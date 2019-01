"Hay más mujeres en los medios de comunicación, pero es todavía el hombre quien decide"

Voz 1 00:00 ya el domingo además se queríamos desde aquí desde la radio invitarles a una cita de mañana lunes va a estar en La Rioja la periodista y escritora Ana Romero que ofrece una conferencia en la casa de los periodistas Ana Romero qué tal cómo estás buenas tardes hola buenas tardes bueno allí está aquí como portavoz de balconing grupo una plataforma de periodistas constituida en lobby recientemente un grupo de mujeres periodistas que trabaja por el liderazgo de las mujeres no hará

Voz 2 00:29 bueno él él se se presentó a la sociedad a Ana en el pasado junio aquí en Madrid pero la verdad es que viene de tan P antes la la gestación digamos ha sido larga empezó en el año dos mil quince digamos que se adelanta de alguna manera a ese año no ese año tan tan importante que ha sido el dos mil dieciocho para la presencia de la mujer no sólo en los medios sino en toda la sociedad española es un proceso largo de creación en el que todavía estamos en en medio del camino digamos que es un proceso de formación largo oí de construcción largo pero bueno esperamos que que que a la pena Hay que sea un proyecto que que que que ayude a las mujeres el los medios alcanzar ese liderazgo del que todavía están lejísimos

Voz 1 01:23 Ana Romero un año muy importante el dos mil dieciocho un punto de inflexión en la lucha de las mujeres en el que fue también muy importante ya que somos mujeres periodistas hoy hablamos de esto la vinculación Illa lo que se involucraron los medios de comunicación no fue fundamental

Voz 2 01:39 eso es crucial ante los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la sociedad en todos los campos y en este en particular es muy importante qué porque ese balcón y ponemos mucho énfasis en destacar que la propiedad la gestión que la conducción de los medios el España está de una forma aplastante mayoritariamente aplastante en mal no se hombre por lo tanto son los propios medios los que tienen que desde dentro poner el foco en esa situación y eso ocurre casi por primera vez ir de forma muy clara en el pasado ocho de marzo y yo creo que esto va a ir creciendo iba a ir cada vez más que sintiéndose no la implicación de los medios que en en la defensa del del pago de las mujeres

Voz 1 02:33 ya en el caso de con el grupo y yo creo que ese importante Ana Romero que estáis periodistas de primera línea no que os habéis de vinculado con este proyecto que además sois la que podéis hacer una fuerza muy importante no en esto que estamos hablando no pues están compañeras directas nuestras como Montserrat Domínguez au Pepa Bueno pero seis muchas más pero todas de mujeres no que en definitiva creáis opinión

Voz 2 03:00 bueno tengo que decir que el origen de Val ni está en la Cámara de Comercio Americana chance por qué porque desde hace ya tiempo la mujer de un embajador americano aquí Susan Solomon te en el año dos mil nueve ya cayó en la cuenta de que España era una sociedad entonces todavía más necesitada de de una mirada particular al al tema de las mujeres no se sorprendió cuando llegó a España de las pocas mujeres que había en lugares quemando el lugar es importante en sitios de decisión y a partir de ahí creó un comité de diversidad en el a de la Cámara de Comercio que ha puesto muchísimo interés de la creación de este grupo de mujeres solas cocas en estos momentos somos pies como tú has dicho hay hay varias de del Grupo PRISA en en primer lugar Soledad Gallego Díaz que ahora la directora del país no lo era cuando cuando empezó a formar parte del con y Montse Domínguez Pepa Bueno pero lo importante es que sea una idea que se extienda hasta que el en el origen están diez periodistas de mujeres periodistas pero es más te diré no sólo es importante que se extienda a todas las mujeres periodistas sino que además incluye ahí esto es deber es fundamental incluya a los hombres a los hombres periodista ya a los hombres de de de toda España no que se impliquen en este en este proyecto que como digo no afecta sólo a las mujeres

Voz 1 04:34 eh la verdad que este grupo surge porque existe una necesidad real por romper techos de cristal en esta profesión también en la del periodismo como es la situación como la habéis Ana

Voz 2 04:47 bueno los números todo muy bien conocidos sino he pero a Figo once por ciento de directoras diarios de papelitos tales en el Talking en los quince primeros diarios de España los más leídos hay sólo tres mujeres una de las cuales Soledad Gallego pues es de antes de ayer como quien dice no fue nombrada el pasado junio al anterior encarna a pie es la directora de veinte minutos miembro de Balco ni también unos meses antes que soledad y la tercera está Ángeles Rivero que es la directora de La Nueva España que ellas sí es la más veterana digamos de de del país pero estos números ínfimos la única conductora como es bien sabido de radio Pepa Bueno se emplean pan pero más allá de estos números que que son muy claro lo realmente dramático es como detrás de todas esas mujeres que vemos en la radio o la bosques vemos tu firmas en los periódicos hacemos presentando las vemos en la calle cubriendo noticias son mayoría hay más mujeres en las universidades de periodismo que hombre si hay más mujeres si me apuras en las redacciones lo lo fundamental y aquí es donde Val con y quiere desarrollar el grueso de su trabajo es lo que nos TD Ana a veces es la propiedad de los medios la gestión de los medios es el hombre que decide que cubre una mujer es el hombre que decide cuánto tiempo una mujer bastar encargada de de este proyecto concretos son los hombres los que deciden que lo poco que vaya a tener una mujer periodistas no sé si me

Voz 1 06:26 sí una protección feminista dada en la que deciden los hombres

Voz 2 06:29 pues aquí en La Rioja por ejemplo en las mujeres

Voz 1 06:32 también somos mayoría ya casi rezamos al sesenta por ciento de mujeres periodistas frente a ese cuarenta por ciento de hombres bueno de todo esto Ana Romero queremos hablar entre nosotros los periodistas será a partir de las cuatro de la tarde vamos a tener la oportunidad de conversar contigo los periodistas aquí en nuestra casa pero sí que es cierto es que tienes una trayectoria profesional muy interesante y no queríamos desaprovechar tenerte por aquí por La Rioja no porque por esa las siete y media hay una cita más pública una conferencia abierta en la propia casa de los periodistas en la que además de hablar de esto lógicamente porque es importantísimo también vamos a conocer o vamos a intentar repasar tu interesante trayectoria profesional como periodista y también como escritora no gana eh muy conocida sobre todo por el seguimiento que has hecho la casa

Voz 3 07:24 muchas gracias Ana yo te me hace una ilusión tremenda ir a Logroño

Voz 2 07:28 por cierto no ha estado nunca si lo último el último libro que he sacado el año pasado ha sido también sobre Casa Real curiosamente después de muchos años dedicada al al a la observación y a la cobertura de la Casa Real me interés profesional se ha visto tangencial al mente he distraído por las llamadas todo acá del interior es durante la escritura de un libro sobre la Casa Real yo me encuentro con con con ese personaje con el comisario Villarejo que ahora está tan tan tan a diario las noticias y a partir de ahí este produce un giro en en digamos un interés profesional y empiezo a a a interesarme no sólo por los tentáculos del del comisario y el el el interés desmedido que él tiene por la Casa del Rey sino también por sus relaciones con los medios de comunicación con el resto de las instituciones como hemos estado viendo en Hoy es ahora esto es lo que estoy trabajando en esa historia que es bastante bastante tenebrosa pero muy muy significativa yo creo de lo las sobre el el el la situación de los medios de comunicación creo que hay una relación es grande entre las dos historias y creo que también hay un hay un porqué de esa relación

Voz 1 08:55 en una casa real e Ana que la verdad que te ha dado muchos éxitos pero también disgustos Nobel principalmente con tu salida eh de El Mundo no atrás el de es el desencuentro no que mantuvo que con el director de de ese momento quién te intentó censurar no es una de las informaciones en las que te referías a Corinna ya como la amiga íntima del Rey algo que era prácticamente conocido por todos pero que bueno pues tu tuviste la decisión de publicarlo no

Voz 3 09:24 bueno a esa historia de esa historia podemos hablar tranquilamente el hablaremos hablaremos

Voz 2 09:31 vista porque tiene tiene bastantes matices pero curiosamente lo dijo justo que me haya podido dar la cobertura de la Casa Real y los ha habido algunos como tú dices dolorosos no personalmente son muy pequeños comparados con los injustos que me ha producido la cobertura de este otro aspecto de aspecto que te digo de de la mafia policial periodística entorno a la Casa Real ha sido un año muy complicado terminado ahora el pasado mes de diciembre con un pronunciamiento del código del de la Comisión de Quejas de la FAPE de las asociaciones de periodistas de toda España no denunciando la ruptura del Código Deontológico por parte de un digital eso ha sido digamos el el el colofón de un año muy complicado y me ha hecho pensar Ana para mí ha sido una sorpresa no que hay veces que en nuestro país por lo menos ésa ha sido mi experiencia es casi más fácil criticar a la jefatura del Estado que a un medio de comunicación y creo que eso no debería de hacer pensar yo creo que los periodistas tenemos una labor muy importante en la en la sociedad pero también somos el único poder que que no tiene ningún tipo de control se asiente sobre su trabajo sobre la calidad de su trabajo sobre la calidad de sus periodistas no yo creo que eso es no debería de hacer pensar seriamente he sobre nuestro sobre nuestro trabajo

Voz 1 11:10 Ana Romero no tenemos a quién la radio tiempo para más pero tampoco vamos a desvelarlo todo porque lo que queríamos hacer es mostrar un pequeño aperitivo no para qué a a todos aquellos que nos están escuchando en estos son momentos si les resulte es muy interesante todo esto que estamos hablando pues que se acerquen mañana lunes a las siete y media a la casa de los periodistas porque íbamos a tener tiempo para trasladarles todo todo esta así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la radio