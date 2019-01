Demanda de los médicos de Atención Primaria

esta llevan no a una situación insostenible en la que cada vez hay un deterioro mayor lo que es va asistencia sanitaria con recortes una realmente personal que hace que en el cuestión en relación a las consultas médicas haya una sobrecarga asistencial en el ámbito urbano muy importante con agendas en las que en ocasión pero hay más de cincuenta pacientes citados al día con pacientes citados a la misma hora lo que imposibilita a todas luces poder dar una pensión digna y de calidad a los pacientes a pesar de que lo intentemos pero se genera una insatisfacción tremenda también en los personales y frustración

en el ámbito rural el problema es menor aunque asegura no por ello menos grave

por qué no cubrir ninguna ausencia los médicos y médicas que está en el en el ámbito rural se ven abocados a hacer numerosas guardias jornadas interminables en ocasiones de treinta y seis horas o incluso más cuando hay curas prudencia más que establecida sobre el derecho herida guardias y sobre los efectos que tiene unas jornadas de trabajo tan prolongada

Voz 1

01:49

doce minutos por paciente como tiempo mínimo fijado un número máximo de pacientes por agenda médica pero pero luego hay otra serie de actividades que deberían estar haciendo no se desde atención primaria y que no están contempladas en las agendas y con esto nos referimos a reuniones de los equipos de trabajo actividades comunitarias por ejemplo para trabajar con grupos poblacionales problemas de salud o potenciar recursos de los barrios para mejorar la salud de la gente hay otra serie de labores que deberíamos estar haciendo porque así lo recoge la legislación española y que no se están garantizando en este momento en la Atención Primaria