SER Deportivos La Rioja: 'Pasar a la acción'.

Voz 1 00:00 SER Deportivos La Rioja Sergio

Voz 2 00:09 Moreno

Voz 3 00:16 hola qué tal ya es viernes Fein organismos arriba porque este domingo vuelve el fútbol a Las Gaunas el fútbol regresa este domingo en Las Gaunas

Voz 4 00:24 en la Cadena Ser

Voz 0419 00:30 Iceta a las cinco menos cuarto lo podrás vivir en Radio Rioja el Unión Deportiva Logroñés contra el Langreo en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en las aplicaciones móviles de la SER en tres W punto Radio Rioja punto es toda la emoción del fútbol en Radio Rioja Cadena SER

Voz 1264 00:55 hace frío llueve así que vamos a benignos arriba como hizo uno de nuestros oyentes hace unos días

Voz 5 01:01 ya sabes que no puedes dejar que sus opiniones en nuestro número de Wass daba a través de una nota de voz como ha hecho este hoy

Voz 1264 01:07 en ese ha venido muy arriba con el recuerdo del gol de la Unión Deportiva Logroñés el domingo pasado en Lasesarre la verdad que se ha venido muy muy arriba

Voz 6 01:17 mi resumen de el partido de ayer es los cojones de Boadilla que en el gol nuestro acaban portería contraria común puto delantero

Voz 7 01:29 Eisner resumen aparador

Voz 3 01:36 partido muy arriba ya expresó la emoción de ver a Boadilla cero y que no se nos borra de la memoria aunque para emoción la que nos provoca el asunto que vamos a tratar en nuestro tema de portada de hoy

Voz 8 01:49 desde el pitido el veintiséis de enero realicen una compra igual superior a treinta euros en Carrefour punto a Scarlett Las Cañas o en la gasolinera Carrefour Las Cañas y consigue tu ticket canjeable puedo hasta dos entradas de cine a tres euros cada hoy engendros algún cuatro de febrero hago más con tu tique de compra igual o superior a treinta euros podrás participar en un sorteo de Pete depósitos de gasolina en gasolinera Carrefour las Cánovas apuntándote en nuestra web las cañas punto es hasta el máximo de cuarenta euros por depósito consultar bases en las Cañas punto es

Voz 9 02:18 en Radio Rioja Cadena SER

Voz 3 02:30 prácticamente las tres y veintitrés y esta mañana hemos sido conscientes de que la marea rosa es imparable en Logroño y nos apetece muchísimo

Voz 7 02:39 ponerle música

Voz 10 03:04 en menos de dos semanas la de inscripciones para la cuarta carrera de la mujer para por la investigación de la Asociación Española contra el Cáncer La Rioja se han completado un visto y no visto para llegar a las diez mil mujeres inscritas espectacular no hay duda Nos quedamos practicamente sin palabras una respuesta sin dudar altura del objetivo que se busca que es luchar contra el cáncer y las mujeres vuelven a dar un paso al frente y queremos felicitar a todas estas diez mil mujeres que el próximo treinta y uno de marzo llenarán las calles de Lorca

Voz 1264 03:38 no

Voz 10 03:39 para visibilizar como el deporte es una herramienta social de primer nivel lo vamos a hacer personalizado está agradecimiento en la persona de amada Pérez responsable del departamento de Acción Social de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja muy buenas tardes amada

Voz 0301 03:55 buenas tardes nos quedamos sin palabras diez mil mujeres inscritas en tan sólo dos semanas no hay espacio para más récord absoluto tanto en tiempo como en número por tanto yo creo que la felicidad y las felicitaciones tienen que ser esta y Nares

Voz 11 04:11 claro es que estamos sorprendidisima encantadas emocionada ha sido así llevamos una sorpresa que haya sido tan rápido del año pasado que fueron muchas menos mujeres en más vías que este año diez mil en once doce días Pizzi ha sido

Voz 0301 04:28 tenemos que dejar claro amada que es que no hay sitio para más

Voz 11 04:31 claro ese es el problema que es que claro por temas de seguridad porque es que somos hizo mucho por mujeres

Voz 12 04:38 el recorrido tampoco Salgari

Voz 0301 04:41 entonces evidentemente tienes que reducir bueno no reducir sino poner una una cuota fija un límite de participantes en este caso en los diez mil que es la prueba popular deportiva más numerosa de La Rioja

Voz 11 04:55 así no

Voz 0301 04:57 pero además por muchísima distancia de de las que les ir en osea no hay evento social popular Deportivo en La Rioja con más con más número y yo creo que es una prueba que ha dado perfectamente la tecla no

Voz 11 05:10 sí la verdad es que aspire una cogía estaba más bonitos de agradecimiento de de que ese día es una fiesta para ellas soy bueno todo lo que conlleva aparte de todo ese dinero para investigación eso no lo perdamos de vista

Voz 0301 05:29 con diez mil mujeres el treinta y uno de marzo por las calles de Logroño en una prueba atlética evidentemente muchas corren otras van andando además familias desde los más pequeños hasta los más mayores las mamás para las la las abuelas la verdad que que todo el mundo se suma no esta acción

Voz 11 05:47 la verdad es que lo siento por la gente que se quede fuera que es que espero que sea poca pero iba a ser una una maravilla ver tantas mujeres todas de Rosa corriendo por todo Logroño

Voz 0301 05:59 pues llama Pérez que la marea rosa es imparable y que felicidad

Voz 3 06:03 Hades diez mil felicitaciones porque la verdad que sí

Voz 0301 06:05 ha sido una respuesta extraordinaria enhorabuena

Voz 11 06:08 muchas gracias a

Voz 10 06:13 y ahora sí vamos con los titulares más destacados de la jornada deportiva en La Rioja

Voz 1 06:20 quiero tu casa de apuestas de ofrece los titulares

Voz 1536 06:23 abortivas

Voz 5 06:25 esta mañana Sergio Rodríguez y Andy Rodríguez han atendido a los medios de comunicación en la previa habitual antes de cada encuentro de Liga y además de preocuparnos por el Langreo el rival del próximo domingo Las Gaunas hemos mirado a la enfermería y las buenas noticias poco a poco se van produciendo salvo Ander Vitoria Arnedo y Rayco el resto está como para poder competir por entrar al menos en la convocatoria de mañana sábado quedará el míster Sergio Rodríguez está listo Paredes ese que ayer le pusisteis escuchar en SER Depor

Voz 0301 06:53 divos La Rioja lo está César Remón eh que descansó la SER

Voz 5 06:55 emana pasada parece que ya está también para jugar este domingo lo está Mikel Santamaría casi dos meses después de su lesión muscular lo está Alí también lo está unos de los más esperados porque cuando llegó su baja era uno de los mejores del equipo Lander Olaetxea que ha entrenado con absoluta normalidad y está a disposición del técnico es más hasta Pedrito el recién fichaje hoy presentado está para poder entrar en la convocatoria así lo ha asegurado esta misma mañana Sergio Rodríguez

Voz 1536 07:21 sí sí sí estamos convencidos de que igual dos tres jugadores podemos recuperar evidentemente jugadores que no lo recuperamos al cien por cien de de sus capacidades porque llevan algunos dos meses dos meses si algo lesionados pero bueno ya están entrando con el grupo estaba entrenando bien y ahora poco a poco tienen que ir cogiendo ritmo pero en ese sentido estamos contentos ya lo comentamos un poco la semana pasada que estábamos viendo el final el la parte final de la recuperación de prácticamente todos entonces eso nos hace contar con más jugadores con más posibilidades con más competitividad y eso siempre es positivo

Voz 13 07:54 Remón está para poder competir por entrar en la convocatoria pues sí

Voz 1536 08:01 eh excepto Rayco Ia Ander y Arnedo que no tiene ninguna posibilidad a para este partido el resto todos tienen posibilidades para poder entrenar incluso el nuevo fichaje sí claro Pedro ha estado entrenando allí bien mi tiene tiene posibilidades evidentemente de un día con nosotros valoraremos un poco todos los aspectos pero todos los los demás tienen posibilidades

Voz 3 08:28 visita Las Gaunas el Unión Popular Langreo que suma treinta y dos puntos y que junto con el leyó allí el Oviedo vetustas son el equipo revelación viene a Las Gaunas tras ganar precisamente al Oviedo Vetusta que por cierto no

Voz 1264 08:40 jugará su partido de esta semana porque el requesón ha sufrido inundaciones por el deshielo de las nevadas de de las últimos días no se va a jugar ese derbi entre el Oviedo vetusta y el Sporting de Gijón ves una noticia de última hora bueno que ganó el Langreo en jugada de estrategia al Oviedo

Voz 5 08:56 Vetusta bien en los asturianos con mucho que ganar y poco que perder forma parte

Voz 1264 09:00 ante de la mentalidad de este equipo que estaban tan buenos resultado es un conjunto por tanto que arriesga por esto mismo que juega sin complejos y que es fuerte por lo que se ha adaptado perfectamente al Grupo II de la Segunda División regresa de masa a casa Íñigo Zubiri que se formó como jugador en la Unión Deportiva Logroñés Club con el

Voz 3 09:16 que ha llegado a jugar sesenta y dos partidos casi cincuenta de ellos lo hizo como titular en un rato charlaremos con el Defensor del Lodosa que sin duda espera un gran recibimiento en su casa

Voz 1264 09:30 el Calahorra curiosamente ha descansado hoy viernes mañana por tanto afrontara el último entrenamiento de la semana ha cambiado su lugar de entrenamiento por las lluvias caídas para no estropear el campo de entrenamiento habitual lo hará en el campo de hierba artificial

Voz 3 09:43 ni un entrenamiento de cara a la semana al de cara al P

Voz 1264 09:46 partido del próximo domingo en Urbieta ante el Gernika los rojillos cuentan con la baja de Txomin Barcina el resto están a disposición de Miguel Sola que ayer atendió a los medios de comunicación sola y los suyos buscan una nueva victoria siete semanas después que parece ya mucho tiempo pero saben que ya no es momento para la brillantez que demostraron quizás al comienzo de temporada

Voz 5 10:04 la hora de ser prácticos tal y como explica Miguel Sola

Voz 2 10:07 yo creo que no va a ser solamente que no pasa de nosotros sino yo creo que pasar en el resto los partidos a partir de ahora ya todo el mundo sabía dónde está qué es lo que se juega no va a ser un fútbol tan tan alegre en todos los equipos va a ser más de amarrar de de de ajustar los marcadores de tener siempre posibilidades de de estar metido en el partido es lo que es la Segunda B E Entonces seguramente no habrá tanta tanta alegría en los en los marcadores

Voz 3 10:35 y cómo hay que hacer las cosas para gana en Urbieta pues el Gernika ocupa el puesto de promoción de descenso suma tres jornadas sin ganar viene de empatar dos partidos seguidos pero sí da la sensación de que está en disposición de pelear por la salvación ocho puntos separan a estos dos equipos Isolda nos explica cómo hay que ganar en Urbieta

Voz 2 10:53 bueno en este campo lo que hay que hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible para sumar entre unos tenemos aquí cuando se pueda cuando se pueda jugar habrá que jugar pero va a ser un partido de mucho mucha disputa mucha segunda jugada está muy atentos en las jugadas de estrategia y ahí es donde tenemos que estar a nuestro nivel máximo eh porque el partido te invita al contrario también no podemos tratar de hacer un partido muy brillante con el Balón de jugar todas y demás porque eh el campo el contrario las dimensiones de del turno de juego no no te van a permitir no eh por lo tanto tenemos que ir allí a a sumar a mal y eso es lo que vamos a hacer un partido serio adaptarnos a la situación

Voz 3 11:45 el rival el Guernica es un equipo que la temporada pasada con Javi lo haces ahora en el Arenas salvó la categoría con cierta holgura la verdad destacaba en aquel equipo Lander Olaetxea que ahora está en la Unión Deportiva Logroñés como bien sabéis el Guernica mantiene a futbolistas como a Baroja ex de la Unión Deportiva Logroñés o pradera que es uno de los

Voz 1264 12:01 expedientes en punta de lanza habla sola sobre su rival

Voz 2 12:05 venga a ver un equipo que tiene buenos futbolistas que son capaces de jugar el balón e el otro día en Gijón lo hicieron freno francamente bien pero en su campo es qué tal se adapta a las sabes circunstancial de su terreno de juego e quizás iban en menos el fútbol pero tiene un fútbol eh de mediocampo hacia arriba con jugadores que tienen calidad eh entonces habrá que estar muy muy atentos porque ellos a partir de las segundas jugadas crean fútbol y crean ocasiones de gol entonces hay que estar muy muy muy metidos en el partido para poder cerrarlo

Voz 14 12:35 todos los espacios donde ellos pueden hacernos daño

Voz 2 12:38 eh y luego pues aprovechar nuestro juego porque también nosotros tenemos jugadores les pueden hacer daño a ellos entonces estar muy metidos en el partido Isabel de la dificultad y que hay que trabajar al cien por cien si queremos sacar algo

Voz 3 12:51 maestro el Guernica en las segundas jugadas y para conocer mejor al conjunto vasco con más detalle contamos con Dani García periodista y compañero nueve cuatro uno punto com gran conocedor del fútbol vizcaino muy buenas tardes Dani

Voz 15 13:04 hola buenas tardes urgió leer Mika

Voz 0301 13:06 son en Urbieta maestro de la segundas jugadas del balón al rechace de la oportunidad inesperada del gol de estrategia hay que ponerse firmes

Voz 16 13:14 se aprende del Guernica de un equipo con dos caras en Kaká se muestra muy competitivos solamente perdió dos encuentros en lo que va de temporada

Voz 11 13:20 aunque advierto que lo han empatado

Voz 16 13:23 carne fuera de casa solamente ha ganado en casa del colista la Cultural de Durango verdad que es un equipo de fútbol directo directo de estilo vasco inmune a lo que estamos acostumbrados con césped además muy particular como ya

Voz 0301 13:37 eso te iba a decir que que Urbieta evidentemente es una instalación moderna cómoda pero el campo no es muy grande y el césped artificial no es evidentemente otras moquetas de peor calidad es de las de última generación pero bueno siempre siempre influye no

Voz 16 13:52 exactamente lo encarnizada siempre ha sido de jugar en casa y con otras más pues que los rivales

Voz 0301 13:59 mencionaba yo a Baró haya pradera algún nombre más que te guste especialmente de este Guernica donde el Calahorra va a tener que ponerse muy serio

Voz 16 14:06 sí edicto que ha mantenido cierta base entiendo que el engaño sobre todo en el lateral me parece un jugador bastante peligroso luego el capitán Aldai que es un poco él el alma del del equipo aunque el pasado partido no jugó titular pero es un poco el que más tiempo lleva en el vestuario

Voz 0301 14:22 sí que es cierto que sorprende que si a Kevin calle porque es un equipo que este verano se le han ido futbolistas importantes

Voz 16 14:27 sí es verdad yo también pensaba que que podría salir pero finalmente decidió quedarse aunque en este mercado de invierno el equipo ha recuperado al al guardameta Diego Garrido para suplir también la baja de del otro guardameta e Altamira se ha decidido abandonar el el equipo vasco

Voz 5 14:43 pues Dani García compañero de nueve cuadros no punto Conte leemos siete seguimos muchísimas gracias por atender los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 4 14:50 buenas tardes

Voz 1264 14:54 y el domingo pero a las doce del mediodía en Valencia

Voz 3 14:57 EFE Logroño se enfrenta en la máxima categoría del fútbol femenino español al conjunto ché la riojana son actualmente penúltimas después de haber pasado eso sí con buenas sensaciones pero sin más puntos en su casillero el Everest que suponía el haberse enfrentado a los mejores equipos del campeonato llega un partido más igualado a priori en Las Gaunas os recordamos en la primera vuelta hubo reparto de puntos pero ahora las urgencias van en incremento porque ahora lógicamente esto le queda le queda menos que al principio y hay que ir sumando cuanto antes lo sabes

Voz 1264 15:24 sin duda Andrea de la nada muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja hola buenas tardes ha habido un parón cito habéis podido

Voz 0301 15:31 descansar recomponer un poquito la figura y quedarse con esas buenas sensaciones después de jugar contra Atlético Barça Levante cómo afronta es este partido

Voz 1640 15:40 bueno pues lo afrontamos con las mismas ganas que siempre sabemos que vamos a tener que pelear mucho pero también creo que tenemos nuestras armas para llevarnos al mundo

Voz 0301 15:51 me imagino que con ganas ya de competir para reflejar en el casillero las buenas sensaciones que habéis dado en esta recta final de la primera vuelta

Voz 1640 15:58 sí porque la verdad es que todos los días entrenando estaba trabaja bien pues bueno después de este parón creo que estamos todos con ganas de jugar el partido del y llevarnos los tres puntos de allí ir poco a poco y retomando la sensación es que llevamos teniendo los últimos partidos a pesar de los resultados

Voz 0301 16:17 lo que no hay que hacer es mirar la clasificación y si quedarnos con el recuerdo de esos partidos en los que pese a enfrentarnos a los mejores equipos habéis dado la cara en todos ellos es una buena manera de afrontar el partido en Valencia

Voz 11 16:29 yo creo que el equipo

Voz 1640 16:31 trabajando que poco a poco en partidos complicados que sabes que iba a ser difícil puntuar pero bueno ahora como bien se liga digamos Si con ganas de competir y puntuar lo máximo posible

Voz 0301 16:47 pues Andrea muchísimas gracias por atender los micrófonos de Ser Deportivo de La reja mucha suerte este domingo a las doce del mediodía en ese Valencia desde Logroño bueno muchas gracias

Voz 17 16:56 la bajada a destinos resultó efectiva

Voz 1264 16:59 antes de eso se trata gracias a Andrea oye que te hemos ido contando sucederá el domingo porque mañana sábado la gente

Voz 3 17:08 las menos el lleva afortunadamente se Nos llena afortunadamente de eventos polideportivos a las doce en el Palacio de los Deportes el Bodegas Rioja Vega busca su segunda victoria consecutiva ante el Círculo Gijón los riojanos son séptimos mientras que los asturianos ocupan la penúltima en la penúltima posición de la Conferencia Oeste de la LEB Plata los riojanos necesitan por tanto ganar para seguir optando a una plaza en el

Voz 7 17:29 de ascenso a la LEB Oro

Voz 3 17:32 que sin duda recordaréis es el objetivo que se había marcado el equipo a comienzo de temporada también el sábado ya por la tarde los dos equipos riojanos en la máxima categoría del

Voz 1264 17:40 el igual nacional juegan lejos de La Rioja en los a Haro jugará a las cinco de la tarde ante el MB y a las siete de la tarde en Logroño juega en Alcobendas los dos equipos riojanos vienen de perder en la jornada pasada Se trata devolver cuanto antes como L D F Logroño

Voz 18 17:54 a la senda de la victoria

Voz 5 17:58 y cerramos esta ronda de titulares con un acercan

Voz 1264 18:00 junto a la próxima jornada en Tercera División dos partidos mañana sábado y el resto todos el domingo el Aros se enfrenta al Calasanz en el Mazo el Náxara tercero recibe la visita del colista el Autol y en la lucha por la cuarta posición el Ríver Ebro viaja hasta Viana el Promesas juega

Voz 3 18:16 el duelo directo contra el Yagüe en el Mundial ochenta y dos y el Anguiano juega en la isla ante el Berceo pero sin duda el choque más destacado tendrá lugar el domingo a mediodía en Varea se enfrenta el conjunto de la barriada logroñesa a la SDL la Sociedad Deportiva Logroñés buscaron la victoria en un campo complicado para seguir metiendo presión al Haro una sociedad que se encuentra en plena operación renove con varias altas y bajas en este mercado de invierno Antonio Corral este partido buenas tardes no te lo vas a perder ni por mucho viento que vaya a soplar

Voz 11 18:47 si bien pudiera pero Antonio allá ya en Varea el domingo a las doce y muy importante de cara al Varea que padecer que llevaba vuelta coger racha tras la última victoria pues ya está digamos en octava posición con veintitrés puntos pero que seguramente la Sociedad Deportiva Logroñés que sigue el rastro de Vivo que claro el sobrepase lo tiene más fácil la Sociedad Deportiva Logroñés pero hay que contar cosas deportiva Loriga tiene un equipo para ganar a cualquiera pero claro es Varea ya te digo muy necesitado para intentar meterse dentro de cuatro primeros pues seguro que les va a dar batalla a la Sociedad Deportiva Logroñés domingo a mediodía un equipo blanquirrojo

Voz 0301 19:27 por que anda en pleno proceso de de de de de altas y de bajas veremos si los nuevos llegan a tiempos tará complicadísimo pero bueno seguro que David Ochoa quiere contar con los nuevos cuanto antes

Voz 11 19:38 pues sí son recién llegados dos jugadores muy importantes para las filas de la sede la Deportiva Ordóñez para este próximo domingo pues será buena señal sino bueno tiempo tiene Davis ocho ha de contar con ellos pues para próximas jornadas

Voz 0301 19:54 mañana mañana dicen que no va a llover el domingo parece que sobre todo va a hacer mucho viento eso va a afectar porque ahí sí entra el cierzo lo cierto es que puede puede tener relevancia directa sobre el fútbol

Voz 11 20:07 sí en Varea no hay protección para ese aire y si es cierto que como tú dices si hace viento pues hombre siempre será muy cómodo para hacer un buen partido pero bueno hay que confiar el actos plantilla ese que tan buena es una como la como la otra o la diferencia de que varía bueno pues no nuestra tiene buena buena racha pero también tiene buenos jugadores para demostrar que Domingo pueden hacer un buen partido los dos equipos

Voz 0301 20:32 y otro partido destacado mañana sábado el promesas de la Unión Deportiva Logroñés recibe al Yagüe dos de los equipos que bueno que están ahí si alguno de los cuatro primeros pincha a ver si llegan a tiempo de meterse con el Varea también evidentemente en esa pelea ya Anguiano la verdad que el Ríver Ebro está muy animado el asunto de la cuarta plaza este año

Voz 11 20:50 si esa cuarta pata vides todo este sábado a las seis y media S L P Yagüe pues seguro que también va tiene sus cosas ya que el Audi le estaba pues eso un paso de meterse dentro esos cuatro primeros porque ese es capaz de ganar al Yagüe pues un empate difícil Ribes es capaz de perder pues puede otra vez la hubiere coger la cuarta plaza Juliá que bueno pues a sabiendas de que está no era su vida no esperaba estar a estas alturas haya arriba bueno pues parece que los cinco partidos la verdad es aún poco ya bajó un poco la la presión pero hay que reconocer que Yagüe está haciendo una primera vuelta muy buena

Voz 5 21:25 pues Antonio Corral ya sabe ese buena cazadora la bufanda hasta las cejas un hago Rita y sobre todo botas altas posee barro eh

Voz 15 21:35 pues sí pero lo dejaremos desea hacerse mal gracias Antonio Corral de nada

Voz 19 21:39 y nosotros cerramos con la Tercera división estar

Voz 5 21:42 la ronda de los titulares más destacados de la jornada

Voz 3 21:45 viva

Voz 20 21:46 sabemos que apoye a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives

Voz 1264 21:55 de porque ha logrado punto este ofrecemos las mejores apuestas registro puntos

Voz 9 22:03 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva del juego puede crear adicción

Voz 5 22:07 venga abrimos página blanquirroja porque este domingo la Unión Deportiva Logroñés recibe a uno de los equipos con más autenticidad de todo el grupo II y mira que si algo les sobra este grupo II es precisamente autenticidad pues bien el Unión Popular Langreo el nuevo avanzaba Ali Langreo en sí mismo es uno de los equipos estadios y localidades más reconocibles de este grupo dos enclavada en la cuenca minera en este día donde los mineros están intentando el más difícil todavía activas P este pequeño homenaje hacia todos ellos

Voz 21 23:02 sí ha

Voz 3 23:10 con este himno Nos vamos metiendo en el partido del domingo para ganarlo habrá que agachar el lomo doblar el riñón sudar la gota gorda habrá que correr más que el rival ser más intenso más duro y acertar con las ocasiones que se logren colar entre el muro de la defensa asturiana que ni mucho menos es perfecta eh porque de los veinte

Voz 18 23:29 ocho goles que lleva en contra veinte se los han hecho fuera de casa así que eso hay que tenerlo muy en cuenta

Voz 21 23:39 eh

Voz 18 23:40 habrá que picar piedra para encontrar ese mineral precioso que Ségol el objetivo es lograr la cuarta victoria consecutiva para el objetivo para el conjunto riojano que esto no es un hecho menor la cuarta victoria consecutiva son palabras mayores este equipo lleva varias temporadas relacionando se de forma habitual con eso de ganar tres partidos de forma seguida para acabar eso sí pinchando la búsqueda del cuarto triunfo esto está muy igualado es muy complicado ganar ganar y volver a ganar sin duda no es sencillo y en esta campaña ni en la anterior el conjunto riojano ha logrado sumar cuatro victorias consecutivas y fue precisamente Sergio Rodríguez el último entrenador en conseguir más de tres triunfos

Voz 3 24:17 seguidos fue en la fabulosa recta final sí recuerda

Voz 18 24:20 más de aquella temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete después de la salida de su la salida de Verge llegó Sergio Rodríguez

Voz 3 24:27 aquí logró seis victorias seguidas en aquella recta final tan fabulosa con cuatro triunfos se quedó puso en dos ocasiones cuatro en la temporada quince dieciséis Hi5 seguidas en la XIV XV ir revisando rachas este club logró dos grandes rachas de cinco victorias seguidas en la campaña dos mil doce dos mil trece en la dos mil once dos mil doce por tanto esta vez se encuentra ante una nueva oportunidad para hacerlo para lograr la cuarta victoria consecutiva pero no va a ser fácil porque enfrente está un equipo un buen equipo de fútbol y sabemos de lo que cuesta a los riojanos lo que le cuesta a los riojanos a hacer goles aunque sin duda casi nadie le está sabiendo marcar en la portería blanquirroja es la mejor defensa de Europa por lo que en Langreo lo va a tener difícil también para marcar y celebrar goles en Las Gaunas pero sabemos que la sorpresa siempre espera a la vuelta de la esquina Sergio Caneda muy buenas tardes

Voz 15 25:22 hay muy buenas tardes decía esto de la rachas

Voz 0301 25:25 hace un mes nos dicen que la Unión Deportiva Logroñés busca la cuarta seguida no nos lo hubiésemos creído

Voz 19 25:30 pues seguro que no lo hubiéramos creído este comienzo de dos mil diecinueve tan espectacular de la Unión Deportiva Logroñés seguros seguro

Voz 0301 25:36 hablaba yo de rachas la mayor racha seis victorias seguidas Pouso ha logrado dos veces ganar cuatro partidos seguidos cinco hoy también logró cinco victorias seguidas bueno pues es es Se trata de superar esa esa manera a ganar con esa marca de lograr cuatro victorias seguidas que además te situaría de forma quizás mucho más perenne entre los cuatro mejores

Voz 19 26:00 sí bueno ese es el reto no lograr la cuarta victoria consecutiva creo que el equipo tiene argumentos para conseguirlo dio una lección de fútbol y de competitividad en Barakaldo el pasado domingo en Lasesarre creo que bueno pues es una evidentemente el hambre no no lo va a poner fácil ya sabemos es el equipo revelación que va a estar complicado pero creo que tenemos armas suficientes apoyados en esa defensa casi perfecta no que tenemos para para lograr sumar una victoria

Voz 0301 26:24 Sergio no sé si esperas muchos cambios en el once de Sergio Rodríguez si en la convocatoria si en la convocatoria pero no sé si va a modificar mucho lo que vimos en Barakaldo porque también ha dicho esta mañana dice bueno están para entrar en la convocatoria falta ese ritmo no

Voz 19 26:39 yo creo que hay que aplicar la máxima sabe lo que funciona no hay que tocarlo no creo que es que el rendimiento que dieron los once cuando los catorce jugadores que participaron en Barakaldo es garantía y han ganado el derecho a estar también este domingo en Las Gaunas irá gracias a Dios va a haber cambios en la convocatoria espero que haya jugadores que se incorporen no después de muchos muchas semanas en el dique seco que vuelvan a ser de la partida que nos van a hacer falta

Voz 0301 27:02 oye Sergio y rápidamente en el rival regresa a casa pero un rival que quizás ahora no nos sorprende pero que en un arranque nadie hubiese dicho que iba a estar en un treinta y dos puntos

Voz 19 27:13 sí un recién ascendido que nadie se esperaba que iba a estar tan arriba pero algo hará muchas cosas bien para para permanecer ahí después de superar la primera vuelta y que tiene futbolistas importantes como Dani Abalo por ejemplo que que seguro que nos van a dar mucha guerra el domingo

Voz 0301 27:26 pues Sergio gane dado muchísimas gracias que yo creo que es el momento de hablar con Íñigo Zubiri no

Voz 5 27:32 pues gracias Sergio un breve un abrazo un abrazo un breve receso para la publicidad y estamos con Íñigo Zubiri

Voz 9 27:38 Radio Rioja Cadena Ser es

Voz 0174 27:42 domingo a las cinco de la tarde en el Municipal de Las Gaunas encuentro de Liga de Segunda División B entre la Unión Deportiva Logroñés Unión Popular de Langreo diferente pena vivir el fútbol en blanco y rojo tú eres imprescindible Unión Deportiva Logroñés aquí jugamos todos

Voz 14 27:57 si hace falta del transporte RTE Feli

Voz 22 28:09 regresa a casa con

Voz 3 28:11 hemos decíamos en titulares Íñigo Zubiri y lo hace siendo un jugador importante en uno de los equipos de

Voz 1264 28:16 moda del grupo II probablemente a Íñigo Zubiri

Voz 18 28:19 habrá escuchado este himno de los mineros asturianos allí en la cuenca minera en Langreo muy bueno

Voz 3 28:25 las tardes Íñigo bienvenido a SER Deportivos La Rioja

Voz 18 28:29 qué sensaciones con que esas sensaciones vienes a Logroño

Voz 16 28:33 bueno pues luego con muchas ganas

Voz 11 28:36 eh siempre volver vuelven a casa es ilusionante para mí todo lo que conlleva bajo en las aulas para mí es un un partido especial pero con mucha ilusión

Voz 0301 28:47 oye qué tal te está yendo por por tierras asturianas

Voz 11 28:51 aquí en Asturias estoy estoy muy contento estoy estoy haciendo las cosas bien están saliendo saliendo a ver personalmente las cosas y la verdad que que muy contento

Voz 0301 29:00 eh sigues dando pasos en relación a tu desarrollo profesional sumando partidos en la Unión Deportiva Logroñés llega hasta jugarse sesenta y dos partidos que no está nada mal nada mal cincuenta como titular siendo sub veintitrés esos son datos de futbolista que evidentemente apunta muy buenas maneras

Voz 11 29:17 sí la verdad que que jugando en Logroño pues tuve la oportunidad de Deco dieciocho años debutar si pasar de puedes fueran parte de mi vida futbolística la Alidón le dio los primeros pasos en en este mundo pues por decirlo así siempre estaré agradecida al que ahora lo que toca pues es es viajar como como rival y nada pues irá profesional pues Amir suman los minuto seguir creciendo como futbolista hay poco a poco dar dar pasos para para seguir creciendo

Voz 0301 29:46 ha enfrentado dos veces es aviso enfrentado dos veces Unión Popular Unión Deportiva Logroñés es uno en Copa y otro en Liga resultados siempre muy igualados en Copa uno dos y en Liga cero cero en Se espera me imagino un partido muy apretado porque bueno lo visteis lo demostró el otro día contra el olvido vetusta siempre siempre dispuestos a competir

Voz 11 30:08 sí sí nosotros desde que salimos al campo pues como bien dice el míster se Grosske y siempre a todas las tres puntos sea siempre tenemos que que afición arriba presionar arriba cuanto antes hagamos gol pues mucho mejor para nosotros para jugar más más tranquilos y más cómodos

Voz 0301 30:25 oye desde fuera nos puede sorprender el rendimiento de este Langreo un recién ascendido no sé si a vosotros os sorprende

Voz 11 30:33 pues bueno nosotros teníamos apeló a priori el el objetivo de la permanencia pero nada la situación ahora pues podemos podemos podemos pelear por puestos más más bonitos en la tabla si es verdad que que hacer un recién ascendido pues igual no no esperas tener estos números a estas alturas de la temporada pero bueno nosotros estamos Lasarte con bastante contentas pero que no nos están saliendo las cosas bien

Voz 0301 30:57 hablaba a Sergio Rodríguez en la previa hoy en el Mundial ochenta y dos que bien tú conoces decía bueno que que Langreo si algo tiene es que afronta los partidos con con poco que perder y mucho que ganar porque con esos treinta y dos puntos la temporada practicamente la de ni solventada esa así

Voz 11 31:16 si nosotros con el bicho nosotros salimos pues no tenemos ningún problema ningún tipo de depresión sea confiamos en nosotros mismos hay en pues un buen vestuario entonces nosotros salimos al campo salimos a disfrutar salimos a

Voz 19 31:29 va a hacer nuestro trabajo que desde el primer minuto

Voz 11 31:32 pues intentar sacar los tres puntos que es así

Voz 0301 31:36 oye Íñigo te ha dicho el míster si vas a ser titular en casa

Voz 19 31:39 pues no tengo mucho en su idea hasta el domingo más de una hora antes del partido no no lo saben

Voz 0301 31:45 oye que qué recibimiento te gustaría tener en Las Gaunas

Voz 11 31:49 bueno pueden espero que que la afición me reciba con con aplausos es verdad que pasó cinco años en la verdad que que la afición de de las es muy muy bueno y espero que que eso que me reciba con con aplausos

Voz 0301 32:03 pues sin duda unos aplausos que te has ganado que te los vas a merecer y que seguro nos vas a recibir Íñigo Zubiri ha sido un placer charlar contigo en SER Deportivos La Rioja que tengáis buen viaje de regreso a la que es tu casa buen partido y mucha suerte sobre todo a partir del minuto noventa del próximo domingo de acuerdo

Voz 15 32:18 gracias muchas gracias a vosotros pues Íñigo Íñigo Zubiri

Voz 0301 32:22 Radio Rioja en la Cadena Ser el domingo estará en Las Gaunas hoy defensor del Unión Popular Langreo

Voz 24 32:28 Radio Rioja Cadena SER

Voz 0866 32:33 quinto subasta de sementales de alta calidad genética y sanitaria de las razas limusina Blonde olés y Pirenaica en el centro de Testa que de haya en Guipúzcoa este domingo veintisiete de enero a partir de las diez y media de la mañana acércate y hazte con un semental para mejorar tu producción patrocinado por la Diputación Foral de Guipúzcoa Gobierno vasco

Voz 25 32:51 todavía no hemos estado en Gutiérrez espera que te cuente callos manitas de ministro de inicios de cochinillo cocina tradicional con menús económicos o si lo prefieres para llevar toma pan y Bojan bodeguera ella Gutiérrez Gonzalo de Berceo treinta

Voz 26 33:06 Logroño

Voz 14 33:11 arranca una nueva jornada deportiva y la vas a vivir en Quirós vez apuesta quiero ver Aldo grande al resultado exacto al uno X dos a los goleadores el Girona recibe la visita del Barcelona el triunfo local se paga nueve euros por euro apostado el empate a cinco con veinte y la victoria visitante a uno con XXXIII el español se medirá al Real Madrid la victoria de los de Rubi sale a cuatro con cincuenta el empate a tres con setenta y cinco la victoria de los de Solari a uno coma setenta y cinco por euro apostado en Segunda B la Unión Deportiva Logroñés jugará este domingo ante el Langreo el triunfo local se paga uno con cincuenta y cinco el empate a tres con cuarenta y el éxito asturiano a seis euros el Calahorra viaja Urbieta para jugar contra el Guernika el triunfo local sale a dos euros el empate a tres con diez y la victoria riojana fuera de casa tres con cincuenta por euro apostado demuestra todo lo que sabes de fútbol descargas de la aplicación móvil de Álvez y Aldo grande Kroll vez tu casa de apuestas en Logroño en la calle San Millán en Calahorra en el paseo del Mercadal prohibido apostar a menores de edad juega con responsabilidad

Voz 3 34:16 pues Nadal quince segunditos para que den las cuatro menos cinco y cerramos este SER Deportivos La Rioja con el partido del próximo domingo en Urbieta

Voz 1264 34:25 a las cinco de la tarde entre el Guernica y el Calahorra ahí estará Etxaide que ya jugó la semana pasada en La Planilla le damos la las buenas tardes de aquí en Ser Deportivos Ayón Etxaide reciente fichaje en este mercado de invierno del Calahorra muy buenas tardes buenas tardes John hay ansiedad polvo polvo

Voz 18 34:42 ver a ganar después de siete semanas sin conseguirlo

Voz 12 34:45 bueno la verdad que siempre

Voz 27 34:48 te llevas un periodo de tiempo sin

Voz 12 34:50 sí que es verdad que se crea un poco un pelín de de ansiedad pero bueno tenemos que intentar controlarlo sí saber que están haciendo las cosas bien que está trabajando bien que es una una racha que la daba intentamos cortar cuando lo antes posible y nos está costando un poco más de la cuenta pero bueno son cosas del fútbol si iba a llegar en cualquier momento porque lo que he dicho antes estamos trabajando bien y eso es lo importante

Voz 0301 35:13 John uno mira la clasificación ve a Calahorra en mitad de tabla ve la diferencia de puntos y de que hay ocho puntos contra su rival que precisamente ocupa puestos de promoción a Tercera División bueno la ansiedad se reduce un poquito pero es cierto que que me imagino que que cuanto antes se haga los deberes muchísimo mejor para todos

Voz 12 35:31 sí pero lo que te he dicho antes yo creo que el el ámbito de de sacar los tres puntos al final pues no corresponde con con el juego ofrecido entonces al final cuando no depende de todo pues eso lo que lo que he dicho antes bien entre semana muy buen trabajo y luego intentar a llevarlo a cabo el esa es verdad que a veces no no lo conseguimos pero bueno haciendo las cosas como están haciendo tarde o temprano llegará

Voz 0301 35:57 Ello hablaba Miguel son la previa es decir bueno y ahí esos pequeños detalles que no se están favoreciendo que quizás en el arranque liguero sí que le favorecían al Calahorra esos pequeños detalles que hay que empezar a controlar has venido a poner un poquito quizás más fuertes a esa defensa cómo te estás encontrando en el Calahorra

Voz 12 36:17 bien la verdad que llevo llevo poquito tiempo y aún me queda mucho mucho por recorrer porque compañeros pues de todo para sentirme más pues más unido a a este a este grupo pero sí que es verdad que la acogida ha sido muy buena Hay poco a poco voy a voy a sentirme cada vez más cómodo soy sí pues eso con los partidos cogiendo ritmo pues al final iré mejorando que también yo necesito necesito partidos porque no había no había participan mucho en mi anterior equipo entonces poco a poco todo seguirá habiendo

Voz 0301 36:48 a ETA no sé si has tenido alguna de la suerte de jugar en Urbieta contra el Guernica un camping pongo también para especialistas

Voz 12 36:56 sí sí que jugué mi etapa en el Toledo estábamos que sí que jugó allí es un poco bastante bastante complicado pues porque es de hierba artificial es un campo pequeño ellos juegan juegan mucho a segundas jugadas a meternos en nuestras que cualquier detalle pues puede pues le canta al avance y es lo que lo que ellos buscan entonces yo creo que tendremos que intentar pues en el equipo fuera posible de nuestro de nuestro campo llevar la iniciativa nuestra del control del balón nosotros sí controlando de eso sí que vamos a tener muchas más opciones porque arriba tenemos gente que que en cualquier momento puede hacer gol

Voz 0301 37:35 el Calahorra que que que te ha sorprendido para lo bueno que has observado que dices bueno por aquí yo creo que lo vamos a lograr sin sin excesivo sufrimiento

Voz 12 37:44 bueno sorprende tampoco porque ya estaba ya estaba bastante bastante familiarizado porque todo había bastante gente he hablado con con mucha gente antes de venir y y la verdad que sorprendió poco pero sí que es verdad que el trato humano tanto de la gente del club como de los compañeros o para mí lo más importante lo más importante para para como persona porque es lo que te reciban bien y que te que te pongan las cosas fáciles y a partir de ahí ya

Voz 19 38:07 todo va rodado sólo tienes pues poco

Voz 12 38:09 con el trabajo que estamos haciendo y con y con las buenas mimbres que ahí pues todo todo era para anti sacará sin ningún problema

Voz 0301 38:16 pues en Etxaide a ir ganando minutos poco a poco ha ido ganando en confianza con el resto de compañeros a ir ganando sobre todo también lógicamente partidos te deseamos mucha suerte esta temporal

Voz 18 38:26 en lo individual y también en lo colectivo porque sin duda beneficiará al Club Deportivo Calahorra gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 12 38:33 muchas veces a vosotros

Voz 26 38:36 no

Voz 28 38:40 este partido este Gernika Calahorra que será a las cinco de la tarde y que estaremos muy pendientes en la retransmisión a partir de las cinco menos cuarto en Radio Rioja Cadena SER en el mil ciento setenta y nueve de la onda media aplicación móvil también en tres W punto Radi Reja punto es de ese logroñés Langreo también a las cinco menos cuarto así que prácticamente un mini Carrusel que tendremos este domingo de invierno que podrá seguir en tu radio de S

Voz 1264 39:01 entre Stuckey este capítulo de SER Deportivos La Rioja como siempre abra una ventana primero a la información y después otra vez