Hoy por Hoy La Rioja (25/1/2019 Tramo 7:50 a 8:00)

buenos días tendremos cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones débiles sobre todo en La Rioja Alta en todo caso desaparecerán por la tarde y ojo porque podrán ser en forma de nieve por encima de los mil cuatrocientos a los mil seiscientos metros las temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso llegaremos a los trece grados en Alfaro doce en Calahorra once Logroño y Arnedo hilos mueve en Haro el viento del norte y noroeste dará rachas fuertes al principio en La Rioja Baja y en la Ibérica

no hay problema en las carreteras de La Rioja se circula con fluidez recuerden de todas las maneras que se está trabajando en el refuerzo del firme en la LR ciento veintitrés en Cervera del Río Alhama la intersección con la LR doscientos ochenta y tres así que precaución si transitan por esa zona grabamos

espera como de inigualables en el guión suelo pone inigualables y por qué no estamos ya en un concesionario para que nos las cuenten

consejera el objetivo de esta reunión era analizar ese Plan de Contingencia previsto por el Gobierno ante el nuevo escenario después de que el Parlamento británico dijera no al acuerdo alcanzado entre la primera ministra británica en la Unión Europea lo que pasa es que en los nuevos en un terreno absolutamente eh de arenas movedizas porque tampoco se sabe muy bien lo que va a pasar en el Reino Unido lo cual aporta todavía más incertidumbre no

Voz 7

04:57

eso es ese es el problema que él escenarios no está en absoluto claro que parece que se complica cada día eso es lo primero que ha planteado la ministra el secretario de Estado hizo atrás que salga el Reino Unido o revoque su decisión de salir de donde europeo de europeos se produzca una prorroga de larga que dejaría de pertenecer a la europea el veintinueve de marzo a por lo tanto ante ese escenario es verdad que es preciso que se adopte implante contiene Lacy se ha hecho desde la propia europeas lo que está haciendo misterio nosotros como comunidades pedimos un poco más de confesión porque también nuestro para aplicar ese plan de contingencia con una de medidas que no queremos que se dupliquen con las del Ministerio y queremos que sean efectivas pero también hay que reconocer que esta situación durante y misterio no puede ser muy concreto tiene que ser relativamente genérico el plan del Ministerio con presenta tiene una una parte que hace referencia a la necesidad de que haya una nueva regulación una normativa un real decreto ley que regule la situación de la ciudadanía tanto la de los españoles de los técnicos en España una parte logística que requiere un aumento de personal de recursos humanos materiales por ejemplo con las aduanas y también una parte informativa pues le dirigida tanto a la ciudadanía como dirigida a las empresas