Las noticias de Andalucía, 17:02 (24/01/2019)

que un portacontenedores en vistiera a una patera en el Estrecho una pequeña lancha de plástico de juguete en la que viajaban once migrantes subsaharianos Radio Algeciras Rubén García

Voz 0325

00:17

suceso que pudo acabar en tragedia el helicóptero tras detectar a la patera se aproximó a la misma observando que se encontraba semihundida y los inmigrantes achicando agua y pidiendo auxilio puesto que se acercaban peligrosamente a un gran porta contenedores con riesgo de colisión al no poder contactar con el buque el helicóptero hizo señales de luces la proa del barco para que éste modificara su dirección algo que finalmente logró in extremis evitando el choque pero no el gran oleaje resultado del Giro bruja en alta mar Los inmigrantes fue rescatado finalmente por una embarcación de la Guardia Civil de Salvamento Marítimo y trasladados al puerto de Algeciras a donde han llegado en buen estado de esa