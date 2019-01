Las noticias de Asturias, 10:02 (25/01/2019)

Voz 0174

00:31

muere un motorista avilesino al sufrir una caída en las proximidades de Parque Astur el accidente se produjo a las siete y cuarto de esta mañana el fallecido de cuarenta y cuatro años cayó de su moto en la carretera hay ochenta y uno en el kilómetro trescientos veinte el tiempo ha mejorado algo pero quedan en Asturias las consecuencias de las fuertes lluvias padecidas en las dos jornadas anteriores hay un centenar de carreteras afectadas por desperfectos sigue interrumpido el servicio de Renfe Cercanías entre Tudela Veguín y lo entregó por causas meteorológicas no está ocasionando está en este momento ocasionando pequeños retrasos en la red de Cercanías Adif no ha establecido previsión alguna para recuperar el servicio entre Tudela Veguín el entrego por tanto esa vía sigue cortada por tiempo indefinido en cuanto a Feve está interrumpida la circulación de trenes de la red de ancho métrico en el ámbito de Asturias debido a las condiciones meteorológicas adversas de la zona es lo último que hemos sabido de esta misma mañana después de que ayer se recuperara el tráfico en algunas líneas aumenta la incidencia de la gripe en Asturias la onda epidémica de la gripe continúa en fase ascendente por tercera semana consecutiva según fuentes de la Consejería de Sanidad la enfermedad afecta sobre todo a menores de quince años y muy especialmente a los de menos de cinco años los grupos de adultos principalmente cincuenta Is sesenta y cinco años también registran tasas altas las hospitalizaciones se mantienen en niveles bajos diez ingresos por cada cien mil habitantes es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actual