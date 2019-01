Escucha las noticias de las 16:00 (25/01/2019)

es el coche llega tarde sino no llega si el aire acondicionado no funciona si sufre cualquier otro percance con Gabi Fay no va la historia y eso nos encontraríamos con una vulneración de la normativa de consumo

Voz 1061

02:31

esto no tiene nada que ver con el presidente e indudablemente no tiene nada que ver con la Casa Blanca esto es algo que tiene que ver sólo con ese individuo no es nada que nos afecte a dicho Sanders la Casa Blanca se desmarca así de la detención de Stone que está acusado de obstrucción a un proceso oficial cinco testimonios falsos y manipulación de testigos dentro de la investigación del fiscal Muller que sospecha que el ex asesor era el intermediario entre Trump Wikileaks cuatro y tres minutos si tres