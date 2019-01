Escucha las noticias de las 08:00 (25/01/2019)

con las ocho de la mañana a las siete en Canarias buenos días Juan Why do autoproclamado presidente de Venezuela llama a mantener en la calle la presión contra el régimen chavista en una entrevista a esta madrugada con Univisión ha anunciado nuevas manifestaciones de la oposición el fin de semana niega que haya dado un golpe de Estado dice que está defendiendo la Constitución

sí son cuantiosos eh no podemos dar ningún elemento pero pero sólo es el vivero sobre todo para el examen insólitas

también han dicho Why do que la intervención del Ejército es algo a considerar en esta crisis aunque de momento la cúpula militar y la judicial controladas ambas por el chavismo arropan a Nicolás Maduro

Voz 0027

01:18

el agua ha ido como presidente ha ordenado a todo su personal no esencial de la embajada que salga de Venezuela según las ONGs en las últimas horas ha muerto una veintena de personas en enfrentamientos en la calle y la Unión Europea expliqué en los matices de la comisión que una cosa es reconocer han ido como presidente algo de momento no han hecho otra es apoyar a la oposición y a la Asamblea Nacional legítima que es hasta donde año llegado hoy se reúnen los embajadores de los veintiocho gobiernos para ir perfilando esa posición común el presidente español Pedro Sánchez ha hablado ya por teléfono cómo ha ido le ha dicho que apoya su coraje que la solución pasa por unas elecciones libres pero no le ha reconocido como presidente legítimo del país en línea con Europa lo explicaba el ministro Borrell