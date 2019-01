Escucha las noticias de las 05:00 (27/01/2019)

la Unión Europea reclama elecciones urgentes en Venezuela los Veintiocho han consensuado exigir al Gobierno de Maduro que convoque los comicios si no lo hace abren la puerta reconocerán opositor Juan Guarido como presidente del país unas elecciones que para Pedro Sánchez deben convocarse en un plazo de ocho días lo ha dicho este sábado en una comparecencia urgente informa Javier Carrera el ministro

con esta declaración el Gobierno de España ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres transparentes y democráticas Si ocurre reitero Si no ocurre esto España reconocerá a Aído como presidente encargado de Venezuela para

convocar dicha selecciones fuentes del Ejecutivo explican a la SER que ocho días es el plazo que se ha negociado con otros países confían desde Moncloa en que pronto habrá una declaración conjunta de los Veintiocho que si bien quizás no será tan rotunda sí hablará también de un plazo a Maduro y creen que el reconocimiento será mayoritario explica el entorno del Gobierno es que esta solución que plantean es buena porque la convocatoria saldrá del propio pueblo venezolano que es una forma también de proteger a la oposición ya la figura de Why do selecta a maduros acción insisten sino se reconocerá al líder