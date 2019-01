Las noticias de Navarra, 16:03 (24/01/2019)

Voz 1432

el Ayuntamiento de Pamplona ha desactivado la alerta por riesgo de inundaciones tras descender el caudal del río Arga por debajo de los ciento cincuenta metros cúbicos por segundo ya se han podido reabrir al tráfico los viales cortados por precaución en el entorno de la Magdalena Molino de Caparrós So y Club Natación así como en Landaben no los alrededores del puente de mi luce también se han abierto al tránsito peatonal zonas de paso o de paseo en Magdalena parque fluvial de larga bajo el puente del vergel o en inmediaciones de Curtidores y en el parque de Trinitarios además se puede transitar también por el paso peatonal bajo la avenida Zaragoza que bordea el río Sadar hiel informe que adelantábamos en la SER del interventor del Parlamento lo deja claro sólo el acuerdo de los siete parlamentarios de Podemos on line by puede desbloquear la cuenta del grupo por eso la parlamentaria Tere Sáez ha propuesto firmar los siete para enviar ese dinero a fines sociales lo ha registrado esta mañana oficialmente ante la mesa Teresa en la SER