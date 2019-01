Escucha las noticias de las 13:00 (26/01/2019)

con esta declaración el Gobierno de España da ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres transparentes y democráticas no ocurre reitero Si no ocurre esto España reconocerá a Volvo ha ido como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones

comparecencia oficial en el Palacio de la Moncloa durante la que Sánchez ha insistido en que no busca poner o quitar gobiernos en Venezuela ha dicho literalmente Resino democracia y elecciones libres y en la que el presidente ha querido remarcar su trabajo activo asegura para lograr una posición común de la Unión Europea en el reconocimiento de Juan Gide puedo como presidente

Voz 0738

01:25

buenas tardes exactamente si forzar elecciones de manera inmediata cuestión debería ser al consenso que salía de la reunión de ayer no de semanas la novedad es que aquí se amenaza con avanzar de forma unilateral que a nivel de los veintiocho Estados miembros no se consigue consensuar el texto de la declaración un texto que ayer España frenó por entender que era demasiado suave ya que no garantizaba que sirvan a tomar medidas incluido el reconocimiento de sino que planteaba que si iban a estudiar la toma de esas medidas un cambio imprescindible para que los grandes gobiernos mantengan el consenso europeo