Escucha las noticias de las 04:00 (27/01/2019)

el hombre de sesenta y ocho años permanece detenido en una comisaría de policía de Dos Hermanas tras confesar que había matado a su mujer de sesenta y nueve con la que tenía tres hijas ha sido el detenido el que hacia las cinco de la tarde de este sábado ha llamado al servicio de Emergencias uno uno dos para contar que había matado a su mujer en el domicilio familiar en el número cuatro de la calle Cepeda de Dos Hermanas tras una discusión poco después llamaba también a este teléfono una de las hijas para contar lo sucedido fuentes del Ayuntamiento de la localidad aseguran que no constan denuncias previas de violencia machista ni en la Delegación de Igualdad ni en la Policía Local desde su cuenta de Twitter el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno ha lamentado este nuevo caso de violencia de género en la misma red la consejera de Igualdad Rocío Ruiz pide que no se dé ni un paso atrás en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

recuerdan que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de esta violencia la llamada es gratuita no deja rastro en la factura pero hay que eliminarla de las lista de la lista del teléfono móvil más cosas en Madrid este domingo la huelga de taxistas cumple siete días tras concentrar sus protestas desde el viernes frente al recinto ferial con motivo de Fitur el colectivos ha trasladado hoy al Paseo de la Castellana donde a esta hora corta la circulación en los carriles centrales allí está Daniel hará buenas noches

buenas noches la madrugada transcurre sin incidentes aquí en el Paseo de la Castellana eso sí centenares de taxis se mantienen en estos momentos estacionados en la calzada central de este paseo impidiendo la circulación de vehículos entre el tramo de Colón Nuevos Ministerios aunque las calzadas laterales se mantienen abiertas al tráfico los taxistas aseguran que se mantendrán aquí indefinidamente a la espera de un acuerdo con la comunidad con el Ayuntamiento de Madrid un acuerdo que no tengan nada que ver con el propuesto ayer en el que se contemplaba la contratación de vehículos súbita F que se encuentren a más de trescientos metros de distancia mínimo lo que ha conseguido en Barcelona

Voz 1061

02:34

no de seguridad dividido en dos bloques el que encabeza Estados Unidos y que apoya why do frente a Maduro Mike Pompeo es el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca dinares tests de