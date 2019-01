Escucha las noticias de las 03:00 (27/01/2019)

son las tres las dos en Canarias el Gobierno de Venezuela rechaza la exigencia de elecciones por parte de la Unión Europea lo ha hecho este sábado en un Consejo de Seguridad de la ONU dividido en dos bloques ante la crisis venezolana los Veintiocho han acudido al encuentro con una postura consensuada reclamar elecciones al Ejecutivo de Maduro y abrir la puerta reconocer a Juan Why do como presidente del país sino lo hace corresponsal comunitaria Griselda Pastor

tras veinticuatro horas de tensiones la Unión una conseguido una declaración común que se acerca la idea de ultimátum aunque no hay plazos pero en la que se piden elecciones en los próximos días advirtiendo que los Veintiocho van a tomar medidas si no es así incluyendo el reconocimiento del líder según el artículo de la Constitución venezolana que permite reclamar la presidencia interina cuando su nombre no se cita pero por el momento Bali para evitar la imagen de ruptura cuyo riesgo volverá a plantearse si dentro de ocho días todo siguiera igual allí