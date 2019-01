Escucha las noticias de las 04:00 (26/01/2019)

buenas noches localizado el cuerpo sin vida de Julen doce días y once horas después de su desaparición la comisión judicial permanece en la zona de rescate donde también está el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis al muestras de condolencias a suceden el presidente del Gobierno Pedro Sánchez asegura que toda España se une a la tristeza infinita de los familiares de Julen cuento el de Twitter de la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias uno uno dos que han participado en el rescate se han sumado al PSM al igual que el actor malagueño Antonio Banderas el alcalde de Málaga Francisco de la Torre que ha anunciado que decretará luto oficial en la ciudad

gracias Ignacio de la crónica política once líderes de Podemos se han reunido hoy en Toledo para analizar la situación en el partido que han firmado una declaración en la que piden a la dirección cooperar o competir en el encuentro coincide con la dimisión del líder madrileño Ramón Espinar que deja también su cargo en la Asamblea en el Senado informa Mariela Rubio

si los firmantes intentan así forzar a la dirección nacional de Podemos a que no presente una candidatura alternativa a Errejón y ambas partes traten de buscar un acuerdo en la denominada Declaración de Toledo los firmantes señalan que se debe concurrir a las elecciones en alianza con el mayor número de personas y organizaciones hermanas y por ello se han comprometido a trabajar unidos en la mejor campaña posible nos hacemos falta todos y todas dice el texto es la hora de cooperar Hinault de competir el documento ha sido suscrito por los líderes de Podemos en Castilla La Mancha en Murcia en Canarias en Aragón en Asturias en Baleares en Euskadi en Comunidad Valenciana en La Rioja y en nada del exterior

en Estados Unidos Donald Trump ha firmado esta madrugada el decreto que dota de fondos a la Administración federal para las próximas tres semanas una medida que pone fin a un cierre parcial del Gobierno de treinta y cinco días que ha sido el más largo en la historia estadounidense continúan los posicionamientos ante la crisis abierta en Venezuela el Gobierno español apuesta por la convocatoria de elecciones en el país antes de reconocer al al autoproclamado presidente interino Juan Why do Josep Borrell es el ministro de Exteriores sí

quiero existe la menor voluntad por parte de el régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones nos plantearía Most de adopción de otras medidas centradas que se incluye el reconocido

Voz 2

02:37

el presidente venezolano ya ha contestado a las palabras de Borrell dice Maduro que las elecciones hay que convocarlas en España porque Pedro Sánchez no fue elegido en las urnas Juan why do por su parte ha reaparecido ante sus seguidores ya ha pedido el apoyo del Ejército enviada especial de pista Radio Caracas Amanda Sánchez