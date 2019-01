Voz 0313

00:00

Salinas carísima y los alimentos un lujo para muchísima gente el año pasado ojo este dato porque es brutal el año pasado seis de cada diez venezolanos perdieron diez kilos de peso de promedio diez kilos de su propia carne por falta de recursos se podría decir que es una ciudad en guerra salvo que no Ayerra yo añadiría que no hay guerra de momento bueno todos estos datos está descripción que acabo de resumir forman parte de un reportaje que el domingo publica El País Semanal con la firma del escritor y periodista argentino Martín Caparrós de hecho inaugura una serie de de reportajes que lleva el título genérico de crónica sudanesas que va a ser una una ruta por algunas de las principales ciudades de Latinoamérica el azar ha querido que este primer capítulo coincida con el estallido social político en Venezuela es muy arriesgado decir ahora mismo va a terminar todo esto porque el momento es especialmente peligroso porque ya hay muertos en las calles porque eso que llamamos comunidad internacional no está de acuerdo en si a Maduro hay que dejarle caer o no yo creo que ya toca desde hace bastante tiempo pero bueno como Venezuela es el nuevo tablero donde Trump Putin se pelean por ver quién manda más pues puede ocurrir cualquier cosa vamos a intentar esta tarde conocer más datos de cómo es el día a día en Caracas yo al menos voy a tocar madera para que esto no acabe como el rosario de la aurora porque ahora mismo insisto tiene una pinta fatal