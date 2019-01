Hora 14 La Rioja (24/01/19)

Voz 1 00:00 al momento temperamento

Voz 2 00:12 muy buenas tardes el tiempo marca la actualidad está lloviendo y eso nos hace mirar a los ríos riojanos en La Rioja Alta la Policía Local ha alertado de la crecida de los ríos a su paso por Haro concejal de Servicios de este municipio José María Sáez Morón qué tal buenas tardes cuál es la situación en estos momentos

Voz 5 00:27 pues de la situación Ana es la siguiente bueno la crecida del del río en la cual estamos muy vigilantes la Policía Local este tiene preparado todo el dispositivo lo que en la medida que no es es posible Si bueno intentando avisar a todos los propietarios de los terrenos que evidentemente hay no uno no se puede hacer nada pero sí que hay costumbres por estas zonas en casetas y tomates tener animales ya sean animales de tipo de granjas animales de perro So Ho equinos y entonces para que tan puedan hasta Carlos ponen en riesgo la vida de los animales y por supuesto sin sin corre peligro los propietarios

Voz 2 01:04 a con Cajal esa es la principal recomendación no en estos momentos

Voz 5 01:08 es en este caso es un es una es una cosa recurrente osea que ya tenemos varias muchas crecidas en eh aludido Story Cars donde ha habido fallecimientos de animales y entonces por ejemplo la del dos mil tres fue grande y bueno pues que no que no ocurra entonces estamos avisando a todos

Voz 2 01:29 ahora cuál es la previsión que esperan para las próximas horas en esta zona de allí de La Rioja Alta

Voz 5 01:34 hombre pues me parece la cosa para en aumenta teniendo en cuenta que aunque no nevando mucho el deshielo es importante ir yo sé que querría decir una cosa en este aspecto en la desembarcó de los desembocadura del río Tirón que claro evidentemente se junta con el ojo hacia aunque no ha sido en un año más lluvioso pero sí que ahora está lloviendo con mucha fuerza esa de esa época duras que nos lleva a del tirón hacia el Ebro pues es una demanda en la desde la cual yo hago a la Confederación Hidrográfica del Ebro esa época dura es en ángulo de noventa grados eso es lo que es lo que consigue expresar el río sí hay hay que el problema para hay estas crecidas entonces la yo creo que habría que tomar conciencia sobre eso sí siendo el río fluya prácticamente en paralelo con el Ebro hasta en tocar con él lo que él La Rioja decimos a cuchillo de asentar el río a cuchillo porque ese problema lo lo hemos tenido siempre lo tenemos y esperemos no tenerlo demasiado

Voz 2 02:34 tomar conciencia concejal y tomar medidas por lo tanto

Voz 5 02:37 claro evidentemente conciencia primero las medidas después por supuesto está sabías lo más lo más perentorias posibles se ha que que que que el río pues tenga una una entrada natural al río madre que celebro que que que fluya bien pero no no no no no puede ocurrir esto está ocurriendo año sí año tan

Voz 2 03:00 con esta demanda concejal desde allí desde Haro nos quedamos José María Sáez Morón gracias buenas tardes ya aquí en Logroño parece que hay menos problemas saludamos también en portada al concejal de Seguridad Miguel Sáinz buenas tardes cuál es la situación del Ebro en estos momentos a su paso por aquí por la capital

Voz 6 03:18 creciendo por encima de lo previsto a primera hora de la mañana no teníamos previsión de grandes afecciones pero la verdad es que los últimos datos que nos ofrece la H indica que desde Miranda va creciendo de forma abultada Ike podría llegar a superar ochocientos metros en su paso por lo Corner apenas unas horas hecho eso provocaría de momento sólo sólo algunas filtraciones lugares de todos conocidos como nuestro famoso de hostelero Rincón de julio Ciudad Santiago garaje los garajes de Ciudad Santiago etcétera no los próximos días pues podría seguir creciendo pero en cualquier caso por el momento no hay porque alarmarse porque estamos todavía muy lejos de esos mil mil cuatrocientos metros cúbicos por segundo donde realmente el Ebro ya se desborda no estamos todavía muy lejos eso hay que mantener precaución acercarse a ver lo menos posible ya que a todo el mundo con muchísima precaución sí desde luego como Ayuntamiento desde esta tarde tenemos John dispositivo preparado para seguir ganando día observando cómo crece el Ebro

Voz 2 04:20 dispositivo preparado previsión por lo que nos dice concejal controlada por lo tanto no

Voz 6 04:26 televisión controlada pero la esperar nuevos datos que tienen que ir llegando desde la chef durante la medio día de hoy por tanto cautela por otra parte calma y tranquilidad y confianza en que como otras ocasiones celebro

Voz 7 04:38 no va cosas buenas problemas a su paso por Logroño salvo los que el podemos que nosotros mismos mismo con lo cual mucha precaución a la hora de Bell el entre comillas espectáculo del Ebro crecidos

Voz 2 04:47 pues este mensaje que deja aquí con él nos quedamos gracias Miguel Sáinz en estos momentos tenemos seis grados se circula con normalidad los viales riojanos pero mucha precaución se lo estamos contando por suerte lo que parece que ha entrado en calma es el viento que yernos dejó rachas que superarán los cien kilómetros hora incidencias un total de dieciocho la mayoría de ellas aquí en la capital así las cosas hoy además les estamos contando Diego García que los médicos de atención primaria van a volver con los paros la próxima semana si la Consejería de Salud no da respuesta a sus demandas

Voz 8 05:19 el colectivo asegura que la situación es insostenible con sobrecarga de trabajo con tiempo insuficiente para atender a los pacientes y con cupos sobresaturadas Erik Pérez lamenta que la consejera de Salud considera que se trata de un problema puntual el colectivo asegura que la situación es insostenible con sobrecarga de trabajo con tiempo insuficiente para atender a los pacientes

Voz 1480 05:41 bueno después escucharemos con detalle esta información hablábamos de los médicos de Atención Primaria pero además en este Hora catorce enseguida nos vamos a desplazar hasta Madrid en la Feria Internacional de Turismo hoy está allí el presidente del Gobierno pero antes

Voz 2 05:57 hasta ahora si los deportes Sergio Moreno qué tal cómo estás

Voz 4 05:59 buenas tardes

Voz 9 06:01 hola Ana buenas tardes precisamente ahora en Fitur en Ifema se está presentando La Rioja vais reírse con la presencia de Carlos Coloma además de debo de los políticos riojanos que se han desplazado hasta Madrid y además ya está de camino hacia Logroño en el último fichaje de la Unión Deportiva Logroñés en cuanto llegue a la capital Pedro Martínez al que conoceremos a partir de ahora como Pedrito pasará el reconocimiento co para comprobar que todo está en orden inmediatamente después se incorporará al entrenamiento de su nuevo equipo que esta tarde tendrá lugar en el Mundial ochenta y dos Pedrito llega tras diez años de formación y crecimiento constante en el Villarreal con el que ha llegado a jugar la Europa League ahora prueba fortuna lejos del paraguas de la Escuela Bruguera y lo hará con el objetivo de ser determinante en los metros finales donde el equipo está costal no hacer el suficiente juego fluido sobretodo teniendo en cuenta las dos lesiones que han afectado en este curso a Rayco Pedrito ya suma cuarenta partidos en Segunda División B viene de jugar diez encuentros esta temporada por tanto parece ser que tiene el ritmo competitivo necesario como para estar en la convocatoria de cara al partido del próximo domingo en Las Gaunas además a partir de las tres y veinte tenemos una más que interesante entrevista con Jaime paredes que nos va a contar cómo ha vivido estos cuatro meses de baja por lesión

Voz 2 07:06 gracias Sergio te escucharemos de tres veinte a cuatro como es habitual en SER Deportivos así comenzamos este Hora catorce en la sintonía de la Cadena SER

Voz 1315 07:19 Nos detenemos en ese conflicto en Atención Primaria que les avanzábamos en portada los médicos de atención primaria pueden volver a los paros la próxima semana si la Consejería de Salud no da respuesta a sus demandas con Chávez

Voz 0125 07:29 es el colectivo asegura que la situación es insostenible desde hace un tiempo los médicos de familia han alzado la voz ante los problemas derivados de la atención a sus pacientes una atención que según una de las portavoces la doctora Edith Pérez Alonso es imposible garantizar ante el recorte presupuestario

Voz 10 07:45 lo está llevar no a una situación insostenible en la que cada vez hay un periodo mayor en lo que es la asistencia sanitaria con recortes de personal y que hace que en el cuestión en relación a las consultas médicas haya una sobrecarga asistencial en el ámbito urbano muy importante con agendas en las que en ocasiones hay más de cincuenta pacientes citados al día con pacientes citados a la misma hora lo que imposibilita a todas luces poder dar una pensión digna de calidad a los pacientes a pesar de que lo intentemos pero se genera una insatisfacción tremenda también en los profesionales y frustración

Voz 0125 08:32 en el ámbito rural el problema es menor aunque asegura no por ello menos grave los profesionales señalan que la falta de planificación les lleva a atender a más pacientes de los que corresponde por cupo con un tiempo de consulta insuficiente por las características de cada persona y con este planteamiento si la Consejería no mueve ficha volverán a concentrarse el próximo miércoles con estas reivindicaciones

Voz 10 08:52 primer punto sería un aumento del presupuesto dedicado a la atención primaria hasta un veinticinco por ciento de lo que es el gasto de salud que es lo que está establecido en lugar de tener recortes en segundo lugar la sustitución de las ausencias de evitar la sobrecarga asistencial en tercer lugar garantizar tiempos de asistencia adecuada a todos y todas a las personas que acuden a los centros de salud y una cuarta reivindicación es el contemplar pues una orientación de la atención primaria hacia la comunidad hacia la población teniendo en cuenta sus necesidades ajustando los cupos a las características de la población que aprendemos de penas en cuenta edad tener en cuenta diversidad por ejemplo en cuanto a su país de origen nivel socioeconómico

Voz 0125 09:49 en la Consejería de Salud en estos micrófonos ha reconocido las carencias en atención primaria ya ha dicho que hay algunas medidas en las que se va a actuar ya

Voz 1315 09:56 Nos nos desplazamos también a esta hora hasta Madrid ahí está celebrando Fitur Diego Sacristán qué nos cuentas

Voz 0866 10:01 pese a que somos una comunidad pequeña tenemos una oferta turística amplia variada y para todos los públicos así lo ha dicho el presidente de La Rioja José Ignacio Ceniceros en su visita al stand de nuestra comunidad en Fitur ceniceros asegura que la política riojana para conseguir ser un destino atractivo pasa por la sostenibilidad la accesibilidad la innovación

Voz 1046 10:21 la que nuestra política turística se basa en cuatro ejes fundamentales que definen como región turística puntera La Rioja es la innovación la calidad la accesibilidad la sostenibilidad y ahí les puedo decir que para muchos pueblos para muchos pueblos de nuestra geografía de nuestra Rioja el turismo es un sustento importante para arraigar eh la población sobre no lograr desarrollo económico y social sostenible y que gracias al turismo muchos pueblos pequeños sobreviven

Voz 0866 10:59 dentro de la oferta turística de La Rioja el presidente se ha detenido en la conmemoración del milenario del Santo en Santo Domingo Ceniceros dice que será un empuje turístico para la ciudad y también para la región el milenario

Voz 1046 11:11 del nacimiento del Santo de Santo Domingo va a suponer un empuje turístico para toda la ciudad pero yo creo que también para toda han para toda La Rioja que se ha trabajado desde una potente programación cultural y musical pues vamos a tener conciertos de todas las agrupaciones musicales de de La Rioja con orquesta sinfónica bueno con banda de de de sinfonía con el Coro Sinfónico con La Rioja de filarmónica también actuaciones estelares de los poros de Radio Televisión Española del con el Vaticano en el y académico pues también gracias a los ciclos de conferencias de gran interés que los peregrinos que lleguen del camino que lleguen a Santo Domingo que son miles a lo largo de este año y este año como les digo va a ser un año muy especial pues podrán recibir la Casa de atención una credencial de su acceso a la Catedral a través de la Puerta del Perdón que como todos ustedes saben se está en estos momentos en proceso de reconstrucción de de ese arco que había ahí paralelo a la puerta

Voz 0866 12:22 además José Ignacio Ceniceros también se ha detenido en eventos y novedades que acogerá nuestra región concretamente un foro internacional de no turismo y gastronomía que se celebrará durante los días cinco seis y siete de abril en el evento Imperial Kitchen un foro gastronómico

Voz 8 12:37 se celebrará en el mes de noviembre que pretende de esta

Voz 0866 12:39 para el potencial gastronómico de las ciudades que visitó en su día el emperador Carlos V

Voz 1046 12:43 decirles que es la primera vez la primera vez que este acto se va a sacar de Extremadura en jandilla de de la Vera venía se venía celebrando hasta ahora y es la primera vez que que va a salir de allí para apostar por una gastronomía pues enlazada con gran potencial culinario turístico que posee La Rioja junto con otras rutas también no con la ruta en este caso del emperador Carlos Quinto que saben ustedes que vino desembarcó en en en Santander pasando

Voz 11 13:17 Logroño Calahorra Santo

Voz 1046 13:20 Domingo de La Calzada y Logroño y continuó hacia Valladolid hasta que llevó allí al al monasterio de de Joost no en Extremadura

Voz 0866 13:28 además durante la jornada se han presentado distintos eventos para mostrar a La Rioja común destino accesible gastronómico pionero en el enoturismo también como un destino cultural

Voz 1315 13:38 gracias Diego buen viaje de vuelta también les contamos el consejero de Administración Pública y Hacienda asegura que el plan de formación de los empleados públicos para este año incluye cuatrocientas cuarenta y nueve acciones formativas de las que ciento setenta y una son nuevas Alfonso Domínguez destaca además que el presupuesto para este programa de formación supera los cuatrocientos sesenta y cuatro mil euros ciento sesenta mil euros más que el ejercicio anterior

Voz 12 13:58 pero sobre todo destacar las que se producen en las que tienen que ver con los nuevos modelos de gestión con la gestión orientada a los objetivos de los estimule con técnicas propias de la nueva revolución digital en la que nos encontramos introducimos acciones formativas para la introducción de técnicas como Elvis data del bloque en nuestra comunidad también hacemos en el apartado de servicios sociales una eh refuerza muy importante en cuanto a las acciones formativas relacionadas con la cultura de la lucha contra la violencia de género y el apoyo a la mujer embarazada por ejemplo también como digo en el caso de las jornadas volvemos a reforzar la responsabilidad social corporativa para que la cultura de responsabilidad social corporativa cale en el funcionamiento operativo diarios de nuestros servicios públicos

Voz 1315 14:39 son las dos y veinte

Voz 1315 15:10 también les contamos que la Consejería de Salud impulsa una campaña informativa para ayudar a los padres y cuidadores riojanos a prevenir el síndrome del bebé zarandeado en los últimos diez años se han registrado en La Rioja cuatro casos de bebés con traumatismo craneal no accidental

Voz 13 15:25 de lo que se trata es de informar a la población de los peligros que supone determinadas prácticas que en durante mucho tiempo no se han dado importancia pero que en el caso de La Rioja en estos diez años hemos tenido cuatro casos que pueden producir lesiones graves a los bebés

Voz 1315 15:43 y al cierre de este Hora catorce hoy vamos a mirarnos a nosotros mismos a los periodistas hoy es el día del patrón de los periodistas San Francisco de Sales en estos momentos la Asociación de la Prensa de La Rioja y el Colegio de Periodistas de esta comunidad está desarrollando un vermú lo que llamamos un vermú torero no pues para celebrar en lo que es este día por eso hablamos de nosotros lo hacemos también en conversación para cerrar este informativo con el vicepresidente de la Asociación de la Prensa de La Rioja vicedecano del Colegio de Periodistas César Álvarez qué tal César buenas tardes

Voz 14 16:16 hola buenas tardes Ana y más

Voz 15 16:19 la presidenta de cada también como decimos hoy es el el día

Voz 1315 16:24 la de los periodistas César eh estamos en estos momentos con un vermú torero en la Asociación de la Prensa en el que por una parte homenaje Amos eh a las personas que se han jubilado ya los dos compañeros e Isabel y Chema no que esté el pasado dos mil dieciocho nos han dejado no y la verdad que es un acto entre nosotros es un acto pues en el que los propios periodistas hablamos de de nosotros el lunes ya será una cita también de cara al público en la que nos va a acompañar Ana Romero periodista y escritora conocida eh bueno pues ese momento que vivió en el mundo y cuando la despidieron no por eh publicar la información del romance entre el Rey ahora emérito no oí Corina ella además porque ella viene por esta a hablarnos a nosotros a los periodistas pertenece a un lobby muy interesante de Mujeres periodistas que se ha creado y que se llama balconing Group en el que bueno pues están otras de periodistas de la primera línea como pueden ser nuestras compañeras Pepa Bueno Montserrat Domínguez la directora del país Soledad Gallego Díaz pero esto será el lunes pero yo creo que toca también cesar a hablar un poco de en qué situación está en estos momentos la profesión no

Voz 14 17:40 pues sí la verdad porque aunque suena un poquito raro que los periodistas seamos protagonistas en un día como hoy pues sí que por lo menos nos tiene que servir ese protagonismo pues para para explicar que esta profesión tan bonita la mejor del mundo según decía Gabriel García Márquez pues no pasa por sus mejores momentos es obvio e la situación laboral de muchos compañeros es difícil la crisis se llevó por delante muchos puestos de trabajo y en estos momentos pues el periodismo en general y con mayúsculas pues eh estar comenzando a estar amenazado desde diferentes frentes no y entonces este es un momento es un día como por lo menos para denunciarlo

Voz 1315 18:21 para denunciarlo y para reivindicar no yo creo que es de un año en el que tenemos que reivindicar la ley Berta de expresión eh que bueno pues está recogida en el artículo veinte de la Constitución no con esa libertad de prensa haya ejercicio libre del periodismo sin censura terminábamos el año con un acontecimiento bastante dramático para este oficio no que había sido ha sido uno de los ataques más graves que se produjo a periodistas compañeros de Europa Press el Diario de Mallorca no yo creo que es un momento para reivindicar a ente pero otras cosas no pues por ejemplo que se eliminen la ley mordaza no cesar

Voz 14 19:02 pues sí efectivamente porque fíjate parece como que que esa amenaza al periodismo y consecuentemente a la libertad de expresión pues viene o cuando vemos a unos compañeros cubrir las manifestaciones en Catalunya hizo agredidos o en algunos actos políticos e otros también son agredidos pero es que esté has hecho que comentas pues es que vino respaldado nada más y nada menos que por la fiscal general del Estado María José Segarra que fue la que la que respaldó la diligencia que se llevaron a cabo contra los dos medios de comunicación de Baleares usar es muy grave que a unos periodistas se la retiré Slow Movement la documentación clara a la que han estado trabajando sus teléfonos móviles y sus ordenadores para ver qué fuentes han manejado quedó aparentemente por lo menos eso sea aparentemente quiero decir porque porque es la fiscal general del Estado la espalda eso no pero visto desde fuera por lo menos desde la óptica periodística eso es un ataque gravísimo a libertad de expresión y un ataque al artículo veinte de nuestra Constitución

Voz 1315 20:09 sí además es que la posterior retirada de esa orden judicial ni la devolución del material y los equipos a los periodistas fuerte de alguna manera pues no pagaría no ese grave daño que ya que se ha causado así que a los jueces y fiscales no les recordamos en este día que el secreto profesional de los periodistas es un derecho fundamental yo creo que también podemos por otro lado e insistir no en el a los medios de comunicación lo importante que es la mejora de las condiciones el laborales de los periodistas no y Foto Reporteros y además de de bueno pues paliar esa brecha salarial no que existe entre hombres y mujeres ir luego a pedirle y exigirle no yo creo que en un tiempo en el que se habla tanto de Fake News eh bueno pues a la sociedad que tengan una visión crítica no con lo que con lo que leen con lo que Leni que valoren las informaciones que están escritas por periodistas no

Voz 14 21:11 desde hace algunos años ya estamos utilizando los periodistas ese lema de eh sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia eh el el primer paso hay que darlo desde el desde los medios de comunicación el cuidar a sus periodistas el que puedan ejercer el periodismo con unas condiciones económicas y salariales dignas con la libertad y efectivamente a partir de ahí podremos construir un periodismo de calidad y consecuentemente nuestra democracia robada en calidad también

Voz 1315 21:44 con la autocrítica que se merece además este día por nuestra parte no de qué

Voz 15 21:47 que los periodistas también eh

Voz 1315 21:50 es necesario no que nos basamos en la calidad y que difunda e informaciones que estén muy contrastadas y sobre todo eh comprobando lo no con las fuentes y además bueno por respetando lo que nos hace precisamente ser periodistas y nos diferencia eh pues de cualquier persona que pueda con un móvil e difundir una información hoy es que nosotros respetamos los códigos éticos y de antológicos no que ésa es lo que nos diferencia y esto es por también por lo que ese vela precisamente en el Colegio de Periodistas y en esa red que se ha creado no donde tú estás muy involucrado César

Voz 14 22:24 sí bueno la la red de colegios profesionales lo que trata es un poco de de alcanzar mayor fuerza reivindicativa sobre todo porque porque son corporaciones de derecho público porque ahora se está trabajando para la creación de con un Consejo Superior de Colegios Profesionales de periodistas que eso emana del Parlamento de la nación con lo cual da una idea de que es un tema que es un tema serio no que va más allá de lo que de lo que puede ser una asociación que al final una asociación tiene la fuerza que tiene que en nuestra comunidad por ejemplo es mucha porque las representaciones altísima dentro del colectivo a los periodistas que ejercen en la región incluso algunos que no ejercen otros que están ejerciendo pero fuera la reacción son riojanos está nuestra asociación con lo cual hay podemos estar lo más eso es ese es el número exacto pero bueno el colegio qué tiene más fuerza en el sentido de que tiene más eh derechos y obligaciones también no he manda en este caso es nuestra emanado del Parlamento regional el Consejo Superior la ley de creación tiene que emanar del Parlamento de la Nación entonces desde ahí están dando pues eso los pasos para para la creación de que ese consejo en el que se va a conseguir más fuerza poder sentarnos pues para hablar de tú a tú a las administraciones

Voz 2 23:48 con este mensaje nos quedábamos César Álvarez gracias gracias y así llegamos al final de este Hora catorce continúan con las noticias de España del mundo en la calle