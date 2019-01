Escucha las noticias de las 17:00 (24/01/2019)

el virus de defensa de Venezuela acaba de comparecer en Caracas ha hablado literalmente de golpe de Estado y de hecho reprochable que el opositor y líder del Parlamento Juan Why do se haya autoproclamado presidente encargado interino lo ha dicho sí

Voz 3

01:24

lo más triste es que uno se levanta ya sin sin esperanza es lo más terrible porque usted no tiene esperanza ni siquiera de conseguirlo que va a comer de mediodía ni ni las medicinas y esto está enfermo nada Ocean no tenemos aquí no teníamos acceso nada en ese momento y ahora me dicen que está todo peor yo cuando estaba en Venezuela hasta mi hijo me cambió el nombre en el Facebook