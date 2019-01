Las noticias de Navarra, 17:02 (25/01/2019)

Voz 3

00:06

la Cámara de con dos acaba de remitir el informe sobre la operación urbanística de Salesianos en ese informe advierte del elevado riesgo dice que asumió la administración en este proceso destinado al traslado de centro de promoción profesional de Pamplona a una parcela en el concejo de Orgaz en el valle de West Lerma o fiscalizador considera que el apoyo a los centros educativos concertados es en principio una cuestión de interés general no obstante dice cómputos debe garantizarse la igualdad de oportunidades y por tanto ese apoyo no debe condicionar otras actuaciones de interés general como es la reserva de vivienda protegida en actuaciones urbanísticas y es que en esa operación acordada en dos mil doce entre Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona se bario la obligación de que el cincuenta por ciento de las nuevas promociones urbanísticas Se destinarse sea protección oficial para elevar el precio del terreno y así llegar a necesidades de la orden salesiana de cara llevar el centro Wes en el valle en este caso en esa regulen la Confederación Hidrográfica del Ebro mientras afirma que la crecida del río Ebro aguas abajo de Castejón no va a tener carácter ordinario por tanto encuentra dice muy por debajo de los valores de abril de dos mil dieciocho la última riada de importancia en esta zona según indican la Confederación los valores son inferiores en más de un metro tanto en Castejón como en Zaragoza en este episodio y por tanto subraya que los niveles previstos son orientativos y también dada la complejidad de los fenómenos no se puede descartar que superen estos valores pero no obstante mantiene por tanto la calma en esta situación de preemergencia en la Ribera de Navarra