Escucha las noticias de las 18:00 (25/01/2019)

sí buenas tardes apenas ochenta y cinco centímetros separan a los miembros de la Brigada de rescate minero de Asturias del pozo donde Julen lleva doce días la excavación a mano con martillos neumáticos y después de tres micro voladuras sea acelerado esta tarde si las primeras diecinueve horas apenas se pudo avanzar un metro y medio en los últimos ciento ochenta minutos se han excavado prácticamente dos metros si los efectivos de rescate no encuentran nuevos problemas en forma de roca el desenlace del rescate podría producirse en las próximas horas

Voz 1315

01:56

sí ya vamos sabiendo más y no parece que gusta mucho entre los taxistas el acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento para desbloquear el conflicto propone que los coches súbete tengan que estar a una distancia mínima de trescientos metros del cliente al que iban a recoger trescientos como mínimo quinientos metros como máximo una de las asociaciones mayoritarias habla de un acuerdo inaceptable no es lo que estaban pidiendo aseguran dicen que la distancia es ridícula porque en la práctica supone seguir prestando un servicio inmediato y eso es lo que quieren evitar ahora ronda de reuniones la Comunidad está con los súbete CTC en una hora está previsto que lleguen los taxistas que están ahora reunidos con Manuela Carmena por ahora la solución parece que no está tan cerca vamos con los deportes Toni