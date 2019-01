Escucha las noticias de las 13:00 (27/01/2019)

Voz 2

00:25

bueno pues así se sienten los mismo pistas tras el reconocimiento que están recibiendo por parte de la ciudadanía Sergio Turrión ha tomado la palabra de todos ellos ha explicado de nuevo las dificultades con las que se encontraron en Totalán han querido detener la labor de todas las fuerzas y administraciones que han participado en el rescate no hubo retrasos injustificados ha insistido sino que las dificultades del obligaron a adaptarse han querido también dar las gracias a Chávez sigue luego que les puso nunca ningún escenario que no era el mejor tampoco el peor escenario número otros así lo han llamado no dos de tres la cita que se encontraron muy difícil de picar se encontraba a media altura ha servido también al inicio que no iban a aceptar preguntas morbosas ya está diciendo también que está este rescate ha sido para ellos más complicados porque también ellos son padres tratarse de un niño tan pequeño pues eso también ha añadido más presión a ese trabajo que han realizado continúan a estas horas de la sede de una cosa en Oviedo