Hora 14 (26/1/19)

Voz 0268 00:00 la ley contra la violencia de género y además en trabajar en la prevención en los centros escolares y asociaciones moral asegura además que queda mucho por hacer en materia de igualdad y un claro ejemplo de ello ha sido su nombramiento ya que ha sido ha dicho valorada como mujer de Hinault por su trayectoria profesional le escuchamos

Voz 1 00:19 ha sido un ataque así yo lo he vivido un ataque psicosocial hacia mi persona que ellos igual o la persona que ha hecho esa referencia no sé si habrá obtenido algún beneficio pero yo sí que he tenido muchas desventajas mes sentido atacada con esas declaraciones porque en ningún caso ha considerado valía como profesional a lo largo de los años desde luego para un puesto de estas características que aparezca la mujer de pues en términos de igualdad deja mucho que desear

Voz 0268 00:54 después entramos en detalle también en este asunto y les contamos que la Policía Nacional ha detenido a siete personas en el marco de tres intervenciones distintas como presuntos autores de varios delitos de tráfico de drogas aquí en Logroño en una de las intervenciones se procedió a la detención de tres jóvenes que resultó que tenían guardado en un trastero de un céntrico inmueble de la capital riojana más de dos kilos de marihuana secan cogollos además de varias básculas de precisión y otros útiles para el envasado otra de las intervenciones se realizó en colaboración con la Policía Local de Logroño la Policía Nacional ha desactivado un punto muy activos de venta de hachís y heroína en las inmediaciones de la zona de avenida de la Paz aquí se detuvo a una mujer de cuarenta y seis años y de nacionalidad española que guardaba parte de estas sustancias en el interior de su cuerpo lo que fue descubierto cuando fue ingresada en los calabozos de la Jefatura y la última intervención la tercera que les contamos en esta mañana ha sido en un establecimiento próximo a un centro docente los tres detenidos que se dedicaban al Met al menudeo teniendo como clientes a los jóvenes de los alrededores son vecinos de Logroño uno de ellos de dieciocho años y los otros dos menores de edad y también en portada la información de servicio lógicamente miramos un día más al caudal del Ebro actualmente el máximo de crecida del Ebro procede de la Cuenca Alta se sitúa ya en aguas abajo de Calahorra por otro lado el Ebro en Castejón tras la confluencia con el Aragón sigue teniendo tendencia Ascen ascendente hasta que se alcancen máximos caudales procedentes de la Cuenca Alta del Ebro durante esta mañana de sábado de este sábado circulando entre Calahorra y Alfaro se espera que alcance su valor máximo en esta zona ligeramente superior a mil ochocientos metros cúbicos por segundo durante las primeras horas de la tarde de hoy el caudal no descenderá claramente en el Ebro en Castejón hasta el final del día de hoy ya aquí Logroño el Caudal ya está en tendencia a la baja con la situación totalmente controlada que así las cosas en este punto comprobamos también el tiempo que no se espera para hoy para ello como es habitual nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología allí nos espera hoy Charo Toribio qué tal buenas tardes

Voz 1915 03:01 las tardes este sábado en La Rioja cielo poco nuboso tan sólo con algunos intervalos de nubes altas las temperaturas máximas suben alcanzamos los trece grados en Logroño catorce en Calahorra Alfaro y Arnedo y doce en Haro el viento sopla del oeste mañana domingo cielo poco nuboso aunque va a ir aumentando durante la madrugada hasta quedar cubierto con lluvias débiles en la segunda mitad del día la cota de nieve estará en los mil metros e irá bajando hasta los ochocientos durante la tarde las temperaturas mínimas se mantienen con cambios ligeros y las máximas en descenso y esperamos algunas heladas en la Ibérica que serán débiles en general la mínima marcará tres grados en Logroño cero en Calahorra y en Arnedo dos grados positivos en Haro y un grado negativo en Alfaro y al mediodía mañana alcanzaremos los diez de máxima en Logroño once en Calahorra y Alfaro nueve en Haro y Arnedo el viento sopla del suroeste ira girando a componente oeste y noroeste con rachas incluso muy fuertes

Voz 0268 03:57 cuando pasan ya nueve minutos de las dos de la tarde en estos momentos tenemos trece grados el aquí en Logroño también en la zona de La Rioja Baja doce grados en Haro comenzamos a si este Hora catorce aquí en la Cadena Ser pues no sé

Voz 2 04:11 comer hoy una mujer de este siglo indecisa pues no que con era hoy una mujer de este siglo sin recursos muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que eran ajenas Jamal novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 3 04:30 he escuchado hoy ante qué canción

Voz 0268 04:32 eco pues tú podrá caemos

Voz 0684 04:37 la acá eh con todas las personas que por relató tanto los técnico de sonido Invitro eh eh go go

Voz 0268 05:25 la nueva jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer Flor moral ha pasado por aquí por los micrófonos de la Cadena Ser en La Rioja moral ha señalado que este puesto se creó para aplicar la ley de violencia de género y así lo hará ya que estamos ante la expresión ha dicho más grave de la desigualdad

Voz 1 05:40 no se trata de un problema de mujeres que se trata de un problema social de hecho una de las características que le diferencia de esa violencia doméstica que está ahora mismo en muchos ámbitos ese ese aspecto estructural que tiene en la violencia contra la mujer un aspecto estructural que viene pues es de culto duras desde la forma de vivir en nuestros años anteriores que han desembocado en esta situación de desigualdad pues esta situación de desigualdad a fin al final su manifestación más extremas esta lo que es la violencia contra name

Voz 0268 06:19 por moral ha señalado que desde este puestos en incide en la prevención contra la violencia sobre la mujer y se trabaja en los centros escolares y con diferentes asociaciones

Voz 1 06:28 sentar sensibilizar sería intentar comunicar sería intentar informar para evitar que acontecieron esa violencia entonces en ese campo y lo voy a dedicar principalmente porque además es así hay un plan que se llama Plan de Director en el cual lo que se pretende es mejorar la convivencia y la seguridad de los alumnos pues en ese campo yo me dedicaré principalmente a estas funciones también a parte de lo que es el campo Escolar saldré a lo que es

Voz 5 07:03 con a varios a

Voz 1 07:06 asociaciones de vecinos a distintas pues hay distintos grupos porque está dentro de lo que son los datos de edad donde hay más violencia se encuentran en el ámbito entre los treinta y cincuenta años

Voz 0268 07:21 Moral considera que la educación en igualdad es fundamental porque todavía queda mucho camino por recorrer lo han escuchado precisamente moral ha denunciado que un claro ejemplo de esto ha sido su nombramiento ya que a ese ha hablado más de que era mujer de que de su trayectoria profesional

Voz 1 07:35 nada oportuno que a la hora de ocupar yo estoy puesto haya salido como mérito único el ser la mujer de porque ha deshecho todo currículum tanto educativo formativo

Voz 5 07:51 profesional facultativo en cuanto a

Voz 1 07:57 en cuanto a mí mi formación total como persona vale tanto en la parte académica como la parte profesional ha sido un ataque así yo lo he vivido una ataques psicosocial hacia mi persona que ellos igual o la persona que ha hecho esas referencias no sé si habrá obtenido algún beneficio pero yo sí que he tenido muchas desventajas inmenso sentido atajada con esas declaraciones porque en ningún caso ha considerado valía como profesional a lo largo de los años desde luego para un puesto de estas características que aparezca la mujer de pues en términos de igualdad deja mucho que desear

Voz 0268 08:39 más allá de lo ocurrido moral ha insistido en el trabajo que va a desarrollar ya ha reivindicado en un momento como éste la importancia de la ley contra la violencia

Voz 1 08:47 la gente no no no podemos ir ni un paso hacia atrás ya hemos vivido en desigualdad mucho tiempo esto sería un retroceso la violencia de género tiene unas particularidades y eso hay que tratarla de una manera particular porque es una violencia estructural porque es en la pareja es en un ámbito de poderosa es sólo por el hecho de que es una mujer el hombre la dominas el siente que su dominio aparece la agresión luego son particularidades que hay que considerar en todos los casos y que no se puede equiparar a lo que es la vía decía general luego hay otras violencias esta ley protege a la mujer pero no desproteger protege a nadie vale

Voz 6 09:33 también en este tiempo de radio queríamos detenernos en un asunto de interés el empleo y la discapacidad intelectual han sido los protagonistas de una mesa de trabajo en las últimas horas organizada por Feaps plena inclusión La Rioja y la Federación de empresas riojanas a través del departamento de Responsabilidad Social Empresarial por ello queríamos ahondar en este asunto y saludar a la directora de plena inclusión La Rioja Silvia Andrés qué tal buenas tardes hola buenas tardes y es que hablar de empleo y discapacidad intelectual es importante no para dar visibilidad a esta situación

Voz 7 10:06 una él es muy importante al final a conocer en una situación iraquí y a través de la red pues quién comprendo barreras porque al final la información aclara muchas dudas muchos miedos muchos estereotipos

Voz 6 10:22 el objetivo es quitar miedos no

Voz 8 10:24 pues idea visible

Voz 6 10:27 a estas personas decirle a las empresas precisamente no que son capaces de trabajar en cualquier puesto

Voz 7 10:33 hemos partido de partimos de unos datos que define que dentro de la discapacidad en la contratación de diferentes colectivos el doblemente vulnerables la discapacidad intelectual ya que el ochenta por ciento de personas con discapacidad intelectual en en en en en en en el paro y entonces es evidente que dentro de de estas contrataciones nuestro colectivo pues es el que menos peores datos da no no es el objetivo de esta actividad ha sido el de junto con empresas que ya trabajan con nosotros personas con discapacidad que están en puestos laborales en empresas ordinarias ir desde el movimiento asociativo el hacer ver que que con los apoyos necesarios la fórmula exitosa y ese ha sido el objetivo el el quitar esos miedos esas eso yo creo que es desconocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad intelectual

Voz 6 11:37 Silvia Andrés el porcentaje es altísimo no hablamos de un ochenta por ciento de paro entre este colectivo Un colectivo por lo tanto muy vulnerable no a la hora de encontrar un empleo

Voz 7 11:46 claro que decía son doblemente vulnerables no sólo tienen discapacidad intelectual sino que a su vez pues todos les resulta mucho más complicado todo sabemos que a través del empleo lo que aporta a cualquier persona es una vida independiente y entonces evidentemente pues a las personas con discapacidad lo tiene o peor porque es superior si realmente hablamos con con aquellas empresas que sí que tienen a personas con discapacidad intelectual en sus en sus plantillas realmente sólo saben decir cosas muy muy positivas no la baja el mismo laboral la motivación que se tiene pasado mucho tiempo en el puesto es la perfección que le ponen a a su tarea es decir que que por eso queríamos romper pues esta idea no que hay que que se habla desde el desconocimiento porque los que sí que conocen aquellos empresarios que conocen sus capacidades y sus talentos realmente apuestan por ello

Voz 6 12:42 digamos eh que la guerra

Voz 8 12:45 mientras no de que eh

Voz 6 12:47 conozcan a estas personas y que ella tengan alguna de ellas trabajando no pues es importantísimo para que quiten ese miedo no crea como partíamos esta conversación

Voz 7 12:58 sí sí a él era el objetivo aparte de de llegar a conocer a las empresas que han acudido que ha sido un éxito el que es lo que les cree nada no también hay que conoces SER no a a la otra parte para para nosotros cambie en poder pues a aportar nuestro granito de arena yo creo que la clave del éxito en en esta relación es el el el acompañamientos de los apoyos que desde el movimiento asociativo damos no dejamos sola la empresa una vez que contrata estamos ahí con ellos

Voz 9 13:29 dudamos porque queremos que eso tenga éxito

Voz 7 13:31 que esa persona con discapacidad pueda tener una vida plena evidentemente porque ese sueldo normal y ordinario y normalizado lo que AG es que él pueda llevar una una vida independiente entonces yo creo que la garantía es el garantizar que estamos ahí que les acompañamos que estamos con ellos con las presa quiero decir para que para que esa persona pueda hacer su trabajo al cien por cien y evidentemente el ganar el respeto del resto de los compañeros que también eh evidentemente a ellos les cuesta todo el doble es les cuesta encontrar trabajo les cuesta encontrar su sitio para eso tenemos que darle esa esa cobertura de apoyos

Voz 6 14:14 dar a conocer a estas personas acompañarles y además también Silvia Andrés desde plena inclusión ustedes eh bueno pues les dan a conocer a los empresarios y que también es otra parte importante los beneficios de la empleo o no personalizado para las empresas y sobre todo esos beneficios que pueden tener sí contribuyen a dar trabajo a personas con discapacidad intelectual no

Voz 7 14:39 si no el mensaje que les hemos dado es eso que tienen sus beneficios fiscales y sus incentivos económicos que luego a su vez también va acompañado de a través de la responsabilidad social y otro tipo de beneficios no prestigio dentro del de la del mercado uno les dan otra será la empresa ese salario emocional es decir están los tangibles en el sin canjeables y que y que hay mucho positivo he detrás de ello no este es un poco el el objetivo que hemos tenido

Voz 6 15:11 no se puede ofrecer una cifra de más a menos cuántas empresas riojanas están vinculadas con plena inclusión e digamos en la lucha por cumplir este objetivo

Voz 7 15:22 uy ese dato me has pillado

Voz 10 15:24 yo sí porque ustedes han tenido ejemplos concretos no como cometa al juego auto

Voz 7 15:31 sí exacto nosotros hemos traído dos ejemplos pero en cuenta que la Federación es un movimiento asociativo hay cinco asociaciones que forman parte de la Federación y a su vez villas fines propias sinergias con las empresas por eso se va como te lo puedo dar pero sí que es verdad que que cada vez toma He de reconocer que el empresario riojano creo que que quiere un trabajo diferente quieren ser un tipo de empresa en que parta de una responsabilidad social hizo de una forma diferente de una sociedad mejor poco a poco así que vamos abriéndose camino no pero yo creo realmente que la dificultad es el desconocimiento es que en la gente esté contraria sino el desconocer los miedos el no tener la información necesaria

Voz 6 16:17 pues a pesar de ese mal dato con el que comenzábamos ese ochenta por ciento de paro dentro de este colectivo nos quedamos con ese mensaje positivo que nos ofrece la directora de plena inclusión Silvia Andrés de que por lo menos poco a poco las empresas con este tipo de iniciativas se van concienciando de lo importante que es el poder

Voz 10 16:37 a ofrecer un trabajo a estas personas para que puedan normalizar su vida gracias Silvia Andrés buenas tardes a vosotros gracias

Voz 4 16:46 on

Voz 0268 16:48 aquí cuando pasan vendido en minutos de las dos de la tarde en este sábado nos desplazamos también hasta la zona de La Rioja Baja en concreto a Radio Calahorra allí el Partido Socialista ha exigido un compromiso firme con la atención sanitaria primaria en este municipio que requiere según los socialistas más presupuesto más profesionales y también la ampliación del centro de salud Miguel Ángel Santos

Voz 11 17:08 el PSOE exige al Gobierno de La Rioja que deje de aplicar parches acometa de una vez por todas la necesaria ampliación de las instalaciones del centro de salud de Calahorra el PSOE mantiene como una opción eficiente ampliar el centro de salud en los terrenos del viejo Tour Hall tal y como propuso hace meses y también exige al Gobierno que dote al centro de salud de Calahorra de los suficientes recursos humanos para cubrir la demanda sanitaria Elisa Garrido

Voz 12 17:33 estos días los profesionales del centro de salud de Calahorra están saliendo a la calle a protestar por unas condiciones de trabajo dignas para el Partido Socialista es importante hacer una apuesta decidida por la calidad de la asistencia sanitaria especialmente la asistencia primaria en Calahorra tenemos un centro de salud que es el mismo que hace treinta y tres años y que el Partido Popular ha sido incapaz de ampliar para poder dar cabida togados necesidades de Calahorra actualmente hay sobre la mesa una propuesta de la Consejería para con pladur aprovechando pasillos eliminando solas lo espera y metiendo consultas urgencias poner alguna especie de de de de parche para intentar callar a los profesionales de la sanidad nosotros creemos que es el momento de apostar por la unidad pública de calidad hay que ampliar el número de profesionales y hay que ampliar el centro de salud de Calahorra hay para ello recordamos nuestra propuesta que lanzamos este verano de ampliar el centro de salud duplicando su espacio aprovechando los terrenos del antiguo estrujar adyacentes al al actual centro de salud

Voz 11 18:36 ha llegado el momento dice el PSOE de que el Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja se tomen en serio la salud de la ciudadanía de Calahorra la ampliación propuesta por el PSOE duplicaría el espacio del centro de salud de Calahorra una ampliación que es urgente innecesaria según el PSOE es un apuestan por una sanidad pública de calidad

Voz 0268 18:57 de vuelta aquí en la capital riojana les estamos contando que este fin de semana se está desarrollando en Riojafórum la séptima edición del Foro de la espiritualidad que organiza la Universidad Popular de Logroño y que este año ha llevado por título La fuerza de la compasión Ana de las Lasheras es la coordinadora

Voz 12 19:12 no nos han enseñado lo primero a aliviar no

Voz 13 19:15 o a dejar espacio a la exitosa

Voz 12 19:17 tienes emociones difíciles no que nos trae la vida porque sí que estamos mucho más apegado si nos gusta mucho más establecer contacto con emociones que son fácil de Si que nos alegran no pero en las situaciones difíciles así intentamos evitar luchar huir no y eso nos crea mucha más resistencia pues al final la compasión es o contactar con esa conciencia que tenemos que es algo natural en nosotros no esa esa ese lugar compasivo y amable en nosotros mismos para dar espacio tener otra estrategia con lo que viene en la vida con lo cual sufriremos menos el dolor no lo va a quitar nadie porque es inevitable de pérdidas de enfermedades e así que no resituar hemos vino haremos de manera muy diferente con lo que aparece en nuestra vida

Voz 9 20:06 mil doscientos asistentes a esta foro N

Voz 0268 20:08 el que hay personas especializadas voces muy autorizadas según su coordinadora

Voz 12 20:13 por la tarde como nos parece muy interesante también cómo materializar esto no aparte de nosotros mismos que nos darán clave pues también a nivel comunitario entonces viene Silvia librada que no sólo hablar sobre un proyecto de ciudades compasiva que está haciendo en Sevilla hay en Vitoria en Pamplona y en otras ciudades latinoamericanas ya ultimado de la tarde Fernando Rodríguez a hablar sobre los peligros de la compasión Fernando es un psicólogo muy reputado en San Sebastián de hace muchísimos años profesor también de la Universidad bueno ir pondrá el punto finales hoy a las ocho y media Begoña Abad Ana Rubio con poesía y música mañana abrimos con Henri Benito un oncólogo que ha introducido en muchos equipos de paliativos este tema de la espiritualidad e ir de la compasión muy interesante cómo están trabajando iba a hablar sobre el coraje de la compasión afrontando el sufrimiento en la enfermedad y la muerte pues ya tenemos una mesa redonda con preguntas que los asistentes los mil doscientos asistentes del Foro tiene la oportunidad de preguntar a los

Voz 7 21:16 eh

Voz 0268 21:16 ya les avanzamos que mañana se desarrolla el sendero de las neveras de Moncalvillo que celebra ya su edición número trece una cita que sirve para recordar porque se construyeron estas neveras en este entorno Miguel Pajares es el alcalde de eso

Voz 9 21:28 hola buenos días a todos aparte de riojanos a todos los logroñeses yo acabo de donde se construye para que yo en subsistir en mejores condiciones de vida todos los logroñeses pues en el año dos mil quinientos noventa y siete la el veintisiete de enero el concejo de Logroño que existía en aquel momento decidió construir una serie de neveras el monte más cercano a Logroño para construir unas neveras para el abastecimiento de hielo que ya existía pero la traían desde Estella creo que ocurría que claro el viaje desde Estella Logroño el producto de hielo en verano pues se perdía más dinámica de

Voz 4 22:16 hoy

Voz 0268 22:19 ya el cierre de este Hora catorce los deportes qué tal Sergio Moreno qué nos cuentas buenas tardes

Voz 0047 22:24 hola Ana buenas tardes el Calahorra ha regresado esta mañana a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer viernes en una semana donde los rojillos también descansaron el pasado martes por tanto una semana de recuperación que ha visto necesaria Miguel Sola para que el equipo vaya recuperando su gran carácter competitivo desde el ritmo y la alta intensidad para el encuentro de mañana con Urbieta ante el Gernika los rojillos cuentan con la baja de Xavi Cárdenas idea Txomin Barcina además tampoco están a disposición del técnico Alberto Morgado y Sergio Parla que deben cumplir un partido de sanción por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla además tampoco viajará con el equipo Javi duro que ayer mismo firmó la rescisión de su contrato que le unía con el ahorra con cuatro bajas afrontará este partido el Calahorra icono tan sólo tres lo hará la Unión Deportiva Logroñés un hecho poco habitual a lo largo de esta temporada donde lo normal era contar con hasta ocho futbolistas en la enfermería que poco a poco se va aliviando acabamos de conocer la convocatoria de Sergio Rodríguez para el partido de mañana hice confirman las tres bajas del equipo Arnedo lo que volverá a pasar por el quirófano Rayco y Ander Vitoria que por sendas lesiones musculares tampoco estarán en la convocatoria del partido de mañana además paredes ya entrenando con normalidad y Pedrito fichado el pasado jueves han sido los descartes que ha tenido que realizar Sergio Rodríguez para el encuentro de mañana el resto parece estar a disposición del técnico así que vuelve al equipo César Remón repuesto de sus molestias musculares tras una semana de descanso vuelve a una convocatoria tras casi tres meses después de su lesión Lander Olaetxea y lo hace también por fin Mikel Santamaría algo más de dos meses después de su lesión muscular repiten la convocatoria o Usama Sidique cerramos este repaso a lo más destacado del deporte este fin de semana con una última hora porque acabamos de saber que el Calahorra acaba de renovar para la próxima temporada aseguran capitán Christian Fernández

Voz 14 24:12 así llegamos