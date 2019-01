Escucha las noticias de las 20:00 (25/01/2019)

No hay resultados

Voz 1667 00:24 cómo están muy buenas tardes los dos se dicen el presidente legítimo del país los dos han enfrentado hoy discursos a la misma hora cuando Aído reaparecía en público hoy ante cientos de seguidores aquí derrota muy claramente establecían

Voz 5 00:40 gobierno de transición y elecciones libres

Voz 1667 00:45 las enfrenta a las horas más inciertas de los últimos años con la oposición reforzada por el respaldo que está recibiendo de buena parte de la comunidad internacional Europa su manera ha reconocido ya Why do como presidente aunque ponga una condición previa de difícil cumplimiento que Maduro no convoque elecciones Josep Borrell exministro

Voz 4 01:04 eres ahora ya se trata de establecer una dinámica para que si la situación sigue como está pasemos adoptar otra clase de medidas informadores llegó entre ellas España considera la recoge el reconocimiento como presidente interino para que sea la Asamblea Nacional que convoque las elecciones

Voz 1667 01:28 Nicolás Maduro ha ofrecido esta tarde una larga y peculiar rueda de prensa en la que ha enviado este mensaje al ministro español de Asuntos Esther

Voz 0216 01:35 sí bueno la declaración del canciller español craso son insolente si ellos quiere elecciones que hagan elecciones en España porque no el presidente español electo por ningún voto popular donde hubiera elecciones en España no tiene moral para dar lecciones a Venezuela imponerle ultimátum a Venezuela parecieran repetir el guión de José María Aznar

Voz 4 02:00 mientras

Voz 1667 02:01 este país hay un nombre que ese repite una y otra vez desde hace días es el de Julen estas últimas horas nos dejan una angustiosa cuenta atrás centímetro a centímetro en el recorrido de los mineros hacia el lugar en el que se supone que está el pequeño esta es el portavoz de la Guardia Civil

Voz 6 02:17 la montaña manda en nuestros trabajos la montaña marque el ritmo de trabajo de estas personas ir al igual que hemos encontrado material extremadamente duro en el túnel vertical el pozo vertical se está encontrando el mismo material en el túnel horizontal donde se está trabajando para llegar a la montaña esta tarde ha sido

Voz 1667 02:39 algo más manejable en Madrid los taxistas de momento mantienen la huelga porque no les convence la propuesta formulada por la Comunidad y el Ayuntamiento limitar la contratación de los WC a una distancia mínima de trescientos metros entre vehículo y cliente así lo presentaban Ángel Garrido y Manuela Carmena el concepto es eliminar el concepto de mire contratación temporal en el que yo creo que había un desacuerdo absoluto Ike a manos podía llevar a reclamaciones multimillonarias tal como ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia e introducir algo nuevo pero yo creo que puede ser válido para todos que es el de contratación espacial

Voz 4 03:13 queridos buscar sí empleando el elemento del distanciamiento del espacio geográfico se puede lograr los mismos efectos no

Voz 1667 03:23 en este inicio de año está siendo más que convulso en Podemos Pedro Blanco

Voz 1715 03:27 es que yo dimitido de todos sus cargos Ramón Espinar era el líder de Podemos en Madrid diputado autonómico y senador Espinar no ha puesto voz a su dimisión Un texto difundido en redes sociales explica el motivo asegura que se va porque no puede llevar a Podemos a dónde les gustaría llevarlo en fin Espinar va porque entre otras cosas había quedado colgado de la brocha traía irrupción de Rejón y la recolocación de las piezas y todo en el día en el que once líderes autonómicos de Podemos han dado a luz la declaración de Toledo en la que piden con la que piden a su partido que se dedique a la cooperación Hinault a la competición José García Molina es el secretario general de Podemos en Castilla La Mancha convocante de esta cumbre

Voz 7 04:02 la confianza unidad coordinación negociación sobre todo a veces no caer en algo que que caemos que es en el fuego cruzado en las declaraciones altitud sonantes que nuestra gente yo creo que en general no entiende

Voz 1715 04:17 Nos acercaremos a Barcelona para que nos cuenten cómo ha ido una nueva reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno hoy le tocaba la delegación de la Moncloa viajar a Cataluña la encabezado la vicepresidenta Cano

Voz 1667 04:26 como siempre a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:30 buenas tardes el serbio Djokovic será el rival de Rafa Nadal en la final del Open de Australia Djokovic ha ganado al francés pueril hoy conserva con facilidad tres a cero en semifinales si el domingo peleará en la final ante Rafa Nadal tenemos Euroliga de baloncesto en juego están jugando a dos equipos de nuestra Liga Baskonia visita la cancha del Darussafaka a falta de un minuto los vitorianos pierden por setenta y ocho a setenta y dos y el Herbalife Gran Canaria está ganando cuarenta y uno cuarenta y cinco en la cancha del Buducnost luego jugará el Barça ante el CSKA Joy no tenemos fútbol de Primera pero sí de Segunda a las

Voz 1667 05:02 nueve juegan en La Romareda Zaragoza y Oviedo previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 05:07 es el fin de semana mañana será el día en que podremos disfrutar de mejor tiempo en el conjunto del país por una parte desaparecen los chubascos de Canarias sobretodo de la provincia de Guipúzcoa y norte de Navarra así como las nevadas del Pirineo mañana será el día con más horas de sol en el conjunto del país con un poco de frío a primeras horas de la mañana no será tampoco muy exagerado Tura entera tarde máximas también un poco más bajas que hoy pero la mayor parte del país entre los diez y los quince grados cerca del Mediterráneo por encima de los quince también en Canarias el domingo con el paso de las horas las nubes irán ganando protagonismo chubascos sobre todo en el extremo norte de la península no lluvia persistente y el viento de poniente a lo largo del domingo ganará intensidad en prácticamente toda la Península y Baleares

Voz 1667 05:48 empieza hora25 Pedro antes de cerrar portada un

Voz 1715 05:51 a mí yo sociológico muy relevante al que deberíamos prestar atención cada vez hay menos jóvenes que quieren tener carné de conducir algo que era una especie de rito inaugural de la vida adulta para muchos hoy es algo completamente prescindible para los más jóvenes en dos mil diecisiete Se tramitaron la mitad de permisos de conducir que diez años antes en dos mil siete va contar Mariola sobrio

Voz 0259 06:13 estas dos chicas ya han cumplido los dieciocho años y no les interesa de momento sacarse el carné de conducir

Voz 8 06:18 ahora no siento que lo necesite para moverme por Madrid el transporte público me va genial no forma parte de mis prioridades si la gran mayoría de mis amigos y amigas tampoco tienen el carné de conducir hace diez años

Voz 0259 06:31 años el número de permisos expedidos superaba con creces los ochocientos mil en dos mil diecisiete fueron trescientos ochenta y cinco mil en esta década han ido cayendo la DGT analizando el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones María Lidón Lorenzo

Voz 9 06:45 yo creo que sí que es para los jóvenes ahora mismo no las tabletas las tecnologías les móviles