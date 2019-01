Las noticias de Andalucía, 16:02 (25/01/2019)

apostemos por un mundo que combata separatismo populismo y fractura de las uniones que no han hecho todo mucho más fuerte la amenaza a la convivencia existe es una realidad Andalucía está lista para asumir un papel protagonista en España y en Europa ante nuevos escenarios como el Brexit el desafío independentista o el fenómeno de la inmigración

Voz 3

01:21

no es que donde es la gran joya ambiental no sólo de Andalucía en el una España esa España sino una joya europea como tal estamos tratando como tal no estamos volcando para revertir esa situación