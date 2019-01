Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (25/01/2019)

Voz 4

01:10

estamos muy pendientes de la investigación Fernando con la Consejería con la colección de todo lo ocurrido aún no están espacios solamente los hechos se tiene que investigar mucho más no sabemos si así un portón tengo que elementos del vehículo de la maquinaria que estaba manteniendo ha sido la que iba a golpear no pudimos concretar esos