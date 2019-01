Escucha las noticias de las 03:00 (25/01/2019)

Ana con Atom buenas noches buenas noches Juan Why do el autoproclamado presidente interino de Venezuela acaba de dar una entrevista a Univisión que es una de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos en español guay dos Se considera el presidente legítimo del país ha especulado con la posibilidad de ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro ya su gabinete y ha anunciado más movilizaciones para los próximos días Rafa Muñiz

preguntado hasta en dos ocasiones por una posible amnistía Nicolás Maduro Why do ha dicho que es una posibilidad que están valorando siempre y cuando dice el actual presidente renunció a su cargo

eso eso hay que revisarlo pero yo creo que el claro funcionario público latinos permiten recibiendo embarazo algo similar sucede en Chile estoy dio eso eh no podemos descartar ningún elemento pero hay que muy hacia hacia el futuro es el juicio sobre todo para estar listos militares

Aído ha asegurado que una hipotética Amnistía los dirigentes chavistas no supondría la impunidad ni el olvido y ha enviado este mensaje al Ejército después de que la cúpula militar respaldará a Mas

lo que hemos dicho que la papilla licitar ha dicho claramente que el moco de importantísimo en este momento que debe haber un cambio en Venezuela que even eh respetar el invitarlo a que participen de este proceso

ha ido ha dicho que un posible golpe de estado militar sería un elemento a considerar por parte del Ejército en esa misma entrevista al autoproclamado presidente ha confirmado que está en Caracas aunque no ha confirmado en qué parte exactamente ya anunciado nuevas movilizaciones en las calles de cara al fin de semana

mejor no vendría probablemente otra cosa pero hay que estar pensando en él

pero electoralmente si piensa que le perjudica presidente Pagés acertada a cortísimo plazo si a medio plazo arriesgó in le perjudicó le beneficia un

Voz 1989

02:18

me perjudica el malentendido de la política que se pueda dirigir desde el Gobierno yo tengo muy cara a las intenciones de Pedro Sánchez a mí me ha dejado muy claro que no va hacen la más mínima cesión en materia de soberanía ni constitucional otra cosa