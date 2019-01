Escucha las noticias de las 13:00 (25/01/2019)

Voz 0861

00:00

es la una a mediodía en Canarias nueva dimisión en Podemos Ramón Espinar secretario general de la formación en Madrid abandona sus cargos al frente del partido en esa comunidad así como los que tenía en el Senado y en la Asamblea regional porque cree que no se dan las condiciones en el partido para que vaya en la dirección en la que él cree que debe irá acaba de hablar con él Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes lo quiere salir pública mente porque personalmente lo reconoce está muy tocado con la decisión que ha tomado una decisión que bocado de su propio partido porque no reconocía que la línea de actuación que habían adoptado para intentar reconducir esa candidatura única no la comparte por tanto se ha visto obligado a dar un paso atrás Ramón Espinar también reconoce lo que aquí la Cadena SER llevamos ya comentado desde hace varios días las la incapacidad de asumir el timón de mando de una gestión que no estaba en sus manos era la propia Dirección Nacional la que estaba negociando esta opción Ramón Espinar ha visto atado de pies de manos por eso ahora mismo Ramón Espinar ha optado por renunciar a todo deja su escaño en la Asamblea de Madrid también en el Senado dimite como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y dejar Madrid aunque por otro asunto bien distinto los taxistas consideran insuficiente el acuerdo preliminar que han alcanzado la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital y que plantea una distancia mínima para pedir un WC Miguel Ángel Leal de la Gremial del taxi hace unos minutos en Hoy por Hoy Madrid