Las noticias de Cantabria, 16:02 (25/01/2019)

el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha considerado hoy a la argayo que ha cortado la CA ciento ochenta en Puente como lo más grave del temporal por lo que se está estudiando la posibilidad de que la Unidad Militar de Emergencias haga un puente transitorio para cruzar el río Saja además del argayo también de esos destrozos en las carreteras se ha agrietado y doblado en varias partes haciéndola intransitable el puente sobre el río Saja que está situado a la misma altura del corrimiento ha sufrido daños y no permite el paso sobre él por lo que ha sido cortado por ello Revilla ha apuntado que se está estudiando construir ese puente transitorio más abajo de esa zona para que el Ejecutivo de Cantabria habilite más tarde una carretera de de dos kilómetros que permita empalmar esta vía con la autonómica

Voz 1

00:50

tema muy gordo muy gordo que nos va a traer muchos dolores de cabeza y que hay que buscar una solución porque el argayo de Rubén T que comunica todo el valle de de California tendrían fijados que salir para buenos acordado al pueblo dos no casa a un lado casi nosotros Gargallo es monumental de una montaña entera con la desgracia además de que ha ocurrido en un sitio donde había un puente yo la impresión que tengo algún gallo he visto desde que en el año noventa y cinco me hice cargo de carreteras de además estaba allí el el director general que sabe mucho del del Jesús hice siendo optimista vivía mucho semanas siendo pesimista meses