Escucha las noticias de las 06:00 (27/01/2019)

en nuestro país Íñigo Errejón dice que al apostar por la marca de Manuela Carmena ha hecho lo que podemos le enseñó en una entrevista que publica este domingo el diario El País el cofundador de la formación morada afirma que cuando las cosas no van bien no van bien hay que abrirse vuelve a insistir en que su partido debe integrarse en la plataforma que impulsa con la alcaldesa madrileña

Voz 0799

01:11

yo creo que lleguemos a un entendimiento pero creo que la dirección de Podemos tiene que con una decisión que lo quiera o no yo creo que no hay una sola razón política que no recomiende que no aconseje que vayamos todos juntos y que la fórmula que nos hizo ganar la capital nos permita ganar la Comunidad de Madrid