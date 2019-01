Las noticias de Castilla y León, 18:02 (24/01/2019)

Voz 3

01:25

no eso no quiere decir que será puesto un recurso de inconstitucionalidad que discretas claro ni tampoco quiere decir que el Tribunal vaya acordar la suspensión del impuesto porque realmente en los casos anteriores que tenemos no lo acordado de manera que hemos recaudado ya lo correspondiente al trimestre porque así lo ha pedido Nuclenor e inste el orden de tres coma siete millones de euros lo que sea rico