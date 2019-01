Escucha las noticias de las 06:00 (26/01/2019)

son las seis las cinco en Canarias encontrado el cuerpo sin vida de Julen en Totalán en Málaga a la una y veinticinco de la madrugada hoy después de más de treinta horas de trabajo los mineros han conseguido acceder al punto del pozo en el que se encontraba el niño de dos años se pone fin así a una operación de rescate que se ha prolongado durante doce días y en la que han participado más de trescientas personas los restos mortales de Julen han sido evacuados por un furgón funerario pasadas las cuatro a partir de las nueve de la mañana está previsto que el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ofrezca una rueda de prensa para explicar los detalles de la última fase del rescate en la crónica política la crisis en Podemos agrava el secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar presentó ayer la dimisión de todos sus cargos mientras en Toledo once líderes autonómicos del partido han firmado una declaración conjunta en la que piden a la dirección que no compita contra Errejón en las autonómicas Jorge García Molina es el secretario general de Podemos Castilla La Mancha y promotor del encuentro hoy en Toledo

nosotros podemos conseguir que ese vídeo ese retiren veinticuatro horas tiene un agresor sepa que además de la posible sanción penal le pueden caer hasta veinte millones de euros de sanción económica igual conseguimos que la gente se lo piense antes de hacer lo que no debe

Voz 1

02:20

exterior hoy está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU debata sobre la situación en Venezuela después de que el opositor Juan Why doce autoproclamarse presidente interino del país ayer Why do reapareció entre su siga ante sus seguidores y pidió al Ejército que respalde su plan para poner en marcha un gobierno de transición y convocar elecciones el presidente del país por su parte mostró su compromiso con el diálogo y criticó la injerencia extranjera en Venezuela les escuchamos sí