vamos con los detalles de esa información que acabamos de conocer los taxistas de Madrid siguen con su huelga no aceptan las propuestas de la Comunidad de Madrid a la que acusan de sentarse a negociar con muchas líneas rojas en una rueda de prensa que acaba de terminar los representantes de los taxistas han pedido más tiempo de contratación para los súbete EC que el que la Generalitat ha ofrecido en Barcelona Miguel Ángel Leal ex presidente de Fedeto taxi

Voz 0392

01:16

es un error eso eso no me cabe duda que sería un error sobre todo creo que habría que que habría que explicar políticamente porque eso yo yo yo todavía hoy no lo entiendo no todavía hoy no entiendo por qué algo que a mi juicio ese extremadamente positivo que se cree un doble ticket entonces no acabo de entender desde el punto de vista político porque eso perjudica