Escucha las noticias de las 05:00 (25/01/2019)

Voz 1510

00:35

ha vuelto a decir que el ex presidente Maduro si se refiere a él no tiene legitimidad para decidir sobre la misión diplomática a Estados Unidos reconoce al presidente interino a Juan Why do y él ha pedido la Casa Blanca que mantenga sus funcionarios en Caracas así que la embajada estadounidense seguirá abierta fuentes del Departamento de Estado confirman que EEUU está dispuesto a trabajar de una manera productivas inmaduro acepta una transición pacífica pero advierten de que si decide responder con violencia si agreden de alguna manera agua ido a los miembros de la Asamblea Nacional o alguno de los funcionarios estadounidenses la Casa Blanca reaccionará a esa agresión