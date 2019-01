Voz 1915

00:44

Cortés que ha estado al frente de la negociación con los taxistas hasta ahora los asistentes a esta comisión no han querido hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida de este primer encuentro eso sí en algo coinciden ambas partes consideran que es mejor no hacer valoraciones de momento dejar trabajar a los técnicos para encontrar la mejor solución irregular la actividad del TC para que el sector del taxi desista de su huelga la oposición en la Asamblea asegura que el último informe de la Cámara de Cuentas sobre Telemadrid no hace más que constatar las irregularidades durante la etapa de Esperanza Aguirre el informe confirma que la compra de los derechos del fútbol por parte de Telemadrid y de Caja Madrid fue un negocio ruinoso que acabó financiando al Atlético de Madrid al Getafe José Ángel Chamorro PSOE César Zafra Ciudadanos