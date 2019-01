Voz 1 00:00 tres en Canarias Madrid

Voz 1915 00:05 los taxistas madrileños estudian en estos dos junto a sus abogados la propuesta conjunta de Comunidad y Ayuntamiento para solucionar el conflicto pasadas las dos de la tarde los taxistas han salido de la Consejería de Transportes con ese borrador que propone un nuevo concepto la contratación espacial temporal es decir una distancia mínima a la que un WC debas debe estar del cliente para poder recogerlo los taxistas se mantienen cautos dicen hasta ver los detalles de la propuesta Miguel Ángel Leal es portavoz de fe de taxi

Voz 2 00:31 desde luego los queremos fuera de fuera del casco urbano fuera de la de la central entiende con una distancia mínima menos de lo que el dentro de la M treinta no no deberíamos de aceptar lo lo que el círculo de de aceptarlos desde luego no vamos a darle dio un punto más de confianza de las administraciones nada más osea no nos fiamos de ello y haremos queremos cosas escritas y queremos cosas consistentes él

Voz 1915 00:53 el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se reunirá el próximo dos de febrero para analizar la situación del partido tras la dimisión de Ramón Espinar de todos sus cargos el ya ex secretario general del partido en Madrid Se marcha porque no comparte el rumbo que ha tomado el partido tras la salida de Errejón a la plataforma de Manuela Carmena él quería presentar un candidato alternativo pero desde la dirección de Pablo Iglesias no se lo han permitido hoy dice no al estaban dejando gestionar las negociaciones la portavoz de Podemos en la Asamblea Clara Serra llamaba construir una candidatura de unidad son declaraciones en Antena en Antena tres

Voz 3 01:22 pues ya digo que claro como no he hablado con Ramón y me pilla de sorpresa pues no sé no sé realmente cuáles son los motivos de Ramón Perelló creo que estamos a tiempo y esa es la responsabilidad que tenemos ahora todos y todas de instruir una candidatura unitaria yo no me planteo a día de hoy el escenario de tener que elegir una candidatura y creo que que tenemos muchísima responsabilidad en eso de ensancharlos aclara

Voz 1915 01:45 entre tanto fuentes próximas a Íñigo Errejón dicen que respetan la decisión de Espinar y que esta es una decisión honesta en cuanto al tiempo cielos despejados en toda la Comunidad y temperaturas algo más altas con máximas que pueden alcanzar los quince grados a esta hora tenemos catorce en el centro de Madrid