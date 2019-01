Escucha las noticias de las 05:00 (26/01/2019)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 00:06 los equipos de rescate localizan el cuerpo sin vida de Julen en el pozo de Totalán en Málaga a la una y veinticinco de la madrugada la Brigada de rescate minero ha logrado acceder al punto en el que se encontraba el niño de dos años la comisión judicial permanece en la zona donde también ha acudido el delegado del Gobierno en andan

Voz 3 00:21 sí Alfonso Rodríguez Gómez de Celis el presidente del Gobierno ha mostrado en Twitter su apoyo y cariño a la familia de Julen y ha reconocido el trabajo de las más de trescientas personas que han participado en el rescate que dura doce días era alcalde de Málaga además ha anunciado que declarará luto oficial en la cita más cosas los taxistas madrileños decidieron anoche en una asamblea continuar con su huelga indefinida lo hacen tras rechazar la propuesta de regulación de las licencias súbete cede el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que pasa porque los vehículos de alquiler con conductor tengan que estar a una distancia mínima de los clientes para poder ser contratados antes de conocer la decisión de los taxistas de seguir con la huelga el presidente madrileño advertía de que ésta podría ser la última propuesta escuchamos Ángel Garrido y al presidente de la Asociación Madrileña del Taxi Felipe Rodrigo

Voz 4 01:05 espero confío porque además puede que esta sea la última oportunidad confió en que acepten todos rebajar al gusano expectativas para un bien común del dedo

Voz 5 01:13 no no es cuestión de tiempo no es cuestión de distancia nosotros pedimos tiempo no distancia además la palabra pregunta dotación lo dice bien claro es tiempo no distancia

Voz 3 01:23 en Cantabria y Asturias las fuertes lluvias de los últimos días han provocado numerosas inundaciones y cortes de carreteras repasamos las principales incidencias lo que nos espera este sábado Manel Ara buenas noches buenas noches

Voz 6 01:33 pues en Cantabria tres pueblos del municipio de Fez han quedado este viernes aislados durante varias horas a causa del temporal unas lluvias que el jueves dejaron inundaciones en gran parte de la comunidad y que hayan continuado con menor fuerza lo que ha permitido iniciar las labores de recuperación también en Asturias el temporal ha dejado esta semana cuatro fallecidos decenas de carreteras cortadas veinticuatro colegios cerrados y el desalojo del Hospital de Arriondas el Consejo de Ministros de este viernes aprobado un decreto con medidas urgentes para reparar los daños ocasionados en Cantabria y en Asturias para este sábado las lluvias darán una tregua en toda la Península aunque se mantiene la alerta naranja por temporal en Menorca

Voz 3 02:07 gracias Daniel fuera de nuestro país la responsable de la política exterior de la Unión Europea ha elaborado este viernes un borrador que fija la posición comunitaria ante la crisis abierta en Venezuela de momento la Unión no reconoce a Juan Why do como presidente pero da su apoyo a la asamblea que preside pide elecciones corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 02:24 la Unión da un giro y ahora si desea enviar un Ultima toma Venezuela advirtiendo a Nicolás Maduro que si no hay elecciones de manera inmediata van a reconocer a Juan Guayre Ésta es la posición que ha sido consensuada entre los grandes gobiernos europeos desde Alemania al Reino Unido con España que se ha convertido estas últimas horas en una de las voces más exigentes para que el mensaje que a Venezuela sea un mensaje claro por esto de momento el Gobierno español ha rechazado el primer borrador de la resolución de la declaración que se estaba preparando por entender que no era lo suficientemente dura ahí es que no quiere el Gobierno que lo que se diga es que si estuvieran medidas sino que se tomarán medidas un problema que de momento aquí confían no impida el acuerdo final acuerdo que debe permitir a los países de la Unión Europea presentarse con posición común al debate de Naciones Unidas