Las noticias de Asturias, 17:02 (25/01/2019)

ayudas estatales para paliar daños del último temporal el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes medidas urgentes y bonificaciones fiscales para los afectados por las inundaciones en Asturias y Cantabria lo explicaba la portavoz del Ejecutivo Isabel C

por no tenemos datos similares a los de Cantabria que tenemos datos similares a los de Galicia que saben ustedes que existe un afán una apuesta decidida por la parte industrial en estos datos cada vez sea mejorar eso hace falta también una implicación mayor de todos

Voz 3

01:11

pues ya habían el grupo popular en la Junta General del Principado ha registrado este viernes una proposición no de ley con la que quiere que la Cámara autonómica se pronuncia a favor de Juan Why do como presidente interino de Venezuela frente a Nicolás Maduro en concreto quiere que el Gobierno asturiano inste a Madrid para que se reconozca Boedo como presidente para que lidere ese mismo proceso en el seno de la Unión Europea para que apoye un proceso de transición democrática en aquel país jornada que nos deja además un motorista fallecido tras sufrir una caída en la salida de Avilés por la autopista griega ocurrió a primera hora de este de esta mañana el accidente mantuvo cortada la vía durante más de dos horas cielo cubierto los sin lluvias por el centro de la comunidad las temperaturas en ascenso