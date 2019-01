Escucha las noticias de las 22:00 (25/01/2019)

Voz 1667

00:17

cuarenta y ocho horas después del salto escena de Hong Lei do como nuevo referente de la la oposición chavista se ha puesto sobre la mesa la alternativa más sensata para resolver el peligroso pulso por la legitimidad de la presidencia de Venezuela al que asistimos desde el pasado miércoles no se trata de una solución revolucionaria ni imaginativa sino de algo tan antiguo como la propia democracia Se trata de una convocatoria electoral que refrende con todas las de la ley al futuro presidente de Venezuela ya sea Nicolás Maduro Juan Cualladó o cualquier otro candidato claro que es importante que esos comicios se celebren cumpliendo los estándares democráticos y las garantías más básicas para que nadie pueda poner en duda el resultado algo que sí está ocurriendo ahora Nicolás Maduro recordemos revalidó la presidencia después de un proceso electoral en el que la oposición se quedó fuera después de desplazar y ningunear a la Asamblea Nacional controlada por esa misma oposición legítimamente elegida en las urnas claro que del otro lado esta why do que necesita del mismo aval democrático para validar su proclamación como nuevo presidente de Venezuela por mucho que recurra a la Constitución para justificar su estrategia la solución más lógica por tanto es es a la convocatoria electoral una salida que impulsan en Europa en busca de una posición común países como Alemania o España en este caso el del Gobierno español huyendo del maniqueísmo al que se ha entregado la derecha de Pablo Casado y Albert Rivera desde hace dos días urnas au fuerza votos o pancartas en la calle a ver si por fin llega el momento en el que los venezolanos todos puedan ser escuchados Pablo Morán