Escucha las noticias de las 19:00 (25/01/2019)

Nicolás Maduro repitiendo que esto es un golpe de Estado que el Ejército no lo va a permitir

que hoy nosotros podemos decir que esta nueva versión de golpe de Estado el pueblo venezolano no lo permitirá la Fuerza Armada Nacional bolivariano no lo permitiera y nosotros lo vamos a derrotar

fue la panorama muy complicado además contamos hasta ahora Ester Bazán seguimos pendientes en las labores de rescate de Julen los mineros están a menos de un metro del objetivo marcado aunque eso no se traduce en nada más porque esta mañana la dureza del terreno ha hecho que la perforación fuera muy lenta tuvieran que realizarse tres micro voladuras más cosas nace la declaración de Toledo firmada por los once líderes de Podemos reunidos hoy para analizar la situación a la formación morada una cita que ha coincidido con la dimisión del líder madrileño Ramón Espinar que deja también su cargo en la Asamblea y en el Senado de la declaración piden cooperar no competir Mariela Rubio