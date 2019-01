Hoy por Hoy La rioja (25/1/2019 Tramo 8:20 a 8:30)

y seguimos pendientes del río Ebro según Confederación Hidrográfica del Ebro y se espera que en Logroño alcance los mil cuatrocientos metros cúbicos por segundo esto sería la segunda crecida más importante de los últimos quince años de momento a esta hora el caudal del río a su paso por la capital de La Rioja es de mil ciento treinta y tres metros cúbicos por segundo el río que ya generó ayer problemas en diferentes puntos de esta comunidad autónoma como por ejemplo en Briñas o en Haro además en lo está contando la Cadena SER hoy el secretario general de Podemos en Castilla La Mancha ha convocado en Toledo a todos los líderes territoriales de Podemos en España para reconducir la situación generada en Madrid es decir que no haya dos listas para la Comunidad Autónoma el secretario de Podemos La Rioja Kiko Garrido ha confirmado a esta emisora su asistencia a esa cumbre al igual que lo han hecho otros líderes como Euskadi Aragón Baleares Murcia o Canarias ya han confirmado que no asistirán a esa reunión Catalunya Castell

quedan tan sólo cinco meses para las próximas elecciones el Gobierno de La Rioja los afronta con una prórroga de Presupuestos y con retos sociales y económicos encima de la mesa que no sabe si podrá sacar adelante el presidente del Gobierno se sientan los micrófonos de la cadena SER José Ignacio Ceniceros estará este viernes en Hoy por Hoy a partir de la una de la tarde

bueno pues el presidente del Gobierno de La Rioja José Ignacio Ceniceros que estará a partir de la una de la tarde en esta emisora con el presidente del Ejecutivo regional conversaremos sobre los retos de región también analizaremos la situación de su partido de el Partido Popular y además los médicos de Atención Primaria volverán con los paros la semana que viene si la Consejería de Salud no da respuesta a sus demandas además lamentan que salud considera que estamos ante un problema puntual Edith Pérez

son declaraciones que nos han sorprendido mucho a los y las profesionales no se ha negado a enfadar porque esto es el día a día de las consultas de atención primaria es una situación que viene arrastrándose durante años donde creemos que tanto los profesionales como la ciudadanía tenemos algo que decir porque la atención primaria es la base dejé vertebrador de nuestro sistema sanitario es el tipo de atención que permite garantizar la equidad la accesibilidad al sistema y una pensión digna para todas esas personas

