Iñigo Zubiri: "Seguro que la afición me recibirá muy bien".

sigas dando pasos en relación a tu desarrollo profesional sumando partidos en la Unión Deportiva Logroñés llega hasta jugarse sesenta y dos partidos que no está nada mal nada mal cincuenta como titular siendo sub veintitrés esos son datos de futbolista que evidentemente apunta muy buenas maneras

pues bueno nosotros teníamos a priori el el objetivo de la permanencia pero dada la situación ahora pues podemos podemos podemos pelear por los puestos más más bonito en la tabla si es verdad que que hacer un recién ascendido pues igual no no esperas tener estos fenómenos a estas alturas de la temporada pero bueno nosotros estamos Lasarte con bastante contentas pero que nos están saliendo las cosas bien

pues no tengo no son muy idea hasta el domingo más de una hora antes del partido no no lo sabré