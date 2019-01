Sojuela reivindica la importancia de las Neveras de Moncalvillo

Voz 1315 00:00 y también en esta mañana como es una tradición nos queremos acercar al sendero de las neveras de Moncalvillo tenemos la oportunidad de saludar en este domingo al alcalde de Sojuela Miguel Pajares que tal como está Miguel

Voz 1 00:12 hola buenos días la verdad que es un día

Voz 1315 00:15 especial para el municipio verdad

Voz 2 00:17 hombre pues la verdad es que no se puede jugar no ya como propone consecutivamente haciendo a es maravilloso que la verdad es que es importante porque es una reivindicación de Sojuela aparte de riojanos a todos los logroñeses porque así el cabo era donde se construye unas neveras para que pudieran subsistir en mejores condiciones y calidad de vida todos los logroñeses cuéntanos la historia

Voz 1315 00:46 ya Miguel lo ha hecho muchos en otras ocasiones en esta emisora pero la verdad es que esa historia reivindicativa yo creo que se importante lanzarla en un día como éste

Voz 2 00:54 pues me en el año mil quinientos noventa y siete siquiera veintisiete de enero el Consejo de Logroño que existía en aquel momento decidió construir una serie de neveras el monte más cercano a a Logroño para construir unas neveras para el abastecimiento de hielo que ya existía pero la traían de Estella creo que ocurría que claro el viaje desde Estella Logroño el producto del hielo en verano pues se pedía más dinámica de que se hicieron construí tenemos datos concretos porque aquí está en el archivo de en Logroño destruirlos costó quinientos reales entonces pero hemos encuentro cinco cinco neveras de un tronco crónicas hechas se cada aquí lo que se hacía era echando capaz de unos cincuenta centímetros pisándole el Pisón las personas que Capa del hecho capa de hielo Capa del hecho capaz de hielo hasta llegar arriba ahí se guardaba todo el invierno para abastecer de quiero hay quien tienen en cuenta también porque claro la gente hoy vinimos Moncalvillo vieron Moncalvillo no lo que soy de aquella época lo que dijimos las mixtas estas estas lo que significaba que era el recorte forestal de los montes para la utilización de la leña pues lo buena que era para para hervir para evitar que calor que te las utilizadas yo utilizaré el yo utiliza para pastos que era lo que se necesitaba los pastos

Voz 3 02:35 y ahora alcalde

Voz 1315 02:38 eh la verdad que que en lo que se velas por la conservación no de las mismas

Voz 2 02:43 pero es que esa esa es la escuela lo lo que entonces bueno pero cada en cada en cada momento de la historia creo que trayectoria vivo en una un algunas facetas distintas no

Voz 4 02:52 lo que yo no sé si en aquel momento Guisado ciertas cosas tiene hoy que existen ya hay hoy hoy éxito

Voz 2 02:59 en lo que lo que tenemos hoy entonces cada momento no voy viviremos eso el monte pero bueno lo que me decir es que de esta manera te pudiera hacer perfectamente a día de arrastrar a mover las cantidades ingentes de nieve porque sería imposible con tanto con tanto álbum con tan buen mover mover hilos para hacerlos pase la nevera me dice que me pregunta pueden hacer algo muy claro es que no es lo mismo

Voz 4 03:23 pues yo esto obstáculos que está que yo limpio pero bueno esa esa es la historia real que porque hicieron esas esas neveras eh

Voz 2 03:32 sí

Voz 4 03:33 en Moncalvillo que era lo más cercano el monte más cercano diríamos ideó de allí hasta hasta bajar a Logroño no cuenta que ya se pierde se perdía

Voz 2 03:42 aproximadamente un treinta por ciento y la carga de hielo sea que el hielo Hay teniendo en cuenta lo era era un producto yo siempre lo digo es paralelo diríamos a cómo podemos saber hoy del petróleo muy poca gente tenía con diez en el que los pequeños tenía bueno pues los cuatro potentados y luego por supuesto dónde en el tema sanitario pues ya seguimos en conventos unas cosas que era lo que se utilizaba más que pues bueno pues desde hay que entender también aquí ya historia Él no lo cual es tenemos siempre había vía contencioso de de de de guerra de pelea pues herido a día facturas había quemados había operaciones mi no tiene otra cosa afirma del muy el hielo para cauterizar y también que hoy en día también lo tenemos perseguimos utilizando e igual que el año un mil seiscientos cuando tenemos una torcedura de tobillo que no ponemos cuando tenemos una quema lo primero que hacemos es o una huida como la cautela iremos rápido ya lo primero

Voz 1315 04:47 lo único que ahora lo tenemos más fácil para conservarlo por suerte de todas formas el alcalde precisamente para dar a conocer esta historia es por lo que se hace esta marcha celebra su edición número trece la marcha a las neveras pero también eh bueno pues está el sendero de las neveras que está bien señalizado o no oí la verdad que se puede eh hacer además también está el el Museo de las neveras no que dentro de esta marcha se realiza una visita guiada no

Voz 2 05:14 sí ahí diré dentro donde está de cómo se de ahí lo que tenemos también me dejan de ahí estaba en la los les un eros de la hormiga Ruffalo que es la que que es la que realmente nos Mancini conserva Nos conserva el el el monte no las Carboneras Un de eso y demás que hacían el carbón vegetal todo es Un paseo cuando alrededor de con museo y donde se van enseñando explicando la situación de de cómo la distintas neveras su nombres como se hacía ya todo eso pese explican lo también lo tenemos en el en el pueblo en el Centro Social abajo tenemos luego allí la gente que no puede Sweet también hay audiovisuales que explica perfectamente cómo se hace una nevera come a la producción de hielo como se está ahí al hielo entonces posponer de alguna manera también es que hay gente que a lo mejor no pueda subir la de Física año bueno porque no haya tiempo hay en la palabra

Voz 1315 06:11 bueno la dificultad de el sendero ese alta catorce kilómetros en total pero sí que es cierto que además hay una fiesta alrededor de esta cita no desde las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde Mercado Tradicional esos audiovisuales que nos comenta alcalde y también exposiciones no

Voz 4 06:29 sí la verdad es que aparte de esto como documentado bueno pues tenemos dentro del pueblo antes de salir ya más bien pertrechado que preparamos chocolate con churros caldo de los cazadores rosquillas y luego durante la mañana bueno pues ese nuevo y tenemos que ligeramente tengo que como he dicho hace un momento dimos audiovisuales severas tenemos también una exposición del concurso el X Concurso Fotográfico de Sojuela también con más de cien fotografías el premio ya ha dado sábado entonces también tenemos en el Ayuntamiento tenemos algo muy muy especial en La Rioja que que que que el alto coste poder sacarlo a luz pero es muy interesante y algo muy importante para La Rioja en este pequeña localidad de Sojuela en trece kilómetros cuadrados que es ese Montecito de Moncalvillo de pequeño que parece bueno tenemos ni más ni menos que en cincuenta por ciento de todas las mariposas de la Península Ibérica e islas el cincuenta por ciento aquí el ochenta por ciento de todas de labios me gustan todas catalogadas en esta bueno que están que están expuestas para que se vean eso vamos es una colección de de

Voz 2 07:43 un alto poder

Voz 4 07:45 científico y además es una impresionante también tenemos exposición de de de todas las neveras bueno todas nuestras la mayoría la nevera de la de La Rioja también hacemos juegos infantiles también hacemos el llenado en el en el frontón el llenado de una nevera cómo se trabajaba

Voz 2 08:01 al menos intentamos recrear no

Voz 4 08:03 no como se llenado como se llenaba o una una nevera es decir yo creo que que tiene una y luego tenemos un hermoso Eren queremos estar construyendo es bueno pues con edificaciones del pueblo han a nivel natura la verdad es que queda queda bueno pues otro aliciente más yo creo que la persona que que que

Voz 2 08:28 vaya a Sojuela Sojuela Bader perfectamente toda la mañana no se va a aburrir y luego pues la termina lógicamente pues tendrá para poder tiene la tripa ir es un hemos es patatas con chorizo que también la realizamos

Voz 4 08:43 y con un buen helado artesanal

Voz 2 08:46 si nuestro campeón del mundo el verano

Voz 4 08:49 aquí también debemos un vino helado que nos hace de la comunidad autónoma que ha hablado Orozco Bin yo creo la famosa este año este año las rosquillas van a ser destinadas en lo que saquemos a la ONG de

Voz 2 09:06 los niños familia los niños con cáncer faro todo bueno pues bueno pues algún pequeño apoyo pero bueno pues muchos pequeños un Moncho

Voz 1315 09:15 día frío y completó Miguel Pajares alcalde de Sojuela gracias a disfrutar