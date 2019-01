Escucha las noticias de las 03:00 (26/01/2019)

tras las Ignacio seguiremos atentos a cualquier novedad en la crónica política el líder de Podemos en Madrid Ramón Espinar ha dimitido este viernes de todos sus cargos tras la crisis abierta por la decisión de Íñigo Errejón de concurrirá a las elecciones madrileñas con la marca de Manuela Carmena mientras la mayoría de líderes autonómicos de la formación morada se ha reunido hoy Emma en Toledo y han firmado una declaración conjunta en la que piden a la dirección que no compita con Errejón en las autonómicas Jorge García Molina es el secretario general de Podemos Castilla La Mancha y promotor

si la situación no ha variado un seguimos en ese paro indefinido que hoy cumple su quinto día a día de hoy con la oferta de este borrador no cumple ni con mucho las expectativas del colectivo del taxi

del exterior en Venezuela hoy ha reaparecido ante sus seguidores el autoproclamado presidente interino Juan why do que ha pedido su apoyo al Ejército y ha anunciado nuevas movilizaciones el presidente Nicolás Maduro por su parte ha abierto la puerta al diálogo con la oposición ya ha criticado la postura del Gobierno español terminamos con la noticia de última hora con la que abríamos este repaso informativo la Brigada de Salvamento Minero ha localizado esta madrugada el cuerpo sin vida de Julen en el pozo de Totalán de Málaga al que cayó hace casi dos semanas es todo por el momento en la SER continúa los muchos libros más información dentro de una hora y en nuestra página web Cadena Ser punto com