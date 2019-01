Escucha las noticias de las 12:00 (26/01/2019)

es mediodía las once en Canarias a partir de esta hora está previsto que el presidente de

Voz 1061

00:20

buenas tardes y declaración de Sánchez a tres horas de que se celebre la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que Estados Unidos pretende aprobar una resolución sobre Venezuela que todo indica que va a ser vetada por Rusia y China la reunión la había pedido de manera urgente de Estados Unidos y allí va a estar subsecretario de Estado Mike Pompeo le va a acompañar el ex diplomático Elliot Abrams que ha sido nombrado por el Gobierno estadounidense para coordinar todo lo relacionado con Venezuela Abrams ha comparecido esta noche junto a Pompeo Ci que ha dicho que Venezuela vive una crisis profunda difícil y peligrosa tres horas decíamos para esa reunión en Naciones Unidas mientras que en Venezuela están convocadas para hoy nuevas asambleas y protestas después de que ayer el líder del Parlamento y autoproclamado presidente del país Juan Why do explicara su hoja de ruta que consiste en César a los dirigentes chavistas nombrar un gobierno de transición y convocar elecciones