opcional no se ha concentrado delante del Congreso de los Diputados pidiendo que España reconozca Why do acaba de salir de echar a puerta con ellos Albert Rivera Llesta Oscar García adelante buenas tardes Antonio han sido un grupo de unas cincuenta personas con banderas venezolanas y españolas concentradas ante la puerta del Congreso Rivera ha hecho una declaración donde ha anunciado que acaba de registrar en la Cámara Baja una iniciativa para exigir al Gobierno español que reconozca Juanjo Aído como presidente interino de Venezuela