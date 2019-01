Escucha las noticias de las 10:00 (26/01/2019)

el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Félix ha dicho que sobre la investigación no pueden dar detalles ya que está en manos del Juzgado de Instrucción nueve de Málaga sí ha explicado que el niño cayó hasta setenta y un metro de profundidad y se topó con un suelo de tierra lo escucha

en Matinal SER hemos hablado con Francisco Delgado Bonilla es presidente del Consorcio Provincial de Bomberos ha asegurado que no se han escatimado en medios para poder encontrar a Julen y que este suceso les ayudará a estar preparados para responder ante situaciones simil

pues esa experiencia va a ser bueno para un futuro para poder dar soluciones esperemos que no me encontré una situación tan trágica como la que hemos vivido pero esto va a venir para crear protocolo mejorar siempre nuestro servicio público darle mayor eficiencia si cabe

cambiamos de asunto en Estados Unidos Donald Trump ha afirmado esta madrugada el decreto que dota de fondos a la Administración federal para las próximas tres semanas una medida que pone fin al cierre parcial de gobierno más largo de la historia del país y que no contempla ni un dólar para el muro que el presidente quiere construir en la frontera con México corresponsal en Washington Marta del Vado

hasta Donald Trump ha explicado que el pacto alcanzado con los demócratas para reabrir el Gobierno temporalmente no es una concesión dice el presidente que está teniendo en cuenta los millones de personas afectadas por el mayor de la historia pero en Washington se entiende como una derrota política del presidente que finalmente ha aceptado un acuerdo de mínimos en los presupuestos que no incluyen ni un dólar para su muro es decir las negociaciones ahora están en el mismo punto que hace treinta y cinco días antes de que empezarán Shut down el presidente da a los partidos tres semanas para alcanzar un acuerdo duradero en los presupuestos que incluyan en sus cinco mil setecientos millones de dólares para el muro