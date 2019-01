Voz 1 00:00 un más no son va para

Voz 2 00:06 no hubo Elvira Leno buenas tardes que que cualquier escuela un beso viejo claro claro

Voz 0545 00:19 pero fue sólo un beso pero no fue sólo un beso para mí mira Salvador Sobral su hermano al que canta bonito

Voz 3 00:26 de

Voz 4 00:30 eh

Voz 5 00:33 ah sí

Voz 6 00:38 eh eh

Voz 0545 00:46 no

Voz 6 00:53 no es no es

Voz 0545 01:00 pero discos de Luisa no ella le pidió su hermano que cantará una canción con él pero por lo que he leído las declaraciones que ha hecho la prensa tenía miedo porque fíjate estos malentendidos que hay en la historia de los músicos Luisa Sobral era la más por tanto la más conocida de los dos hermanos porque es importante compositora hasta hace un tiempo sucedió lo de Eurovisión de repente fíjate pasa a ella como a un segundo plano y encima a ella le daba miedo qué pidiéndole a su hermano que cantará con ella la gente la acusara de aprovecharse de lo popular mano cosas las sí

Voz 0313 01:37 peso de pudor

Voz 0545 01:39 así de bonita una maravilla

Voz 8 01:51 a mí

Voz 0313 01:55 yo me marcharía ahora volvemos a la otra esto es lo que vamos a poder mejorar no podemos para no no

Voz 0545 02:03 además fíjate que me causa sentimientos encontrados porque esta es una de las canciones tal y como las componer Luisa Sobral son canciones cortitas las que directo al corazón que te colocan te sitúan en un mundo en el que quiere vivir luego ya empiezas a leer el periódico todos los días a informarte a leer cosas desagradables yo tengo estos días estos sentimientos por un lado una especie de paz interior que que lucha contra la que lucha contra una inquietud que tengo muy grande entre lo que está pasando en el mundo pero inquietud verdadera de verdad

Voz 9 02:38 aquí viene a tú

Voz 10 02:46 Vine lo Pin cero

Voz 2 02:56 muchos elementos encontraríamos

Voz 0313 02:57 estos ejemplos para en fin explicar esta esta inquietud que atenaza a Elvira Lindo otras muchas personas esta semana por ejemplo ayer mismo hacíamos bromas en todo por la radio ha sido noticia a Rocío Ruiz que es diputada andaluza haya Ciudadanos nueva consejera de de igualdad políticas sociales

Voz 11 03:15 muy bien pues resulta que Vox

Voz 0313 03:17 la señalado bueno ha señalado ha reclamado directamente que que se alargue que dimita o que o que la cesen por un artículo que escribió hace varios años sobre la Semana Santa donde explicaba lo que le parece a ella no hablaba del desfile de vanidad parece ser lo que le parecía sí bueno pues parecía digamos

Voz 12 03:37 pero no era muy partidario para entendernos no bueno la no

Voz 0313 03:40 que no es tanto porque eso es previsible que que Vox que defiende lo que defiende la ponga parir reclame que que la acero

Voz 13 03:47 no te limita sino que ella haya rectificado o haya pedido disculpas por su ofendido a alguien

Voz 14 03:52 aquellos que no podremos hablar al final claro buena además a hay una cosa osea yo creo que no es caso

Voz 0545 03:57 válida el que hayan revisado el historial de las

Voz 14 04:01 expresiones públicas de Rocío Ruiz que tampoco creo yo que llevara una vida pública muy notoria había escrito un artículo como suele sí pero no es casualidad que sea la la nueva Consejería de Igualdad ha yo creo que va a ir rastreando a ver cuáles son los podios que encuentras en eso in no debe tener muchos fallos cuando de repente lo único que se encuentra es que ellas que era un articulo diciendo que no le gusta la Semana Santa no no le gusta gustará ir a la playa pero nos gustan las procesiones no no a mí me inquieta muchísimo no solamente ella se vea obligada a pedir perdón como si a todos los andaluces lo estuviera aquí justificar por obligación al remontar

Voz 1826 04:45 cuando además para ser justos Rocío Ruiz no es que dijera que no le gustaba la aquello sino que no le gustaba lo que se había convertido en una línea

Voz 0545 04:54 pero tan pero también es verdad yo hace escrito dos años seguidos sobre la Semana Santa eh y sobre eso precisamente la verdad es que a veces da miedo yo creo que hay que escribir sea lo que sea el creas lo que creas pero y arriesgando pero pero es verdad que te da miedo la respuesta es como que tú no pudo

Voz 15 05:14 tras expresar

Voz 0545 05:17 que yo que sé que no que que te gustaba cuando las procesiones eran algo más íntimo y más personal pero no ahora que las ciudades están tomadas

Voz 0313 05:26 sí sí se están tomadas por las tradiciones

Voz 0545 05:28 creo que un ciudadano tiene perfecto derecho a pensar esto pero lo terrible no solamente ya que tenga que pedir perdón si no que el presidente de la Junta de Andalucía tenga que decir que ella ha podido cambiar como ha podido saber largos

Voz 0313 05:46 versa si es verdad tenéis que entender

Voz 0545 05:49 la no bueno yo lo que me pregunto primero es

Voz 15 05:52 en qué

Voz 0545 05:54 medida le impide para ser consejera de Igualdad y Políticas Sociales el que si usted o no las una

Voz 0313 06:00 por la consejera de procesiones no no no

Voz 0545 06:03 si hubieran una Consejería de de ese tipo pues lógico te tiene que gustar no pasaba un poco os acordáis cuando el ministro de Cultura al nuevo ministro seguirá o no le no le echaron en cara eso pero sí a Maxi muerta cuando todo a la polémica al echaban incluso encara que no le gustará el fútbol lo que no le gustan los toros Petra bueno entonces es que en fin para ser político en este país vas a tener que presentar una currículum intachable pero

Voz 16 06:33 pero además de orden moral no de de orden moral

Voz 0545 06:37 personal e íntimo no a mí me preocupo por cuando yo supongo que vosotros a mí conoceréis andaluces la que prefieren irse de las ciudades es que es tan tomados por el actor complica solos

Voz 0313 06:50 mire alargan porque no soportan eso pues ya está claro

Voz 0545 06:54 con los valencianos en las hay fallos y de problemas

Voz 0313 06:56 ay pero es posible que miras de los tres ejemplos que has dado son muy notorios los tres pero es posible que que en el caso de la Semana Santa en Andalucía digamos que el nivel de susceptibilidad sea mayor porque no se es posible que tu Valencia digas no escribas o no digas en una tertulia de radio yo ponía las Fallas a mí no soporto el ruido la mascletà joder me voy a kilómetros de distancia porque no es tal bueno sí que alguien puede molestar te puedo decir pero me da la impresión es una sensación que te es que yo creo que esa susceptibilidad tiene mucho que ver con lo que describía la propia Rocío Ruiz cuando además creo que los dicho texto

Voz 1826 07:32 gente que se habían convertido en un desfile de vanidad rancio populismo es decir que ya no iba al sentimiento profundo la gente es personal e intransferible hay bares

Voz 0545 07:42 las cosas en primer lugar que el Partido Socialista durante todos estos años también ha participado absolutamente en en el en apoyar en la cultura por encima de todo las tradiciones y la cultura no son una tradición

Voz 0313 07:57 son dos cosas distintas efectivamente

Voz 0545 07:59 eh tú tú no puedes decir que caddie de son solamente los carnavales ni que Sevilla solamente la feria y la Semana Santa imagino que les interesa también promocionar otro tipo de tradiciones que no sean las de toda la vida pero es verdad que durante todos estos años yo no no sé porque el PP en la necesidad de defender el el flamenco la Semana Santa o la Feria

Voz 0313 08:23 cómo es esto este verano

Voz 0545 08:25 cuando han estado en primer plano todos estos eso es decir si yo creo que ya en los años anteriores tú no podías decir nada acerca de esto bueno sino querías que te linchan digitalmente no pero aparte de eso yo veo ahora una cosa también distinta era antes será como si eres andaluz te tiene que gustar esto y ahora es si eres español es una sí sí sí yo creo que eso es un año usarlo por eso su salto cualitativo es como eres español te tiene que gustar y a todas las tradiciones de todas las comunidades y provincias españolas no bueno yo yo creo que precisamente la y la gente que ha pensado en nuestro país ha ido muchas veces muy en contra de todas estas cosas

Voz 1826 09:12 en medica pasa eso con el sentimiento patriótico quiero decir con el Día de Acción de Gracias

Voz 0545 09:17 bueno lo que pasa que el día de Acción de Gracias es una cuestión es una celebración casi como la Navidad no entonces es una reunión familiar yo no sé si piensan mucho en el significado sino en en en que se van a reunir con sus familias tu escribe sobre sí

Voz 0313 09:31 lo en Estados Unidos diciendo desgracia me parece bueno lo del pavo en lo peor lo más ridículo del mundo siete echaría mucha gente encima

Voz 0545 09:38 bueno yo creo que más que con esa tradición empiezo a hacer artículos contra Dios viajan yo creo que cada lugar tiene cada lugar tiene lo suyo

Voz 0313 09:47 Javier Ruibal tengo una canción en su último disco que dice que Dios tiene cataratas digo que generoso eres el en la enfermedad podría haber pensado algún pues poquito más graves pero visto

Voz 0545 09:56 a mí me preocupa sobre

Voz 15 09:59 lo que haya que tener un carné para

Voz 0545 10:01 hacer andaluz haya que tener un carné en el que común Eagles con todo con ruedas de molino en el que tengas que en el en el que te tengan que gustar todas aquellas cosas que algunas forman parte del folclore y otras tienen que ver no no solamente con la tradición sino con la religión también no sólo oye las creencias son cosas muy

Voz 0313 10:22 Inter más un personales e intransferibles

Voz 0545 10:24 entonces me ya digo me ha preocupado me venía preocupando ya lo de lo de las tradiciones en España eh que no es solamente ahora con el Partido Popular pero claro ahora ya de la Junta pidiendo perdón en nombre de quién de todos los andaluces Olli porque yo lo piensas así también soy andaluza yo también conozco mucha gente a la que no le gustan las traiciones el el el otro día por ejemplo que escuchaba a Pepa Bueno sobre esto padecía algo así como a mí me gustan a mí que me gusta la Semana Santa tengo muchos amigos andaluces a los que no les gusta yo creo que ya incluso tenemos que evitar decir a mi me gusta o a mí no me gusta cuando hablamos porque no no eso no le importa a nadie a nadie le importa que a mí me gusta nuevos de la Semana Santa lo que creo es que debemos defender la libertad de los demás para que les guste o no les gusta el lo que les apetezca

Voz 0313 11:14 hoy todo esto que en este caso concreto de Andalucía tendido alguna relación con el con el a ver cómo lo explicamos con ese movimiento y transgresor entre comillas de contra cultura entre comillas también que llamamos Alter light o derecha alternativa eso de nacional populismo tiene alguna conexión a ocurrido en Andalucía con con esto otro bueno yo yo creo que sí porque apelan quieres hablar de un libro además que que se refiere a esto que porque yo creo que apelan al

Voz 16 11:46 la a la moral de la gente no

Voz 0545 11:48 no a lo que tú eres a a cosas que deberían como decíamos formar parte de yo qué sé de la de de la individualidad de tus creencias no es un libro que se llama Kill de enormes muerte a los dormirse claro lo primero es pensar que que son es normal no pues uno a mí y yo la verdad es que a veces que me he sentido bastante Noor mi leyendo este libro porque se trata de las personas normales no se trata de las personas normales pero está empleado con desprecio es decir que son todas estas personas que soy muy bien como peces en el agua en los fondos de Internet que tienen fondos que debate en etcétera y tal y que llaman a los que no nos enteramos de todas estas cosas si para ellos estamos en una cultura popular mainstream que que yo que sé que nos gustan las a veces las canciones que le gustan a todo el mundo las películas que les gustan a todo el mundo que nos gustan los animales que a lo mejor no hacen gracia algunos vídeos de gatitos que no entendemos muy bien en los memez que nos gustan algunos me mes cuando ya se han pasado de moda etcétera que somos un poco datos del mundo esos son los normales así que yo

Voz 0313 13:00 frente a los frikis me declaro

Voz 0545 13:02 poco pues yo no te cuento

Voz 0313 13:05 yo ya no te cuento

Voz 0545 13:07 yo le decía que él que no tienen guasa ya ya es un elemento pero

Voz 0313 13:12 lo peor incluso el Whatsapp sería algo

Voz 0545 13:15 propio de los novios porque los normas andan en Facebook de incluso Twitter bueno Twitter ya son poco más moderno hay tiene que ver más con la honradez bueno pues esta es un libro que explica cómo el común todos estos foros de Internet han servido que son como son como pozos sitios muy mal ventilados han sentí han servido de base sirven de base para la ultraderecha el ultraconservador como americano no como la batalla cultural eso que llaman las guerras culturales se están lidiando ahora mismo en Internet mi sensación

Voz 0313 13:54 el coche sería un ejemplo por ejemplo por ejemplo

Voz 15 13:56 en eh

Voz 0545 13:59 en Estados Unidos son otros y mucho más masivos obviamente hay de todo hay cosas rarísimas ahí por ejemplo grupos de ateos pasa por eso digo que están conformados por mucho por sectores de la sociedad todos tienen un elemento en común que es la misoginia eso está en todos muchos de ellos son hombres solos muchos de ellos son nombres por ejemplo que a los que las mujeres no les hacen caso que piensan que el la jerarquía las mujeres eligen la jerarquía social eligen a hombres exitosos y a ellos les dejan a un lado esto está ya como muy estudiado y sobre todo en la en en en clases que tiene que no tienen mucho poder adquisitivo el hecho de que la mujer puede elegir ya no va a esperar la que tú le elija a ella no entonces eso genera un sentimiento que no es un resentimiento contra otros son después de haberse quitado la chica sino contra las mujeres por no haber sido elegidos no E incluso se ha dado algún crimen este este tipo de asesinatos múltiples de asesinos múltiples en Estados Unidos era un un una un hombre que intervenían uno de estos foros hay ateos que no quieren que entre las mujeres en esos foros porque son foros crueles propios a propicios a los linchamientos foros por ejemplo hubo linchamientos muy conocidos a una en dos mundos del videojuego alguna crítica feminista que se atrevió a decir que los vídeos eran profundamente machistas la linchan Arona la eh supieron dónde vivía le mandaban cosas esas gradas amenazaban a muerte con pone comentarios por supuesto sexuales muy muy burdos agresivos se etcétera no entonces todo todo esto es como el fondo de luego otra superficie donde ya están los líderes que nosotros y nosotros vemos como puede ser la la web de que animaba a Donald Trump que agua está Éibar que llevaba estoy Banon que ahora anda si se agranda por si ropa que yo creo que en nuestro país ya tiene algo que ver con las cosas que están sucediendo

Voz 0313 16:13 porque en esa superficie y conectando con el caso que has traído de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía estoy acordando en plena campaña electoral las palabras del secretario general del Partido Popular diciendo aquí ponemos belenes celebramos la Navidad y el que no bueno yo hubo celebra lo que quiera pongas en la cabeza

Voz 0545 16:28 exactamente no no no estoy obligado pero sí pero sí que es verdad lo que lo que decía hablábamos antes fuera este es un libro que critica a esa Ponce añade la extrema derecha americana que se mueve por Internet que está en esa guerra cultural pero también es verdad que critica la cierta ñoñerías de la izquierda y la intransigencia en lo que es la defensa el discurso público es decir que ella por ejemplo la actriz perdón la autora tiene la idea de que la izquierda universitaria se quitó de encima grandes mentes precisamente por yo que sé o por no ser políticamente correctos por no tener un discurso que ese acoplada a lo que en eso de momento el lenguaje universitario no que tenía que ser admitido por todo el mundo entonces aquel que tuviera cierta disidencia fue pero expulsado en algunos casos también víctima de linchamientos

Voz 0313 17:27 hay dos perdona no hay dos temas con esto que comenta dos temas clarísimos donde en fin ese esa es mi opinión personal es donde quiero que la izquierda se ha quedado muy atrás en la respuesta este debate esta pelea no se va a ganar a gritos la izquierda no la ganara gritos porque a gritos gritan más ellos

Voz 0545 17:42 no pero la seguridad si bien la inmigración que son dos preocupación

Voz 0313 17:46 es legítimas de cualquier persona y que están sobre la mesa el discurso de la izquierda no ha sido siempre claro ni preciso ni ha tenido en cuenta lo que se vive y se cuece a pie de calle ha sido muy políticamente correcto por descontado pero hay una preocupación por ahí legítima que tú no puedes obviar no puedes ignorar

Voz 0545 18:05 qué dice el autor al yo creo que tienen mucha razón es que la derecha se ha hecho eh propietaria de la transgresión del humor entonces el humor todavía no del todo

Voz 0313 18:17 pero si pero no entiendo entiendo entiendo lo entiendo

Voz 0545 18:21 no hay que contestar de la misma manera yo creo que eso es lo que ella dice que es muy inteligente tal vez ya hace una vulgaridad ser transgresor cuando Donald Trump es Frank irreales

Voz 0313 18:32 gran transgresor pudieron tal vez tenemos

Voz 0545 18:34 es que que responder con razón ICO la verdad que yo creo es importantísimo en estos días y que por mucho que nos critiquen a los medios que somos generalistas estamos aquí para intentar contar la verdad

Voz 0313 18:48 déjame de decir una cosa para terminar en en en el país esta tarde en este medio día está desde este medio está colgado una noticia que responde con datos uno por otro a los bulos sobre chiringuitos

Voz 2 19:00 el PSC con datos con cifras con porcentajes esa es la respuesta eso es el trabas

Voz 0545 19:06 fíjate Carles hay que leer los comentarios para saber que muchos comentarios viene de gente que ha muy anti feminista y muy agresiva sea quiere decir que toda esa gente es está