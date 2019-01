SER Deportivos La Rioja: 'Paredes está de vuelta'

Voz 2 00:00 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 1415 00:16 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja ya es jueves ya se observa el horizonte el partidazo del próximo domingo Las Gaunas ojo porque los riojanos deberán demostrar ante un buen Langreo que pueden establecerse entre los cuatro primeros concitó

Voz 1415 00:33 yo hay Oviedo Vetusta y los riojanos tienen al alcance de una victoria hasta la segunda posición del Grupo II de Segunda División B pero lo importante es seguir sumando de tres en tres y se viene un auténtico partidazo el próximo domingo el fútbol regresa este domingo a Las Gaunas

desde las cinco menos cuarto lo podrás vivir en Radio Rioja el Unión Deportiva Logroñés contra el Langreo en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en las aplicaciones móviles de la SER y en tres W punto Radio Rioja punto es toda la emoción del fútbol en Radio Rioja Cadena SER

Voz 1415 01:18 que nos Espasa esta cita e ir como a nosotros no se nos van a pasar repasar en titulares lo más destacado de la jornada deportiva en la rima

Voz 1415 01:32 la Unión Deportiva Logroñés hizo ayer oficial el fichaje de Pedro Martínez que todos conoceremos a partir de ahora como Pedrito y de momento su edad el soporta perfectamente este diminutivo porque es sub veintitrés Se trata de un jugador de ataque que en principio estará en el entrenamiento de esta tarde en el Mundial ochenta y dos le recibirá un agradable día de lluvia con viento vamos típico tiempo escocés alejado muy mucho del tiempo habitual del plan eso castellonense en el que ha crecido la los diez últimas temporadas como futbolista en estos momentos estará pasando el reconocimiento médico para ver que todo está en orden se incorporará a continuación al trabajo con el resto de sus compañeros

Voz 3 02:10 Miguel Sola técnico del Calahorra ha ofrecido esta mañana en la rueda de prensa previa al partido

Voz 1415 02:14 el domingo en Urbieta ante el Guernica mañana descansa la plantilla así que todo se ha adelantado al día de hoy esto ha destacado sola esta mañana que sigue dándole vueltas muchas vueltas al partido del pasado domingo en La Planilla ante leyó

Voz 0715 02:26 sí en otros en cambio nosotros tenemos tres acercamientos pero son muy claros que que una fue la de Emilio otras fue la de Rodrigo hoy está fue la de Xavi y luego el penalti que no nos pidan la verdad es que bueno e es claro y en la jugada del gol que nos mete primero hay una falta previa

Voz 5 02:47 fuerza previa a

Voz 0715 02:50 a Javi Barrio y la duda de si están fuera de juego no porque donde el coge las cámaras está

Voz 5 02:56 estar con con dudas no

Voz 1415 03:01 además hace escasos minutos se ha presentado en Ifema en Fitur la próxima edición de La Rioja vais Reid con la presencia entre otros de Carlos Coloma y cerramos recordando que esta tarde en el Adarraga se juegan las finales del Torneo de Navidad embalajes Blanco tres partidos que sin duda serán del interés de los aficionados a la pelota la riojana logos con daremos más detalles en este SER Deportivos La Rioja y una última hora porque Clavijo acaba de anunciar la contratación de Hewitt un escolta estadounidense que está pasando ahora mismo el reconocimiento médico es un anotador y mide uno ochenta y ocho

Voz 3 03:53 si no recuerdo mal el asunto comenzó a ponerse peliagudo durante la primera semana de octubre fue precisamente tras la primera victoria en Liga de la Unión Deportiva Logroñés ante el Real Unión si recordarás aquel dos cero que mantuvo a Sergio Rodríguez en el banquillo en aquel encuentro Jaime paredes la verdad se le vio más vertical que nunca con chispa la alegre Se le vio bien la verdad hace sumaban entonces su partido sino sino cuento mal ciento seis con la camiseta blanquirroja era hasta que el domingo el quinto futbolista con más partidos de la Unión Deportiva Logroñés a tan sólo tres encuentros de superar a Diego Cervero en este ranking que bueno pues que que te te define como un jugador con mucha regularidad con muchos años en Logroño pero todo giró una mala tarde de otoño fue en un entrenamiento esto en la primera semana de octubre y además fue un entrenamiento vespertino como como el de hoy puso un centro hice rompió Paredes los diga lamento de su tobillo derecho comenzase una racha en la que no había victoria plena e se ganaban partidos como ahora al mismo ritmo que se perdían a futbolistas también como ahora la lesión de Paredes era gran me pone el daño provocado en su tobillo lógicamente también porque Paredes era el único lateral zurdo del equipo paraba así la progresión de un futbolista que sumaba varias temporadas jugando lo todo y encima a grandísimo nivel cuatro meses de trabajo en solitario en silencio que poco a poco están llegando por fin a su final la semana pasada celebraba con sus compañeros a través de las redes sociales su vuelta a los terrenos de juego nosotros lo celebrábamos también porque sólo hay una cosa que nos molesta enormemente en esto del show del fútbol son sin duda las lesiones de los futbolistas paredes está de vuelta y nosotros sin duda lo celebramos

Voz 2 06:01 buenas tardes Jaime felicidades por tu regreso cómo te encuentras

Voz 1963 06:05 hola buenas tardes y muchas gracias a lo primero cómo te encuentras diez muy bien la verdad que bueno es muy contento por estar ya como mis compañeros de luego fue en el Birthday bueno sobre todo con muchas ganas ya de de cuando lo requiera el míster de ayudar al equipo en cierto de dentro de casa

Voz 3 06:25 tu progresión de sumar partidos deportiva en el ciento seis me imagino que anda loco por por llegar a ciento siete al ciento ocho ciento nueve cuando estarás listo dispuesto para entrar una convocatoria

Voz 1963 06:40 bueno no pienso todavía en cuándo volveré a competir lo que te digo ahora mismo pienso en el en el día a día en el en el ponerme volverme a poner a a tono y al mismo ritmo de mí que mis compañeros y bueno pues como te he dicho cuándo cuando el míster lo lo quiera oportuno pues bueno salí y hacerlo lo mejor posible para para seguir ayudando mi compañero

Voz 3 07:05 Jaime se nota en tu importancia en un vestuario cuando todos los compañeros sale grande tu regreso yo creo que todo el mundo lo ha pasado mal por por esa rotura de ligamentos del tobillo

Voz 1963 07:18 sí es como tú dices y yo la verdad que me siento siempre me he sentido muy voy arropado al muy querido por tanto por mis compañeros como por la gente que que rodea al Clovis bueno eso la verdad que es de agradecer que bueno aunque parezca una chorrada la verdad ha ayudado mucho en el en el día a día durante durante la recuperación de la lesión y bueno en lo más importante es que me encuentro bien y que que bueno como he dicho antes pues estoy muy feliz de estar con ellos de nuevo

Voz 3 07:47 Jaime como has llevado estos cuatro meses porque al final evidentemente entenderéis diariamente para estar siempre en forma dispuestos para entrar en el once titular creo que te habías lesionado afortunadamente hasta ahora muy poquito como lo has llevado en lo psicológico también

Voz 1963 08:02 bueno es complicado es complicado porque pues como te imaginas de son muchos días de soledad entrenando solo en un gimnasio sin rodear de de tus compañeros bueno hay momentos de altibajos eso está claro pero bueno lo importante es que tarde o temprano siempre se siempre sale y sacaba viendo la lectura es como usted lo decía

Voz 3 08:29 en este proceso eres ahora mejor futbolista que hace cuatro meses

Voz 1963 08:35 pues psicológicamente creo que si no porque al final todos sabemos todo el mundo sabe no sólo en el ámbito del fútbol sino al ámbito de la vida cuando te ocurre algo malo pues al final cuando sales de ello siempre te hace más fuerte está claro bueno futbolísticamente como te digo no con lo que tengo que hacer ahora es coger el mismo ritmo que tiene Mis compañeros pero sobre todo pues bueno el tema psicológico sí que estos cuatro meses me han hecho se poco más fuerte

Voz 1185 09:06 sí bueno esperemos que tengo dicho antes pronto esté en el campo ayudando a a todo el equipo

Voz 3 09:12 me en en todo este proceso al final los futbolistas depende mucho del grado de confianza o de autoconfianza que tenéis en vuestras

Voz 8 09:19 propias posibilidades en te notas con confianza

Voz 1963 09:24 sí muchísima yo la verdad que siempre he sido un jugador y una persona con con mucha confianza y bueno el haber estado un tiempo apartada de poco o no no me ha hecho perder ni un ápice de de la confianza que tengo ahí bueno lo que estoy deseando ya ERE de entrar haber de competir muy bueno como te digo de de ayudar al equipo que está ahora en buen momento

Voz 3 09:48 te has apoyado mucho en visualizar tu regreso en estos cuatro meses en soledad trabajando en tu recuperación

Voz 1963 09:55 sí bueno te apoyas un poco en todo sobre todo pues bueno el apoyo de de de tu gente tus seres queridos de los compañeros de gente que rodea al club bueno que te encuentras gente aficionado con la calle de arropan y la verdad que que como he dicho antes eso ayuda muchísimo a sentir el cariño de la gente y bueno te digo pues también te hace auto motivar de el él verte trabajando día tras día hay que bueno que que pasan las semanas que va mejorando y que que bueno que cómo cómo llegó la semana pasada pues llega el día en el que te reincorporar lo que lo que durante tanto tiempo han estado operando y al final llega

Voz 3 10:34 Jaime de tomase la decisión de tener un tratamiento una proceso de recuperación más conservador

Voz 8 10:39 decidiste no operar te has acertado pasados estos cuatro meses

Voz 1963 10:45 yo creo que sí porque bueno al final el el que toma la decisión pues es el el traumatólogo que se encuentra Madryn que es el especialista que tiene la última palabra y bueno la verdad que que como te he comentado antes yo me encuentro muy bien las estaciones son muy muy buenas sí bueno sobre todo lo lo más importante es que yo me encuentro me encuentro cómodo entrenando que es el miedo que tenía Iñaki bueno como te digo ellas hoy vuelve a ser uno más dentro de dentro del del equipo oí bueno como digo poco a poco y cogiendo ir cogiendo ritmo y sensaciones

Voz 3 11:23 a Jaime SAR imagino que nota menos has comentado que no te no te has puesto plazos pero cómo cómo es al equipo porque ha estado en problemas nos puede ayudar me imagino que eso también frustró un poquito cuando éste llegó tu lesión se había producido después de la primera victoria de la temporada luego una buena una buena trayectoria del equipo que hay un poquito en diciembre como ves a tus compañeros porque la verdad que este año con el tema de la lesiones parece que le ha mirado al equipo pues pues todo el mal fario no

Voz 1963 11:52 sí bueno el equipo todo el mundo lo está viendo está en un momento de forma muy bueno lleva una racha resultado muy buena también y bueno yo lo veo con muchísima con muchísima confianza muchísimas ganas de seguir seguir ahí arriba y bueno yo desde fuera o se sufre mucho no bueno no es lo mismo todo es siempre lo hemos dicho lo mismo verlo desde fuera que ven en el campo pero yo como te digo ve al equipo en una dinámica muy buena pues hay un buen vestuario de buen ambiente y bueno confiemos en que en que se prolongue esa racha que que a final de de Liga hayamos conseguido ese objetivo de de está entre los cuatro primeros

Voz 3 12:32 Jaime esta semana hemos recibido una muy mala noticia también los puristas que seguimos la actualidad deportiva los aficionados la plantilla cuerpo técnico que ha sido que Álvaro Arnedo tendrá que volver a pasar por el quirófano me imagino que eso es un palo compartido no que al final eh visto entre los jugadores pues evidentemente esto de las lesiones es lo único repoblar lo que no apetece

Voz 8 12:55 en en absoluto observar no

Voz 1963 12:59 sí bueno lo de Álvaro pues imagínate parece como digo yo parece una broma de mal que nunca acaba no porque bueno cuando el el Jazzaldia de ya se veía con nosotros de Bogotá meteros en un entrenamiento yo he tuvo un golpe desafortunado hicieron la las pruebas que todos sabemos y desgraciadamente como te digo pues que parece una broma de mal gusto y mucho

Voz 3 13:29 proceso por muy fuerte que esas mentalmente Jaime tú has trabajado además en cuatro meses de recuperación volver a recaer en qué te apoyas para para seguir teniendo ilusiones el futbolista

Voz 1963 13:42 bueno es complicado es complicado pero bueno como tú dices es había aunque seas fuerte mentalmente vas a tener muchos días de altibajos pero bueno yo creo que Álvaro yo lo reconozco por todo el mundo que le conoce sabe que es una persona extremadamente fuerte con mucho carácter yo te puedo decir personalmente primera mano que yo comparto con el día a día en El Vestuario yo veo con con buen humor está claro que no no con el que todos queremos el porque evidentemente está pasando por una mala situación pero bueno yo yo le veo y no le veo con ánimo y eso es lo que lo que a mí me da fuerzas Si bueno a todos nos da fuerzas para para saber que va a salir adelante

Voz 3 14:25 pues Jaime te recibido con AC DC yo creo que lo mejor que podemos hacer si te parece Nos das permiso es despedirte con hace dedicándose lo Álvaro Arnedo de pagarle toda la fuerza que necesita en este proceso ya tía agradecerte evidentemente que hayas atendido a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 1963 14:42 por supuesto muchísimas gracias y bueno lo más importante ahora es de darle apoyo a Álvaro oí que todo el mundo esté convencido de de que va a salir de esa situación que tiene la misma

Voz 3 14:53 vuelvas tan fuerte como cuando tuviste es infortunio y esa lesión en un entrenamiento gracias Jaime

Voz 1963 15:00 muchas gracias a vosotros

Voz 2 15:04 este efecto un único motivo que explique

Voz 1415 15:06 esta plaga de lesiones o se trata de una suma de factores o es sólo una cuestión de mala suerte lo cierto es que son muchas las preguntas que nos hacemos ya hemos buscado respuestas en los expertos en la materia Ana Castellano nuestra compañera en Radio Rioja

Voz 3 15:17 ha preparado este reportaje como uno de los mejores especialistas de este país en fisioterapia deportiva Él es Miguel Moreno Fisioterapia Las Gaunas tenemos muchas buenas respuestas en este nuevo reportaje de tiempo de descanso

Voz 1315 15:40 las lesiones están siendo un lastre para la Unión Deportiva Logroñés un club que como hemos conocido esta misma semana poco a poco va tomando medidas para profesionalizar y cohesionar el cuerpo técnico médico y de fisioterapia por eso hoy en este tiempo de descanso nos queríamos acercar a la importancia de la profesionalización de la fisioterapia en el mundo del deporte y lo hacemos de la mano de uno de los mejores que está aquí en La Rioja Miguel Moreno es el presidente de la Sociedad Española de Fisioterapia del deporte además de que es profesor en la Universidad Pública de Navarra y el responsable de fisioterapia en Las Gaunas en Logroño y lógicamente lo primero que lo hemos preguntado es qué es lo que está ocurriendo en la Unión Deportiva Logroñés

Voz 0155 16:16 tendrá que esa es la pregunta que el ese kit de la cuestión no es una pregunta difícil de resolver porque es la pregunta que todos los clubs se hacen en un momento dado no salgo solamente los pequeños au un caso concreto de la Unión Deportiva Logroñés sino salgo lo vemos el otro día y llevando el Marta no es en el Real Madrid hace unos años el Barça tuvo sus plagas de lesiones de cruzado de Isco tibiales etcétera Al final incluso los grandes clubs tienen momentos y tienen fases en las que ha habido un año hubo una temporada en la que ha habido muchas lesiones y esto es algo que es normal factores pues raptores podemos encontrar todos los que queramos al final a ahí la la cabeza intentar ver si es un problema de superficies no es que entrenamos en césped natural luego cambiamos acepta artificial no es que el tema de los tacos no es el tratamiento es la fatiga son las carga es un es el la fatiga acumulada después unas vacaciones es el trabajo de pretemporada podemos valorar tuvo evidentemente vamos en contra siempre pequeñas cositas que pueden mejorarse y que pueden intentar ayudar que eso no ocurra lo que ocurra con menos intensidad lo al final es muy fácil es muy difícil para grandes clubs para Cruz pequeños

Voz 1315 17:41 esta epidemia de lesiones es algo que no tiene vacuna incluso ni para los equipos más grandes aún así seguir una estrategia es fundamental para evitar problemas

Voz 0155 17:50 sí es fundamental cuando independiente que tengamos plaga de lesiones que no un club tiene que tener muy clara una estrategia a nivel de servicios médicos de deberá fundador en servicio médico en España normalmente es un médico del deporte quién es quién Si el coordinador tiene que haber un servicio de fisioterapia con capacidad con medios cuando hablamos de clubs que quizás no tengan ni tanta capacidad y tantos medios entonces es cuando se puede tener un servicio externo que complemente los servicios de del club pero evidentemente tiene que haber una una metodología de trabajo en donde el cuerpo técnico tiene que tener una relación íntima con el cuerpo médico tanto entrenador como preparador físico tiene que estar en contacto directo con el médico y con el fisioterapeuta o club entonces entre todos ellos ir planteando las diferentes acciones desde el diagnóstico planteamiento del tratamiento control devolución y luego una vez queden entendemos que la lesión está ya prácticamente recuperada y que lo que el jugador puede volver otra vez a entrenar ver esa fase de readaptación y vuelta a la actividad vuelta del a al a la competición

Voz 1315 19:05 y uno de los objetivos de la Sociedad Española de Fisioterapia del deporte es convertir en especialidad el tratamiento deportivo una manera de poner en valor esta profesión

Voz 0155 19:13 como las grandes caballos de batalla que tenemos en la en la asociación porque el deporte español en los últimos en las últimas décadas ha pegado un salto cualitativo impresionante todos lo estamos viendo los grandes éxitos deportivos que estamos cosechando is sin embargo no ha ido de forma paralela mejorando la profesión licitación de los servicios de fisioterapia de medicina de los de los diferentes cursos diferentes deportes se necesita trabajar en paralelo y nosotros la verdad es que cuando contactamos con los compañeros que trabaja en los diferentes clubs hicimos las condiciones económicas las condiciones salariales las condiciones de trabajo que tienen dices bueno o cómo es posible que este club con este presupuesto pueda tener unos servicios de estas características necesitas tener a veces da la sensación de que tienen al fisioterapeuta porque parece obligatorio tenerlo pero una cosa es tener un fisioterapeuta era con la estrenarlo las olas que no estrenarlo en las condiciones las detener de la forma en la que tienes que ofrecerle la tecnología para poder tratar a los pacientes de forma adecuada Un fíjate una dupla deportivo muchas veces tienen muchos problemas para mantener por ejemplo una formación continuada porque resulta que las formaciones son en fin de semana que es cuando tenemos en los partidos resulta que contratan fisioterapeuta pero luego no conformarse

Voz 1315 20:37 lo que ocurre es que al final a nuestros profesionales los valoran más fuera de nuestras fronteras y claro eso significa que se marchen a buscar nuevas y mejores oportunidades

Voz 0155 20:45 la filial española historia del deporte española tiene tiene un prestigio a nivel internacional tremendo estamos presentes en las principales bodegas los principales clubs españoles tenemos muchos fisioterapeutas de muchísimo nivel acaban saliendo de España para trabajar grandes bodegas en grandes clubs incluso en otros países porque el como por ejemplo ahora mismo estoy pensando en el caso de una compañera de Madrid que me llamó el otro día super contenta porque había contratado el el Comité Olímpico Chino

Voz 10 21:18 para para trabajar como fisioterapeuta para los atletas para el próximo

Voz 0155 21:24 pues pues Juegos Olímpicos es una chica aquí en España pues igual no tenían no ha tenido cabida en grandes tus pero sin embargo es una persona que tiene una capacidad bestial que fuera así que se reconoce llega fuera a un nivel bueno en fin de conseguir aquí entonces como el caso de esta chica tenemos cientos de ellos encima hablamos de una chica que en el tema del deporte todavía cuesta en el deporte más bueno más meter a meter en fisioterapeutas femeninas cuando parece parece a día de hoy ya un tanto ridículo pues resulta que en el extranjero no tiene ningún problema

Voz 1315 22:01 Miguel Moreno por suerte para los riojanos en un momento de su vida decidió volver a Logroño aunque sigue desarrollando su experiencia internacional

Voz 0155 22:07 solamente es más de formación entonces sí que hace unos años estuve por ejemplo en Argentina con el que ganó el torneo Clausura dando unas dame unas formaciones Si intentando incorporados los conceptos que en aquel momento era muy novedoso nos de la fisioterapia acelerada hilar adaptación de lesiones y luego pues hemos participado y participamos a hoy en el tratamiento de también de jugadores internacionales que o bien ellos mira aquí al tratarse o bien los otros salimos salimos fundada en un momento dado a puede realizan los tratamientos allí

Voz 1315 22:46 y después de hablar de la fisioterapia en el deporte de su necesaria profesionalización e incluso de los grandes profesionales en esta materia aquí en España Miguel lo de la Unión Deportiva Logroñés tiene solución

Voz 0155 22:57 la UD tiene mucho tiene mucho interés Si ya está demostrando que quiere mejorar todos los servicios en todas las parcelas del club la parte de la fisioterapia el deporte es una de ellas está haciendo un buen trabajo el problema es que a los clubs no les cuesta dinero invirtiendo en jugadores este jugador cuesta x Tendero lo pago a cuenta que cuando ese jugador está sin competir eso supone mucho dinero para el club y ese es un problema de de del deporte español en general tanto en baloncesto como en fútbol como el balonmano con muchísima con muchas especialidades pues hay muchos clubs que no le dan la suficiente importancia no invierten es suficiente dinero en ello y sin embargo no les importa gastarlo en otros aspectos del equipo no y al final cuando no pasa nada no pasa nada mira Warren Buffett tenía una dice una frase que me gusta mucho que cuando baja la marea se ve quiénes estaba bañando desnudo es verdad cuando las cosas van bien pues si tú tienes el bañador cotillas

Voz 10 23:57 claro de baja la marea iba de acuerdo

Voz 0155 24:01 dietas igual te voy a cada invertido más aquí igual tendría que haber mejorado este servicio hemos mejorado muchos aspectos pero en este nos hemos quedado atrás entonces ahora está bien que todos los Cruise ir poco a poco vayan reflexionando igual y aspiramos a que a que en los próximos años Si volvemos a hablar dentro de cinco de diez años podamos plantear una misión totalmente diferente de lo que es la profesionalización de los servicios de fisioterapia en los clubs deportivos en España

Voz 1315 24:30 lo que está claro es que llegan buenas manos para ayudar a conseguir buenos resultados

Voz 3 25:21 cómo hacemos habitualmente los jueves nos vamos hasta Logroño Deporte espacio patrocinado por Logroño Deporte durante la actual legislatura Logroño ha tenido la oportunidad de contar con eventos deportivos de promoción turística tanto de carácter nacional como internacional en líneas generales Logroño ha acogido durante esta legislatura nada más y nada menos que una media de setenta eventos por temporada entre ellos por ejemplo el Campeonato de España de patinaje artístico la Supercopa Asobal de balonmano el partido de la selección femenina española la de fútbol el España Serbia qué recordaréis la Vuelta Ciclista España el circuito de pretemporada Movistar by Liga Endesa el Mundial sub veinte de Hockey Hielo el partido de la selección española femenina de baloncesto y muchos otros que vamos a recordar junto a Javier Merino concejal de Alcaldía deportes y jóvenes en el Ayuntamiento de Logroño y además presidente de Logroño Deporte muy buenas tardes Javier

Voz 14 26:09 hola qué tal buenas tardes casi casi me quedaba sin aire

Voz 3 26:12 diciendo todos y si todos los ha dicho muy bien

Voz 14 26:15 todos los eventos eh

Voz 3 26:17 han no sabe te hace hacer una pequeña un una pequeña un pequeño repaso a cómo se une el turismo deportivo con Logroño que es una nueva forma de promocionar la ciudad a nivel nacional e internacional

Voz 14 26:28 sí es uno de los ejes principales de de de Logroño Deporte no sólo la programación de actividades deportivas no sólo el mantenimiento y mejora de las instalaciones municipales sino también la organización planificación colaboración en esos eventos deportivos de índole nacional regional eh internacional que se desarrollan en la ciudad de Logroño

Voz 15 26:50 que desde luego tienen unos se a efectos muy muy positivos en la imagen de Logroño como ciudad conocida capaz de albergar eventos deportivos como digo de carácter nacional e internacional y también directamente en la economía de la ciudad sobre todo en el sector servicios sobre todo en la hostelería en el comercio transporte público son eventos donde se mueve no sólo deportistas au cuerpo técnico sino también pues muchos aficionados familiares y que al final la ciudad pues es muy favorecida con estos eventos

Voz 3 27:22 de dos mil quince a dos mil dieciocho por aquí han pasado el España Serbia en España Suecia el España Luxemburgo el España Finlandia el Campeonato de España de le de hielo Junior de patinaje esto son grandes grandes eventos a nivel internacional

Voz 14 27:36 claro ahí seguimos organizando nosotros desde el dos mil catorce desde que fuimos nominados Ciudad Europea de del deporte eh asumimos ese compromiso ir organizando grandes eventos para la ciudad es importantísimo no sólo quedarte en lo regional en lo local quiénes muy importante estar colaborar y ayudar pero sino también eh pues dar un pasito más el ser capaces de albergar de de ofrecerte para que Logroño sea sede de de este tipo de eventos con lo cual eh son setenta y son muchos de ellos nacionales e internacionales y bueno pues se ha ido demostrando que que somos capaces de hacerlo

Voz 3 28:14 Javier además no sólo en promoción sino que se lograron unos retornos no con la Vuelta Ciclista España con el Campeonato de España de patinaje artístico con el de ballet sobre hielo con La Rioja hizo o el maratón no de de La Rioja

Voz 15 28:27 claro por ejemplo en

Voz 14 28:30 el retorno directo pues eh hablo de memoria pero no la Vuelta Ciclista nos deja directamente unos quinientos mil euros son a dos mil personas que vienen durante dos o tres días a Logroño y eso es directamente sin contar lo que significa que al trasladar la imagen de ciudad a través de Televisión Española como es el caso de la Vuelta Ciclista o las Copa el Campeonato de España de vales lo que vimos hace poco a Javier Fernández sobre nuestra pista de hielo que salimos en todos los telediarios que hoy se retiran finalmente esta semana y que hoy se retira todo ello tiene un directamente un retorno económico muy importante de la gente que viene a dormir a comer a entrenar a jugar a participar en Logroño pero además tiene torno en imagen y publicidad que eso salvo las grandes organizaciones como pueden ser Vuelta Ciclista Liga Nacional de Fútbol Sala o la selección española

Voz 1185 29:18 la española de fútbol pues no conocemos

Voz 14 29:20 dato pero sí conocemos lo el directa el directo de los hotel Le Monde las pernoctaciones Si como decíamos pues son prácticamente eventos casi todos es también entorno a los quinientos mil euros de retorno directo

Voz 3 29:33 hacéis un balance en torno a dos millones y medio de euros todos

Voz 14 29:37 sí desde el dos mil quince hemos cogido esta horquillas en contra del dos mil diecinueve que además fijen el World Padel Tour desde tiene un gran evento hemos cogido estos últimos tres años sabiendo que bueno pues aproximadamente son setenta eventos nacionales y como teníamos en el informe de la Ciudad Europea del Deporte pues casi ochocientos mil euros anuales en retorno directo en eventos deportivos por eso estos tres años suman casi esos

Voz 1185 30:00 millones y medio

Voz 3 30:01 pues Javier Merino que ha sido un auténtico placer charlar contigo repasar todo lo hecho y sobre todo también ver lo que viene porque por delante bienes Wall Padel Tour que va a ser toda una una fiesta en La Rioja y en Logroño no que va a ser el epicentro del pádel a nivel mundial

Voz 14 30:15 ahí estamos trabajando hoy ya ha salido el calendario de ciudades no sólo en España sino también a nivel mundial y bueno ahí está Logroño y la verdad que es una satisfacción ver a Logroño en ese calendario

Voz 3 30:26 pues Javier muchísimas gracias

Voz 14 30:28 muchas gracias un abrazo

Voz 3 31:54 sí como también los jueves nos apetece mucho darnos una vuelta por el frontón

Voz 19 32:00 promocionando

Voz 3 32:02 y como siempre contamos con nuestro especialista en el mundo de la pelota Jairo humoral que le damos la bienvenida con un sonido de la txalaparta muy buenas tardes Jairo cómo va la vida oye cómo va el para cómo va el Parejas de Promoción

Voz 1185 32:18 pues mejor mejorando mejorando con el primer puntito y Darío is árabe Roy cortando la pana bastante bien

Voz 3 32:26 parece que está volviendo a acoger muy buenas sensaciones no Salaberria

Voz 20 32:29 sí sí sí comentó parece que que ya al tino

Voz 1185 32:32 ubicada la está sacudiendo con ganas a la pelota y que responde herramientas en todo va la cosa muy bien y luego se lesionó o Pedro Ruiz el de San Asensio oí pusieron autopsia eso sustitución que lo hizo bastante bien hice en una noticia de última hora y es que este mañana probado o Pedro Hinault no está en condiciones todavía de una lesión en el costado el PP ha solicitado aplazamiento lo que enfermos es tuit pero sabemos que no va a poder jugar esta semana el domingo netamente bueno pues

Voz 3 33:04 esa información que nos traslada a través de Radio Rioja Jairo Morgan ICIT parece pasamos un hecho que nos ha llamado la atención verdad Jairo y es que esta tarde se juegan las finales del Torneo de Navidad embalajes blancos del frontón Adarraga y además de buenos partidos de pelota resulta que unos cuantos finalistas son de baños no Jairo

Voz 1185 33:22 así es obvia que es por supuesto una de las cunas la pelota riojana actual donde más forma jugadores

Voz 20 33:32 eh

Voz 1185 33:33 en los partidos que quedan por disputar el torneo embalajes Blanco del torneo de una vida pues en los planos Norel cuatro y medio de cuatro contendientes más categoría infantiles y a veces pues han metido a a tres de los cuatro pelotaris son del club de Baños

Voz 3 33:48 sí Jairo cosas del directo ya lo sabe si queríamos saber con conjugar con Ignacio Boadilla que es el responsable de club arbolito primero evidentemente en esta escuela está trabajando e pertinentes llamadas restringidas que

Voz 1185 34:01 bueno pues no podrá el hombre a atender la llamada de todas maneras habrá tiempo de poder hablar con él también hay una novedad a este respecto respecto al partido de esta tarde en el Adarraga comienza el festival a las siete y es que en la final de cadetes que iban a jugar dos jugadores no años protege de Baños Petite Petite Petite el pequeño ir enfrentándose a Loza pero resulta que el pequeño de los Petite ayer pues avisó de que no iba a poder jugar porque tiene una gastroenteritis aguda y entonces pues no no está para jugar a pelota jugar en otra ocasión pero si te parece voy contando el festival

Voz 3 34:36 sí sí sí por supuesto porque si vienen unos partidos muy muy bonitos esta tarde en la Liga donde esperemos allá muy buen ambiente que al final es lo que se trata

Voz 1185 34:44 apoyándolo estaban aquellos que estos días que no se ir a pasear porque hace frío pues en el Adarraga que además tiene el ambigú para tomarte un caldito si queréis así que sacado de narices la gente responde entonces ese va a jugar el tercer y cuarto puesto de esta competición de todo su décimo cuarta edición ahora se llama últimamente parajes Franco patrocina

Voz 3 35:06 además está amigo las empresas patrocine Neo Sala que nosotros estamos encantados

Voz 1185 35:10 no soy de decirlo y entonces la final el primer cual partido de decir cuarto puesto de la categoría cuatro y medio que Juana María Martínez contra después es cuando yo iba a jugar la final desde Cadetes que se jugará Utoya lugar se jugará la final de infantiles donde juegan Fernando contra Olabe o la de también pues natural de Baños entonces ya después jugara la final de seniors primera entre Patxi y pico tercero contra Robles Artola en esta final Patxi aunque no es de Baños de Río Tobía sí que está emparejado a baños con lo cual fue a todos los años el el torneo de bollos deberán a que también algo que ya en el último partido

Voz 3 35:50 oye critique a tique baños te queda muy muy cerquita más o menos cerca más cerca que se está haciendo también en Baños para que los chavales juegan a pelota y además juegan también

Voz 1185 36:01 pues de dos cosas uno mantener la población aunque es cierto que está bajando a los últimos años dotado ya tiene en el entorno entre mil ciento seis mil habitantes él con lo cual hay masa crítica de chavales eso es fundamental porque por Hanoi pues ya no hay chavales ya no hay posibilidad de que haya escuela de pelotas imposibles sino hinchable ir por otro lado pues el trabajo como siempre pasan estas escuelas pues de lo que pasaba con Guridi mejor después con uno o con Pili en mi pueblo con I y todos los demás Ezcaray Baños haberle todavía lo que sucede es que pues hay también un grupo de gente comprometida especialmente Ignacio que los hemos podido hablar hoy pero también Camarero II también la mujer de Ignacio vaya está ahí que hay mucha gente ahí los alrededores del club que son los los padres por supuesto de los chavales que colaboran también hizo precisamente eso es lo que hace que que en un pueblo como autovía comen después haya habido bastantes pelotaris profesionales y ahora pues hay una cantera muy bonita con muchos chavales jugando la pelota e incluso chicas jugando a la pelota también como es el caso de Alba

Voz 3 37:09 pues retomaremos esa llamada que te dejamos pendiente con Ignacio Boadilla porque nos apetece mucho ver cómo se está trabajando porque yo creo que los modelos que funcionan conviene dejarlo claro los medios de comunicación por si alguien lo aplicarlo y que se mejore desde abajo la pelota riojana ir recordando

Voz 1185 37:27 que que la famosa precisas trabajo y fuera no no hay que inventar nada dedicación y trabajo oí algo que sale pueden pelotari

Voz 3 37:36 efectivamente recordando la cita de esta tarde en el frontón Adarraga sus auténticos partidazos que yo creo que que ante la lluvia y el viento pues lo mejor es pasarse por el Adarraga disfrutar de lo que tu decías de esos partidos de un caldito caliente pero no te también rematar esta información de pelota de los jueves con la primera con con los Campeonato de Parejas de Primera cómo está el asunto

Voz 1185 37:59 pues está muy divertido porque aunque hay cuatro parejas claramente que son el estándar asustado estaba detallar Tola marisco frena en esta es las dos primeras sin llaman este fin de semana hasta finales pero todavía las otras cuatro parejas tres de ellas todavía tienen la oportunidad con lo cual esta semana va a ser muy importante te da la circunstancia de que las cuatro parejas primeras no se enfrentan ninguna entre sí sino que se enfrentan con componente ser corto de los rezagados con lo cual si alguna arriba pincha los de abajo ganan pueden escalar posiciones estamos hablando de que hay parejas concierto seis tantos partidos ganados pero harto lema descubren a tienen cinco en cambio Ezkurdia Altuna tienen tres ganados lo denuncia también con lo cual se puede cumplir más todavía está muy está ante el marcador el campeonato ya están saliendo partidos un poquitín irregulares porque sí que este fin de semana ha habido unos resultados pues bastante desajustado por ejemplo ahora que dejaron en nueve de Altuna impartirá la gran sorpresa de la jornada porque esperaba más de Altuna y después Ibarretxe Zabaleta que dejaron es Inma se había quejado Bengoetxea del material parece ser que llevaba razón por con las pelotas que que sacaron pues de Zabaleta pasa a optaron a Imaz en el rebote hecha la cola

Voz 3 39:24 ahí no Morgan que no nos da tiempo para más que muchísimas