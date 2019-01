Hora 14 La Rioja (25/01/19)

Voz 1 00:00 ah

Voz 4 00:15 muy buenas tardes del presidente del Gobierno de La Rioja ha estado en los micrófonos de la Cadena SER

Voz 1439 00:20 Ignacio Ceniceros insiste en que el proyecto de ley de presupuestos no se aprobado porque estamos en año electoral Ceniceros ha hablado también sobre el Partido Popular y reconoce que cualquier congreso con dos candidatos deja heridas sobre la elección de Gamarra como candidata a la Alcaldía de Logroño Cenicero reconoce que ha habido conversaciones y discrepancias pero señala que es un tema Llàcer y en el terreno político Podemos tampoco estaban nada tranquilo más bien en crisis lo están escuchando mientras en Toledo se celebraba una cumbre entre varios secretarios generales de este partido el de Madrid Ramón Espinar ha anunciado que va a dimitir de todos sus cargos allí está Kiko Garrido el secretario general de Podemos La Rioja que dice que más allá del organizativo se está hablando simplemente de política enseguida entramos en detalle antes la información de servicio miramos al Ebro Diego García

Voz 0496 01:04 sí porque al río supera en Logroño los cuatro metros y medio de altura y un caudal de mil ciento sesenta y ocho metros por segundo la previsión es que siga creciendo y ante este escenario el Ayuntamiento de Logroño activado ya el dispositivo especial para el seguimiento de la crecida del río Ebro Pedro Sáez Rojo es el concejal de Urbanismo y que en Alfaro lo hagan con la cifra de

mil setecientos metros cúbicos por segundo estas cifras si nos atenemos al a lo que son los antecedentes pues no llegan a los puntos

Voz 6 01:33 en estos momentos está ya instalada e instalado una una bomba en el Rincón de Julio para si fuera necesario comenzar a achicar a achicar agua estamos en un caudal en los últimos datos como les decía de mil ciento noventa y cuatro metros cúbicos por segundo mil y una altura de cuatro coma sesenta metros a la altura de nuestra de nuestra ciudad de manera que lo que se espera por los datos que lo que obtenemos de la Confederación Hidrográfica punto anterior más importante en el caso de Miranda de Ebro es que el Caudal pueda llegar eh a nuestra ciudad pues en las próximas horas hasta mil trescientos metros cúbicos por segundo es decir subir de los mil ciento noventa y uno noventa y cuatro actuales hasta mil trescientos metros cúbicos por segundo es la estimación de manera que lo que se espera es que para la tarde noche empiece ya a estabilizarse

Voz 0496 02:36 así para mañana la mayor crecida estará La Rioja Baja fundamentalmente en la zona de Alfaro Conrado Escobar que paro

Voz 5 02:42 lo hagan con la cifra de mil setecientos metros cúbicos por segundo estas cifras si nos atenemos al a lo que son los antecedentes pues no llegan a dos puntos más álgidos que hemos tenido en cuanto a crecidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Voz 1439 03:02 así las cosas estaremos pendientes entre la jornada de hoy y también mañana en la zona de La Rioja Baja nos quedamos con el tiempo con los pero también para las próximas horas a si esta previsión va a acompañar a Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué tal buenas tardes

Voz 1693 03:16 buenas tardes cielos cubiertos con precipitaciones débiles sobre todo en la Ibérica que irán remitiendo ya durante esta segunda mitad del día pero que aún podrían ser en forma de nieve por encima de los mil cuatrocientos a los mil quinientos metros las temperaturas en ligero ascenso algo más acusado las máximas del Valle llevamos a los diez grados en Haro y Arnedo doce en Logroño los trece en Calahorra y Alfaro con viento del norte y noroeste daba algunas rachas fuertes al principio en La Rioja Baja y en la Ibérica en todo caso aquí ya ha ido amainando mañana sábado cielo nuboso tendiendo a partir de la mañana a quedar despejado no descartar hemos algunas brumas y nieblas matinales ocasionales en La Rioja Alta las temperaturas mínimas es la próxima madrugada bajarán de tendremos valores de uno a cuatro grados al amanecer con heladas débiles en la Ibérica y las máximas continuarán subiendo hasta los doce en Haro los trece en Logroño los catorce grados en Calahorra Alfaro y Arnedo el viento del norte y noroeste tenderá a lo largo del día a componente oeste de cara al domingo esperamos intervalos de nubes durante el día irá aumentando a cielo cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles de cara a la tarde la cota de nieve se quedará sobre los mil mil doscientos metros y las temperaturas irán sin cambios o en ligero descenso el viento será del oeste al noroeste con algunas rachas fuertes en la montaña

Voz 8 04:33 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1439 04:36 de momento en estos momentos aquí en el centro de Logroño once grados y los cielos con nubes y claros y nos quedamos también en portada con el deporte Sergio Moreno qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 9 04:46 hola Ana buenas tardes la Unión Deportiva Logroñés busca la cuarta victoria consecutiva algo que no logra desde la temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete cuando el propio Sergio Rodríguez situó la mejor racha de la historia del conjunto riojano con seis triunfos seguidos ha llovido mucho desde entonces y nunca mejor dicho en la actual plantilla busca superar al Langreo para establecerse con mayor fiabilidad entre los cuatro mejores de la clasificación así lo ha destacado esta misma mañana Andy Rodríguez

Voz 10 05:11 bueno pues que sabemos que es una temporada la temporada son muy dura y bueno estar ahí entre los cuatro primeros el duro y bueno como todo ha dicho sobre todo tener esa fortaleza mental de de seguir sumando victorias de no porque tenemos una racha buena eh relajarnos Si bueno seguir seguir en esa línea ahí estará arriba y afianzarnos sobre todo que que no entrar en un bache que no que no permita salir de ahí

Voz 9 05:37 además el Calahorra se enfrenta el domingo al Guernica el MDC al Valencia en tierras valencianas y en tercera destacan el enfrentamiento entre el Varea y la SDL aunque sin duda la noticia del día ha sido saber que diez mil mujeres correrán el próximo treinta y uno de marzo por las calles de Logroño la carrera contra el cáncer en la Carrera de la Mujer un éxito rotundo al cubrir todas las plazas disponibles que se había fijado la organización de nuevo la respuesta ha sido extraordinaria se ha alcanzado un nuevo recoge además en un tiempo sin duda en tan sólo dos semanas así que felicidades

Voz 1439 06:05 corremos el treinta y uno de correr de aquí yo creo que la única no hay rodeada de hombres de en este caso bueno estamos Sergio a partir de las tres y veinte hasta las cuatro de la tarde así comenzamos este Hora catorce aquí en la Cadena Ser

Voz 1439 06:47 y comenzamos precisamente por esa visita que nos ha hecho hoy el presidente del Gobierno de La Rioja Diego García qué es lo que ha dicho

Voz 0496 06:53 el presidente en declaraciones a la Cadena Ser de La Rioja ha insistido en que el proyecto de ley de Presupuestos no sea aprobado porque estamos en un año electoral José Ignacio Ceniceros defiende el proyecto de ley de medidas urgentes confirma que sigue a los contactos con ciudadanos dice que esos contactos además van por buen camino

Voz 11 07:07 sí allí presentamos una ley de de medidas fiscales que bueno que esa ley es cierto que no lo han aceptado en la Mesa de la Cámara que vaya por trámite de urgencia pero sigue el trámite normal y esperemos que en el mes de febrero pueda entonces tanto lo que está haciendo el Gobierno pues es hablar con los grupos parlamentarios y ahí estamos reuniéndonos con con ciudadano bueno yo creo que las conversaciones va bien y que esta ley de una u otra forma se pueda llevar adelante

Voz 0496 07:33 el jefe del Ejecutivo ha señala que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado es letal para La Rioja y sobre la petición de constituir la comisión mixta que analice las compensaciones por el efecto frontera ceniceros insiste en que se tiene que poner ya en marcha

Voz 11 07:45 no está cuantificado no porque es muy fácil hablar de dieciocho de veinte millones quién cuantifica es no hay nosotros tanto el consejero de Hacienda Alfonso Domínguez como yo habíamos tenido una reunión con la con la ministra de Hacienda ella nos dijo que no quería ni oír hablar de de de convocar esa reunión para poner en marcha el lo que es el artículo cuarenta y seis y no esa comisión mixta que que era como caer sino no ha quedado más remedio que solicitar ojo he pedido que se constituye la comisión que tenemos que pedirlo a al Gobierno de España en este caso a la a la ministra porque era una reivindicación también constantemente del Partido Socialista a lo largo de todos estos años

Voz 0496 08:28 ceniceros ha hablado también sobre el Partido Popular y reconoce que cualquier congreso con dos candidatos deja heridas el presidente de los populares considera que esas heridas están ya sol dadas pero entiende que siempre quedan restos

Voz 11 08:38 Congreso cuando es candidaturas y eso siempre deja heridas no en el sentido de la palabra pero bueno yo creo que todos hemos hecho ese es ese esfuerzo y en ese sentido yo como presidente de del partido me comprometí a ello y en esa labor estoy creo que por mi parte lo hemos conseguido aunque siempre quedan pues algunos restos no siempre hayan que no está conforme pero no pasa en su pasa en todos los aspectos de la vida no hay en la formación política pues puede haber también personas que no estén de acuerdo hay que respetar a todo el mundo pero yo creo que en líneas generales estoy contento con la labor que se ha hecho de de que solar de coser como decía después de de de ese congreso que tuvimos en el en el año dos mil diecisiete

Voz 0496 09:26 sobre la elección de Gamarra como candidata a la Alcaldía de Logroño ceniceros recuerda que el partido en La Rioja propone pero que quién decide es Madrid y en este sentido ceniceros reconoce que ha habido conversaciones discrepancias pero señala que es un tema ya cerrado

Voz 11 09:37 nosotros lo que hemos hecho es hablar con en el partido a nivel nacional ellos no se han hecho esa propuesta podríamos haber tenido algunas discrepancias que yo no les niego pero bueno y se cierra filas Si eh bueno somos un partido de implantación nacional no solamente regional no y puede pasar también aquí en La Rioja con con algún municipio no que unos venga una propuesta de

Voz 12 10:02 un candidato a un ayuntamiento y a lo mejor

Voz 11 10:04 una candidata ya lo mejor desde la dirección regional del partido pues podemos pensar lo contrario hablar con ellos y proponer a otra persona no eso es lo que ha pasado aquí pero bueno ese tema está cerrado desde el día que estuvo aquí el presidente nacional del partido Pablo casados

Voz 1439 10:20 los con asuntos políticos lo están escuchando en la Cadena Ser los líderes territoriales de Podemos se han dado cita hoy en Toledo han sido once para reconducir la situación en Madrid e intentar evitar que no haya dos listas en las comunidades una cita en la que ha habido ausencias importantes como la de Cataluña Andalucía Galicia Castilla y León Navarra y a la que han asistido los líderes entre otros de Euskadi Aragón Baleares Murcia Canarias y también en la que el de la Rioja desde esta cumbre el secretario general de Podemos La Rioja ha dicho que en el encuentro que este encuentro no era para hablar sólo de organización interna sino también de política

Voz 13 10:52 es una reunión en la que hemos tratado sobre todo de política

Voz 14 10:56 claro

Voz 13 10:57 no no no de organización interna no hemos hablado de personas ni de comunidades autónomas simplemente reforzar a la organización a toda la organización y a la dirección estatal como a todas las direcciones autonómicas en el sentido de que tenemos ahora mismo una una etapa muy importante en la que tenemos que tenemos que trabajar todos unidos demostrar confianza y cómo pierden vidas

Voz 1439 11:30 una etapa muy importante según Kiko Garrido que aquí se afronta sin candidato

Voz 13 11:33 tenemos tenemos las primarias paradas en el juzgado eh yo soy optimista y espero que puedan pues que podamos tener primarias lo antes posible tener un candidato para sí pero es pronto todavía para para para hablar de esas decisiones lo primero lo primero que toca es una vista previa con el juez con las dos partes esperamos que en esa lista previa relevante de las otras de las primarias y que todo su que con con normalidad

Voz 1439 12:06 así las cosas y hoy es viernes y ha habido reunión del Consejo de Gobierno

Voz 0496 12:10 la Rioja ha pedido al Gobierno de España reconocer a Juan Why do como presidente de Venezuela la portavoz del Ejecutivo pide además a Pedro Sánchez que lidere las conversaciones en Europa para terminar con la indefinición sobre la política exterior comunitaria en este terreno

Voz 15 12:23 somos conscientes de que las comunidades autónomas por supuesto entre ellas La Rioja no somos sujetos de derecho internacional pero es verdad que ante la indefinición ante la impasibilidad del Gobierno de España y también eh esa falta de definición que tienen la Unión Europea pues sí que pedía Vimos que lo mismo que en La Rioja lo reconoce lo reconozcan esas instituciones y en ese sentido pedimos también al presidente del Gobierno de España que lidere esas conversaciones en el ámbito de la Unión Europea para que así se reconozca creo que no podemos permanecer impasibles ante la violación sistemática de los derechos humanos y la situación que precisa ayuda humanitaria

Voz 0496 13:02 por otra parte el Consejo de Gobierno ha aprobado la prórroga del convenio con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federación Riojana de Municipios para dar una respuesta eficaz a familias vulnerables afectadas por un desahucio el consejero de Políticas Sociales dice que el año pasado treinta y una personas se beneficiaron de este acuerdo Conrado Escobar

Voz 5 13:17 desarrollar un protocolo de intervención rápida y eficaz antes si ante familias personas que estén en situación de vulnerabilidad y que se puedan ver en riesgo de ser desahuciadas lanzadas de su domicilio el número de personas que se han visto beneficiados en este caso por este convenio que ahora se actualiza ha sido el en el dos mil dieciocho de treinta y una personas de esas treinta y uno personas el noventa coma cuatro por ciento son casos que se producen por impago de rentas

Voz 1439 13:50 antes de llegar a las dos y veinte les contamos que Ibercaja reforzó el año pasado en La Rioja la apuesta de la entidad por la banca personal la banca de empresas del sector agroalimentario el director territorial de Ibercaja señala que la caja tiene una cuota del veinte por ciento nuestra comunidad y que el cuarenta y tres por ciento de los riojanos son clientes Jesús les destaca además que Ibercaja se ha convertido en la entidad de referencia para el sector agro en nuestra región de esta forma llegamos a las dos y veinte Nos quedamos ya con asuntos municipales Logroño registró el año pasado cuatro mil quinientos setenta y tres licencias de obra y actividad mil quinientas noventa y siete más que durante el año dos mil once Diego Sacristán

Voz 0866 14:29 el concejal de Urbanismo Pedro Sáez Rojo señala que el aumento en un cincuenta y tres por ciento de las licencias de obra y actividad en el periodo comprendido entre dos mil once y dos mil dieciocho posiciona Logroño como una de las ciudades más pujantes de España concretamente el año pasado se registraron cuatro mil quinientas setenta y tres licencias frente a las dos mil novecientos setenta y tres de dos mil once

Voz 6 14:48 de manera que en dos mil dieciocho se concedieron un total de cuatro mil quinientas setenta y tres licencias en el Ayuntamiento de Logroño mientras que para esos mismos tipos e el número de licencias que se tramitó en dos mil once fue de dos mil novecientos setenta y seis estos cinco mil trescientos perdón cuatro mil quinientos setenta y tres respecto a dos mil novecientos setenta y seis ese es el incremento del cincuenta y tres por ciento que yo les decía incrementó que como también les comentaba al comienzo no hace sino trasladar esa imagen de aumento paulatino de actividad en estos últimos años

Voz 0866 15:30 en cuanto al tiempo de tramitación de licencias conjuntas de obras y actividades los tiempos medios de espera En días pasan de los ciento noventa y dos de media en dos mil once a los sesenta y tres en dos mil dieciocho y en cuanto a las licencias de obras mayores de nueva planta se pasa de ciento trece días a noventa y siete de media

Voz 6 15:45 les voy a dar los datos de dos mil once para compararlos con dos mil E con dos mil dieciocho en el caso de las licencias de que denominamos de obras conjuntas de obras y actividades que son unas licencias que por por ser precisamente también de actividad en su tramitación requieren ya un plazo de exposición pública etcétera es decir licencias de que en fin que llevan una tramitación e podríamos decir prolongada para que se hagan una idea muy rápida ese tipo de licencias en el año dos mil once tenía una duración media de trámite de ciento noventa y dos días ciento noventa y dos días mientras que la media de ese mismo de ese mismo trámite en dos mil dieciocho fue de sesenta y dos coma seis días

Voz 0866 16:29 Sáez Rojo señala que este incremento de tramitaciones y la reducción de los tiempos son debidos al trabajo llevado a cabo por el Consistorio y los agentes económicos para facilitar la tramitación de este tipo de licencias el concejal recuerda que el Ayuntamiento ha publicado un documento que recoge los fallos habituales que se cometen a la hora de tramitar las y que sirve para evitar cometer esos errores

Voz 6 16:47 la publicación en la página web municipal se puede consultar de lo que denominamos manual de recomendaciones para licencias urbanísticas es un manual es decir que se puede visitar que se puede consultarse de muy completo de ochenta y cuatro páginas en el que aparece para cada tipo de Eli de tramitación cuáles son los los pasos a seguir e incluso un aspecto que se ha mostrado por estos datos que luego les daré en la reducción de los tiempos de tramitación se ha demostrado muy útil es eh eh una en fin una un adelanto para cada uno de esos tipos de tramitación de los errores habituales en la tramitación no de las cuestiones en las que normalmente se encontraban más trabas o en las que se producían más problemas en la tramitación

Voz 0866 17:34 en cuanto a la tipología de licencias concedidas Pedro Sáez Rojo dice que todas han crecido en el mismo porcentaje aunque sí que se registra un aumento mayor en cuanto a las obras de mayor peso económico

Voz 6 17:45 casi de diría yo que de manera proporcional pero es cierto que las licencias que suponen más proyectos de mayor envergadura pues han ido creciendo especialmente en estos últimos años una vez que eh eh se consiguió salir de la crisis es decir las las licencias para actuaciones de mayor volumen de inversión poses fueron más penalizadas en esos primeros años por ponerse por poner un ejemplo eh en el caso de las licencias de obras menores en ese sentido se ve que ejemplo en el año dos mil once cuando la economía familiar estaba mucho más o mucho más afectada que en estos momentos por ejemplo el número de expedientes fue ochocientos veinte mientras que en el año dos mil dieciocho fue mil cincuenta y siete

Voz 1439 18:34 Irán les estamos contando que hoy es el día de la publicidad en el que se reivindica el valor de la creatividad como un elemento de transformación social y cultural esta iniciativa del Gobierno de La Rioja ya crear esta enmarcada en un convenio anual de colaboración que busca sensibilizar sobre la importancia de la creatividad en la sociedad riojana Begoña Martínez es la consejera de Presidencia

Voz 15 18:52 una gran oportunidad para desde luego reivindicar y defender el papel de la creatividad publicitaria pues como un elemento transformador económico social y cultural desde luego entendemos que haya mayor creatividad hay más innovación y por lo tanto más desarrollo y más economía para nuestra Comunidad autónoma en ese sentido quería decir es que entendemos la creatividad pues como un factor de competitividad que permite abrir también nuevas oportunidades tanto a la sociedad como las diferentes empresas y que desde luego es vital para todo el tejido económico de nuestra comunidad autónoma

Voz 1439 19:28 según la presidenta de a crear es importante usar la comunicación el marketing la publicidad y el diseño Lola Zuazo

Voz 16 19:33 el sector de las agencias de publicidad y comunicación no sirve para llamar la atención de la sociedad en general y de ir de las instituciones y las empresas en particular sobre la importancia de utilizar la comunicación el marketing la publicidad y el diseño para cumplir los objetivos entendemos que la disciplina son medios para conseguir los fines que nos proponemos no sirve también para poner en común las experiencias y las diferentes visiones

Voz 17 20:00 a de ver el

Voz 16 20:02 entender el mundo

Voz 1439 20:05 lo la publicidad por parte de

Voz 16 20:07 de los diferentes profesionales para celebrar sobre todo lo que lo que porque es eso también lo que nos hace crecer y crecer nuestra actividad

Voz 1439 20:16 el cierre de este Hora catorce Nos desplazamos hoy también hasta a la Feria Internacional de Turismo que se está desarrollando en Madrid hoy el protagonismo es de Logroño alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra que tal como está buenas tardes

Voz 0394 20:28 hola muy buenas tardes pues muy bien bueno protagonismo de Logroño y en concreto de San Bernabé mirando ya al dos mil veintiuno no en nuestro quinto centenario

Voz 18 20:38 bueno sobre todo el protagonismo de ese quinto centenario que queremos que supera además las fechas de de esa Bernabé con el objetivo es el año dos mil veintiuno y ese acontecimiento que Logroño empieza a organizar y que dentro de esos trabajos que forman parte de la organización pues sin duda una es la difusión y el que dentro de todas estas ferias especializadas desde el ámbito turístico empiecen a conocer lo que va a ocurrir en Logroño de manera que lo tengan presente en la planificación de sus actividades en los próximos en los próximos años

Voz 0394 21:14 alcaldesa y cómo se presenta en Madrid en una feria de estas características un evento que realmente para Logroño ustedes todos no queremos que sea muy importante

Voz 18 21:24 bueno pues se presenta fundamentalmente primero acompañados de los en los que lo han cuidado durante estos cinco siglos no como es la Cofradía del Pez la Cofradía de San Bernabé los voluntarios y también los grupos Raquel activistas que aparte con una actuación nada que va a permitir que todo el mundo se haga una idea de que en qué consistió es el momento de la historia no sólo de Logroño y de La Rioja sino de la Historia de España de Europa y sobre todo empezar a exponerlo para que conozcan desde ese el estudio histórico que hemos hemos planteado con Emilio Sáenz Francés que conozcan la profundidad de algo que supera la pues el ámbito el acto local no de esa manera los permitirá a partir de ahí llevar a cabo reuniones sectoriales en las que se les va informando cosas distintos turoperadores cuál es el concepto que es este acontecimiento el respaldo que ya tiene por parte del Gobierno de España y por tanto los incentivos fiscales que eh es que cualquier participante se puede acoger is que llanamente un acontecimiento hacia dentro de la ciudad sino también hacia fuera ocurren en otras no otros puntos de España con otros acontecimientos

Voz 1439 22:44 comienzo sólo alcaldesa no pues sin duda alguna

Voz 18 22:46 no es que ahora ya tenemos el baje tenemos esa declaración tenemos el el el el estudio histórico sobre lo que queremos celebrar y conmemorar estamos pendientes ya de la cima con el exterior se articulará todos esos beneficios fiscales y a partir de ahí en todas las colaboraciones que hay que buscar captar para que el acontecimiento lo que tiene que ser su programación que eso supone pues todo tipo de actividades en torno a todo ese año de todo tipo de dimensiones hablamos de dimensiones para toda una sociedad logroñesa pero también acontecimientos como pueden ser conciertos como pueden ser pues pues de de la mano de cualquier especialidad artística disciplina artística que puedan tener lugar exposiciones obras de teatro etcétera que permita que usted una oferta atractiva para cualquier visitante con este mensaje desde hace turnos