Hoy por Hoy La Rioja (25/1/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

doce minutos por paciente como tiempo mínimo fijar un número máximo de pacientes por agenda médica pero luego hay otra serie de actividades que deberían estar haciendo se desde atención primaria y que no están contempladas en las ajenas sí nosotros nos referimos a reuniones de los equipos de trabajo actividades comunitarias por ejemplo para trabajar con grupos poblacionales problemas de salud o potenciar recursos de los barrios para mejorar la salud de la gente hay otra serie de labores que deberíamos estar haciendo porque así lo recoge la legislación española y que no se están garantizando en este momento en la Atención Primaria

decidí así comunicación no sirve para llamar la atención de la sociedad en general y de ir de las instituciones y las empresas en particular sobre la importancia de utilizar la comunicación el marketing la publicidad y el diseño para cumplir los objetivos entendemos que la esas disciplinas son medios para conseguir los fines que nos proponemos no sirve también para poner en común las experiencias y las diferentes visiones ver a ver el entender el mundo la publicidad por parte de los diferentes profesionales para celebrar sobre todo lo que los lo que nos hunde porque es eso también lo que nos hace crecer y crecer nuestra actividad

Voz 0139

08:41

yo creo que todos los padres y de siempre se sabe pues que hay que sujetar la cabecita del bebé y la verdad es que los niños y a los bebés tienen mucho cuidado pues con el tocarlo cabecita o el en móviles bruscamente pero no se dan cuenta que a veces es una situación de de de crisis el nerviosismo de de niños igual que lloran mucho que durante los primeros meses de vida y algunos niños que lloran mucho y las tapas pueden llegara a sufrir eh crea mucha ansiedad el el hecho de que un bebé no se calme y que llega a ser una cosa pues que puede alterar la actuación de los padres entonces hay que tener mucho cuidado lo que observamos cuando estos niños ingresaban es que en general hay un disco conocimiento entre ente en la población general incluso entre entre el personal sanitario que no está acostumbrado a la patología pediátrica eh que no se saben las consecuencias que pueden tener en el zarandeo de de los bebés que que